القاهرة - أعلنت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري عن بدء تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من مشروع Residence 8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة استراتيجية تؤكد التزام الشركة الدائم بتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية المعتمدة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مرة أخرى قدرة سكاي أبوظبي على تقديم ما تعد به عملاءها بدقة وفي الوقت المحدد، مما يعزز استمراريتها في السوق العقاري المصري ويؤكد مكانتها كمطور إقليمي ذي رؤية مستدامة.

يتم تسليم المرحلة الأولى من وحدات Residence 8 وفق جدول تسليم معتمد يشمل تسليم 350 وحدة سكنية، بما يعكس جاهزية المشروع . إن هذا الإنجاز يمثل دليلًا قويًا على التزام سكاي أبوظبي الدائم بالجداول الزمنية الدقيقة والالتزام بما تعد به، حتى في ظل تحديات السوق، تواصل الشركة التزامها . كما تم تصميم عملية التسليم بعناية فائقة لتضمن تجربة استلام سلسة وموثوقة لكل عميل، ليكون هذا الإنجاز معيارًا يُحتذى به للمشاريع المستقبلية ويعكس قدرة الشركة على الجمع بين الجودة والالتزام وتعزيز الثقة في كل مشروع وتجسيد رؤيتها وشعارها “Brighter Life Now” على أرض الواقع.

وفي إطار حرصها على تقديم تجربة استلام متكاملة وسلسة، تعاونت سكاى أبوظبي منذ عدة أسابيع مع شركة seven للتمويل الاستهلاكي التابعة لمجموعة بلتون القابضة، لتوفير حلول تمويلية مرنة للعملاء لتشطيب وحداتهم. ويسهم هذا التعاون في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، بما يعزز القيمة المضافة للمشروع ويواكب متطلبات السوق الحالية.ويتضمن مشروع Residence 8 وجود نماذج فعلية لوحدات كاملة التشطيب، يُمثل معيارًا لجودة التشطيبات التي تقدمها الشركة. ويُترجم كل هذا إلى تجربة عملاء متكاملة، تجسد رؤية سكاي أبوظبي في تقديم تجربة سكنية شاملة تضع احتياجات العميل في مقدمة أولويات عملية التطوير، بدءًا من استلام الوحدة ومرورًا بمرحلة التشطيب وحتى الانتقال الفعلي للعملاء إلى وحداتهم الجديدة.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري"يمثل بدء أول عملية تسليم وحدات سكنية لشركة سكاي أبوظبي في مصر محطة محورية في مسيرة الشركة، ويعكس التزامنا الثابت منذ البداية بوعدنا لعملائنا بتسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة. نؤمن في سكاي أبوظبي أن الثقة والمصداقية تتمثل في التنفيذ الفعلي والالتزام، وهذا ما يظهر بوضوح مع بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع Residence 8. يعكس هذا الإنجاز قدرتنا على التنفيذ الدقيق والموثوق، حتى في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات الكبيرة في تكاليف البناء، ويؤكد مصداقيتنا أمام عملائنا وشركائنا. ونحن ملتزمون باستكمال تسليم المراحل التالية من المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، بما يتماشى مع تطوير باقي مشروعاتنا بكفاءة وخبرة عالية."

يتميز مشروع Residence 8 بموقعه الاستراتيجي في الحي R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالقرب من أهم المحاور والخدمات الحيوية. تم تصميم المشروع وفق رؤية عمرانية متكاملة روعي فيها تحقيق التوازن بين المباني والمساحات المفتوحة، مع تخصيص نسبة كبيرة من مساحة المشروع للمناطق الخضراء والخدمات، لتعزيز جودة الحياة والاستدامة على المدى الطويل.

وجدير بالذكر أن سكاي أبوظبي للتطوير العقاري تمتلك محفظة مشروعات قوية ومتنوّعة بدءًا من أحدث توسعاتها في الساحل الشمالي، مرورًا بشرق القاهرة، خاصة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب خطط توسّع مدروسة في شرق و غرب القاهرة، وتحرص الشركة دائمًا على الدمج بين اختيار المواقع المتميّزة، والتصميم المبتكر، وجودة التنفيذ، والخدمات المتكاملة، بالتعاون مع خبراء وشركاء عالميين ، لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة للعملاء والمستثمرين، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في السوق المصرية.

نبذة عن شركة سكاي أبوظبي

شركة "سكاي أبوظبي للتطوير العقاري" هي كيان إماراتي إقليمي رائد في مجال التطوير العقاري والإنشاءات، وتمثل امتدادا لمجموعة "دايموند". وبفضل انتهاجها لنموذج عمل شامل يمهد الطريق للعديد من المشروعات التطويرية المتكاملة، تعتبر"سكاى أبوظبي" موطًنً لأشكال مختلفة من الوحدات السكنية، والخدمات، والمرافق، وغير ذلك من المراكز التجارية، ومجمعات الأعمال، والمستشفيات، والمدارس. تزخم محفظة أعمال الشركة باستثمارات تبلغ مليار دولار، إذ نفذت أكثر من 17 مشروًعا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمدت إلى توسيع نطاق تأثيرها التطويري والتنموي إلى السوق المصري.

خطت "سكاي أبوظبي" أولى خطواتها في مصر في عام 2021 بتدشينها لمشروع "ريزيدنس 8" على مساحة شاسعة تمتد لـ 23 فدانا بمنطقة "أر 8 – R8" بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد حقق المشروع نجاحًا كبيرًا مهّد الطريق لإطلاق مشروعات هامة بنفس الرقعة الجغرافية الاستراتيجية. فأطلقت المجموعة "كابيتال أفينيو" و هو مشروع تجاري إداري فندقي يشغل 21 ألف متر مربع ، وبما يكفي من تميز ليحصل على جائزةAfrican Property Awards لعام 2022 كأفضل مشروع تجاري إداري. دفعت تلك البصمة الواضحة في السوق العقاري المصري إلي استكمال الرحلة التطويرية، فأطلقت مشروع "بلو تري" في عام 2023 في منطقة "جولدن سكوير"بالقاهرة الجديدة ،وقد حصل المشروع على جائزة أفضل مشروع سكني African Property Awards لعام 2023 .

