القاهرة: أعلنت شركتا باي موب، الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وRobusta Technology Group (RTG)، المتخصصة إقليميًا في تطوير المنتجات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى إطلاق إطار تعاوني مشترك يقدم حلولًا متكاملة تجمع بين المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتجارب المستخدم المتقدمة، لتمكين التجار والشركات الناشئة والمؤسسات في مصر والمنطقة من تسريع تحولها الرقمي وتحقيق نمو أكثر كفاءة.

تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة لبناء منظومة رقمية متكاملة تدعم نمو الاقتصاد غير النقدي، وتعزز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة للانتقال نحو بيئة رقمية شاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

وترتكز الشراكة على إطار عمل استراتيجي مشترك يجمع بين بنية باي موب المتقدمة في مجال المدفوعات الرقمية وخبرات RTG الواسعة في مجالات التحول الرقمي وتطوير المنتجات وحلول الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين التجار والشركات من بناء تجارب رقمية ذكية تشمل الدفع، والأتمتة، والتحليلات المتقدمة، مع توفير سهولة التكامل وسرعة التنفيذ، كما يعزز التعاون التوسع الإقليمي للطرفين، مما يرسخ موقع الشراكة كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في المنطقة.

ومن جانبه، صرح حسين محي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة Robusta Technology Group: "تشكل شراكتنا مع باي موب خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية موحدة تربط بين الذكاء الاصطناعي والمدفوعات وتجربة العملاء في إطار واحد. هدفنا ليس فقط تسريع التحول الرقمي للشركات، بل تمكينها من النمو بذكاء وكفاءة في أسواق تتطور بسرعة. هذه الشراكة تعكس التزام RTG بقيادة التحول الرقمي من الفكرة إلى الإيرادات، ومن المحلية إلى الإقليمية، وتؤكد دورنا كشريك استراتيجي في بناء بيئة رقمية أكثر تكاملًا في المنطقة."

وقال إسلام شوقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي موب: "نؤمن بأن التكامل بين التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي هو المستقبل الحقيقي لنمو الأعمال في المنطقة. تمثل هذه الشراكة خطوة محورية توحد بين بنية التكنولوجيا المالية واستراتيجيات تطوير المنتجات الرقمية، لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين المدفوعات، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة واحدة. ويعد التعاون مع RTG نموذجًا لتكامل الرؤى بين شركتين رائدتين تسعيان إلى تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات من تحقيق نمو مستدام وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي."

وتمهد هذه الشراكة الطريق أمام إطلاق مبادرات مشتركة قادمة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والمدفوعات والتجارب الرقمية، بهدف تسريع التحول الرقمي للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم موقع مصر كمركز إقليمي للتحول التكنولوجي والابتكار في المنطقة.

عن باي موب

هي شركة الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENA-P)، وتعمل على وضع التقنيات المالية المتطورة في أيدي العملاء في المنطقة. تقدم بوابتها متعددة القنوات أكثر من 50 طريقة دفع، وتُمكّن أكثر من 390,000 تاجر من الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة أعمالهم وتطويرها عبر تقديم خدمات مالية مبتكرة غير متاحة بسهولة في الأسواق الناشئة.

حصلت Paymob على أول رخصة مُيسّر مدفوعات من البنك المركزي المصري في عام 2018، لتصبح أول شركة فنتك تنال هذا الاعتماد. أطلقت الشركة عملياتها في الإمارات في عام 2022، وحصلت على رخصة خدمات المدفوعات للتجزئة من المصرف المركزي الإماراتي في عام 2025. كما حصلت Paymob على شهادة PTSP من المدفوعات السعودية في مايو 2023، ما أتاح لها إطلاق عملياتها في المملكة العربية السعودية. وفي ديسمبر 2023 مُنحت Paymob رخصة PSP في سلطنة عُمان.

تأسست Paymob في العام 2015 على يد كل من إسلام شوقي، وآلان الحاج، ومصطفى منيسي. وتحظى الشركة بدعم مستثمرين إقليميين وعالميين من الطراز الرفيع، بما في ذلك PayPal Ventures و Kora Capital و Clay Point Capital و Global Ventures و FMO و A15 و British International Investment و Helios Digital Ventures و Nclude.

لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا www.paymob.com أو صفحتنا على لنكد-إن.

للاستفسارات الصحفية أو لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل على:

Press@paymob.com

عن RTG

تُعد مجموعة Robusta للتكنولوجيا شركة رائدة في مجال التقنية، تركّز على تمكين النمو وصناعة تأثير حقيقي. تعتمد على مزيج من الخبرة الاستراتيجية والتنفيذ المتقن لتقديم منظومة خدمات متكاملة تساعد الشركات على التطور بثقة وعلى مقياس أكبر.

نفذت RTG أكثر من 500 مشروع بالتعاون مع 250 عميل في أكثر من 7 دول وعبر ما يزيد على 10 قطاعات. وتعمل مع المؤسسات في الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها لبناء تجارب رقمية قوية، وتأسيس فرق هندسية عن بُعد، وإطلاق شركات جديدة في مجالات متعددة. كما تلعب دور الشريك الاستراتيجي الذي يدعم المجتمعات ويقود التحول عبر التكنولوجيا والفعاليات والمساحات الإبداعية والمحتوى، مما يعزز استمرارية الأعمال ويخلق أثراً طويل المدى.

