الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت وكالة RAPP MENA، المتخصصة في حلول الاتصالات وتجارب العملاء المخصصة والتابعة لشبكة أومنيكوم العالمية، عن توسعها الرسمي في المملكة العربية السعودية، بدعم من أسترولابز، المنصة الرائدة في تسريع تأسيس الشركات الدولية ونموها في المنطقة.

تستند RAPP MENA إلى البنية التحتية العالمية لمجموعة أومنيكوم وخبرتها الإقليمية الراسخة الممتدة لأكثر من ١٣ عامًا، لتقديم حلول متخصصة في تعزيز قيمة العميل للعلامات التجارية، تشمل تصميم وتنفيذ برامج الولاء، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، إلى جانب تقديم استشارات متكاملة في مجال التجربة الرقمية وفق أفضل المعايير العالمية. وتواصل الشبكة تعزيز انتشارها العالمي والإقليمي بافتتاح مكتب جديد في الرياض، إلى جانب عملياتها القائمة في الإمارات ومصر وأسواق دولية أخرى.

تجمع الوكالة في نهجها بين تحليل البيانات والتعاطف الإنساني لتطوير مبادرات تسويقية واتصالية تُمكّن العلامات التجارية من بناء علاقات أعمق مع جمهورها عبر تجارب مخصصة تدفع نحو نمو مستدام. وتتمحور حلولها الرئيسية حول خمسة ركائز جوهرية:

إدارة التحول الرقمي في تجربة العميل وتحسينها: تُمكّن الشركة، عبر أداة MAISTRO ، العلامات التجارية من قيادة التحول الرقمي من خلال تحليل رحلة العميل في جميع مراحلها، بدءًا من الاستقطاب الأولي وصولًا إلى بناء علاقة مستمرة مع العميل والحفاظ على ولائه على المدى الطويل. تعمل المنصة على رصد الفجوات وتحديد الفرص، وترجمة هذه الرؤى إلى خطوات عملية لتحسين تجربة العميل بصورة تدريجية ومخصصة.

إدارة دورة حياة العميل: تُوظّف RAPP MENA خبرتها في استراتيجيات بيانات الطرف الأول وإدارة علاقات العملاء ( CRM ) لبناء برامج قابلة للتوسع وتنفيذها، بما يضمن تجارب شخصية معمّقة تعزز ارتباط العملاء بالعلامة التجارية وولاءهم لها.

منظومة إبداعية متكاملة لتجربة العميل: تدمج الوكالة بين البيانات والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءات الإبداعية العالمية لإنتاج محتوى عالي الجودة عبر مختلف القنوات، مستعينةً بأدوات أتمتة المحتوى والرسائل الديناميكية ( Dynamic Messaging ) لرفع كفاءة التنفيذ.

تقنيات التسويق ( MarTech ) وإدارة المحتوى: تعتمد الوكالة نهجًا مرنًا في التسويق، يجمع بين فهم عميق لاحتياجات العملاء وحلول رقمية متكاملة، لتقديم تجارب مخصصة عبر مختلف القنوات بكفاءة وسرعة عالية.

إدارة التواصل والعلاقات العامة والسمعة المؤسسية: تصمم RAPP MENA وتدير منظومات متكاملة للتواصل، تستهدف تشكيل الصورة الذهنية للعلامة التجارية، وتعزيز حضورها في السوق، وحماية قيمتها على المدى الطويل. ويرتكز هذا النهج على مراقبة المحتوى الرقمي فور نشره، وإنتاج محتوى استباقي يعزز مكانة العلامة التجارية، وإدارة السمعة لبناء الثقة وضمان التواصل الفعّال عبر جميع القنوات.

وبهذه المناسبة، صرح كيرتس شميدت، الرئيس التنفيذي لوكالة RAPP MENA، قائلاً: "تمر المملكة العربية السعودية بمرحلة مفصلية تتقاطع فيها طموحات النمو السريع مع تعقيدات إدارة المشاريع الكبرى، في ظل زخم التحول الوطني والمستهدفات الاستراتيجية الطموحة للمملكة، وهو ما يفرض متطلبات تشغيلية وتنظيمية متقدمة. وبناءً على ذلك، لم يعد التحدي الحقيقي للمؤسسات يكمن في الوصول إلى البيانات أو قنوات التواصل المباشر، بل في كيفية ربطها ضمن منظومات متكاملة قادرة على تقديم تجارب مخصصة وذات تأثير على نطاق واسع. ومن هذا المنطلق، يأتي توسعنا استجابةً مباشرة لهذا الواقع، إذ نقدم نهجًا شاملًا يرتكز على فهم احتياجات العميل ويجمع بين البيانات والتكنولوجيا والإبداع والاتصال، وفق نماذج تشغيلية مصممة لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد. لقد نجحنا في بناء نماذج عمليات تسويقية إقليمية باتت مرجعًا يُحتذى به على المستوى العالمي، وانسجامًا مع هذا التوجه، نحن ملتزمون تمامًا بدعم طموحات المملكة وتطلعاتها."

من جانبه، علّق فؤاد فتال، نائب الرئيس للشؤون التجارية في أسترولابز، قائلاً: "مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، أصبحت العلامات التجارية في المملكة بحاجة متزايدة إلى شركاء يمتلكون فهمًا عميقًا لتطلعات العملاء على المستوى الفردي. يجمع نموذج RAPP بين الدقة التحليلية والبُعد الإنساني، مدعومًا بقدرات متقدمة في تحليل البيانات والبنية التحتية العالمية لمجموعة أومنيكوم، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا وفاعلًا محوريًا في السوق السعودي."

يأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه قطاع الإعلانات الرقمية في المملكة العربية السعودية طفرة متسارعة؛ حيث تشير أحدث البيانات إلى أن قيمة السوق بلغت ٨.٩ مليار دولار في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب قدره ١٧.١٪ لتصل إلى ٢٣.٢ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠. ويرتكز هذا النمو على بنية تحتية رقمية قوية ومجتمع متصل تقنيًا بالكامل، إذ تصل نسبة انتشار الإنترنت إلى ٩٩٪، ويتجاوز عدد المستخدمين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي ٣٤ مليون مستخدم.

مع ترسّخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للأعمال وتوسع المشاريع العالمية متعددة الأسواق، تواجه العلامات التجارية حاجة متزايدة للانتقال من أساليب التسويق التقليدية والنهج المجزأ إلى استراتيجيات متكاملة تضع تجربة العميل في صميم عملياتها. ومن خلال حضورها في قلب المملكة، تسعى RAPP MENA إلى مساعدة الشركات الكبرى على تطوير بنيتها الرقمية، وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا، وبناء نماذج عمل تحقق نموًا مستدامًا وقابلًا للتوسع.

نبذة عن أسترولابز

أسترولابز هي منصة رائدة في دعم جهود الشركات لتأسيس أعمالها، وتوسيع عملياتها، وتحقيق الاندماج الكامل في السوقين السعودي والإماراتي. تتمتع أسترولابز بخبرة تمتد لأكثر من ١٠ سنوات، وبشبكة واسعة تضم أكثر من ١٠،٠٠٠ من صنّاع القرار. وقد ساعدت أسترولابز أكثر من ١٨٠٠ شركة على دخول تلك الأسواق بنجاح، والتوسع، والاندماج في أسرع اقتصادات المنطقة نموًا.

وبالشراكة مع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية والأسواق العالمية الرئيسية، تعمل أسترولابز على تصميم برامج متنوعة تُسرّع الوصول إلى السوق السعودي، وتعزز بناء الصناعات الاستراتيجية، وتدعم الرؤى الإقليمية مثل رؤية المملكة ٢٠٣٠. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://astrolabs.com/

نبذة عن RAPP

تُعدّ RAPP MENA جزءًا من شبكة RAPP العالمية التابعة لمجموعة أومنيكوم، ومقرها الرئيسي في نيويورك. وهي وكالة متخصصة في تقديم حلول الاتصالات وتجارب العملاء المخصصة، ولها حضور واسع في المنطقة، لا سيما في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية. ويعكس توسع الوكالة في المملكة التزامًا طويل الأمد تجاه السوق السعودي، لتقديم حلول مبتكرة تعتمد على البيانات وفهم احتياجات الجمهور المحلي.

تقوم RAPP MENA ببناء نماذج تشغيلية متكاملة تجمع مختلف الخبرات ضمن منظومة عمل مرنة وموحدة، ومن أبرزها نموذج Team X المصمم لدمج الإبداع والاتصال والبيانات والتكنولوجيا .تجمع الوكالة بين الاستراتيجية وعلوم البيانات والحلول التقنية لتقديم خدمات متكاملة، تشمل إدارة علاقات العملاء (CRM)، والعلاقات العامة، والتسويق الشامل عبر مراحل رحلة العميل، وتخصيص التجارب على نطاق واسع. وتضم محفظة عملاء RAPP MENA علامات تجارية بارزة من قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والرياضة والسياحة، والقطاع الحكومي، والسيارات، والترفيه.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.rapp.com/locations/dubai/ أو متابعة RAPP MENA على لينكد إن: https://www.linkedin.com/showcase/rapp-middle-east/about/

