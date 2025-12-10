عجمان، الإمارات العربية المتحدة: انضمّت جامعة عجمان إلى قائمة أول الأعضاء المؤسِّسين في شبكة QS One، وهي شبكة دولية تضم قيادات جامعية تشارك في رسم توجهات التعليم العالي. وجاء الإعلان خلال قمة بريدج في أبوظبي في الجناح المخصص لإمارة عجمان، حيث قدّم حيث قدّم بن سوتر، نائب الرئيس الأول لمؤسسة QS، والدكتور أشوين فيرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة QS في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، شهادة العضوية إلى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان.

وتقوم شبكة QS One على اختيار مؤسسات أكاديمية تمتلك رؤية واضحة وقدرة فعلية على الإسهام في تطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء بمساره. ويأتي الانضمام إلى هذه الشبكة النخبوية دلالة على وعيٍ استراتيجيّ متقدّم، وحضورٍ عالميّ فاعل، وحرصٍ على المشاركة في القضايا الجوهريّة التي تُعنى بمستقبل التعليم العالي واتجاهاته.

وفي خطاب الدعوة الذي وجّهه إلى الجامعة، قال نونزيو كواكواريلِّي، المؤسس ورئيس مؤسسة QS: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حظيت QS بفرصة العمل مع مؤسسات أكاديمية أسهمت قياداتها في تشكيل مشهد التعليم العالي عالميًا، وتُعد جامعة عجمان واحدة من هذه الجامعات التي نعتز بالتعاون معها. و انضمامها إلى QS One كعضو مؤسِّس سيُسهم في رسم ملامح مرحلة جديدة لمؤسستنا ولمنظومة التعليم العالي."

ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة تعزّز حضور الجامعة على المنصات العالمية، وتؤكد مشاركتها في المبادرات الدولية التي تبحث مستقبل التعليم وتطوّر نماذج تعليمية تلائم متطلبات المرحلة المقبلة.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور كريم الصغير: "نتقدّم بجزيل الشكر لمؤسسة QS على اختيار جامعة عجمان ضمن هذه الدائرة القيادية. فقد أثمرت شراكتنا المستمرة مع QS عن فرص مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية. ومن خلال QS One، نتطلّع إلى تعزيز دور الجامعة في الحوارات التي تخدم الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات وتدعم طموحاتها الأكاديمية. كما ستسهم هذه العضوية في توسيع شبكة علاقاتنا مع قيادات التعليم حول العالم والحصول على رؤى تساعد في توجيه خططنا المستقبلية في مجال الابتكار والتعليم والبحث العلمي."

بدوره، قال الدكتور أشوين فيرنانديز: "يأتي اختيار جامعة عجمان كأحد الأعضاء المؤسّسين لـ QS One تقديرًا لجهودها الجادة في تطوير التعليم والارتقاء بأدائها المؤسسي. فقد أثبتت الجامعة قدرتها على تبنّي رؤية واضحة واتخاذ خطوات عملية لمواكبة التحولات العالمية في التعليم العالي. ويسعدنا انضمامها إلى هذه الدائرة الدولية، ونتطلّع إلى تعاون مستمر يعزّز حضورها في المنطقة."

وتواصل جامعة عجمان تعزيز حضورها من خلال تقدمها في التصنيفات العالمية، وتوسّع اعتمادها الأكاديمي، وتعاونها مع مؤسسات دولية مرموقة، بما يعكس توجهها المستقبلي الواضح. كما تعمل من خلال برامجها البحثية ومبادراتها في الابتكار والاستدامة وخدماتها الموجهة للطلبة على تقديم مساهمة فعّالة في تطوير منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات والمنطقة.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسّست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مؤسسة غير ربحية تضع التميّز الأكاديمي، والانفتاح العالمي، وخدمة المجتمع في صميم رؤيتها، وتواصل بناء بيئة تعليمية شاملة ومتنوّعة تُعزّز الابتكار.

وفي عام 2024، حصلت جامعة عجمان على الاعتماد الكامل من هيئة الاعتماد الأمريكية WSCUC، لتكون أول جامعة خاصة وغير ربحية في دولة الإمارات والمنطقة العربية تنال هذا الاعتراف الرفيع. ووفق تصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات لعام 2026، حققت الجامعة المرتبة 440 عالمياً والمرتبة 12 في المنطقة العربية والسادسة على مستوى دولة الإمارات، كما حلّت في المرتبة 241 عالمياً والثالثة محلياً في مؤشر السمعة لدى جهات التوظيف. وتواصل الجامعة تصدّرها للمؤسسات التعليمية في الدولة من حيث نسبة الطلبة الدوليين، محتلةً المرتبة الأولى في دولة الإمارات والرابعة عالمياً في هذا المؤشر.

وتفخر الجامعة بشبكة خريجيها التي تضمّ أكثر من 45,000 خريج وخريجة حول العالم، وتواصل التزامها بإعداد كفاءات مؤهلة، ومتمكّنة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعاتها وللعالم. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.ajman.ac.ae

