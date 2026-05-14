القاهرة، مصر : أعلن QNB مصر، ش.م.م.، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع عقد منح تسهيلات ائتمانية مع مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، ويشمل تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه مصري، مخصصة لتمويل عقود التأجير التمويلي بمختلف القطاعات، هذا بالإضافة إلى 1مليارجنيه مصري مخصصه لقطاع التمويل العقاري.

ويعكس هذا التعاون التوجه الاستراتيجي للبنك نحو دعم القطاعات الحيوية في الأسواق التي تعمل بها، وتعزيز دور التمويل غير المصرفي كشريك رئيسي في تحفيز الاستثمار وتلبية احتياجات الشركات، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما يأتي هذا التعاون في ضوء التوجه المتزايد نحو دعم الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، وتمكينها من التوسع وتلبية احتياجات السوق، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.

وقام بتوقيع الاتفاقية الأستاذ / محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والأستاذ حاتم سمير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، بحضور مجموعة من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيوفر البنك تسهيلاً ائتمانيًا لصالح مجموعة جلوبال كورب، يُوجَّه لتمويل عقود التأجير التمويلي والتمويل العقاري، بما يدعم خططها التوسعية ويعزز قدرتها على تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال الأستاذ محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: "يعكس هذا التعاون التزام البنك بتوسيع شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية من خلال توفير حلول تمويل فعّالة تسهم في دفع عجلة التنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويُعد قطاع التأجير التمويلي أحد الركائز الرئيسية لدعم نمو الشركات، لما يقدمه من بدائل تمويلية مرنة تمكّنها من التوسع بكفاءة."

ومن جانبه، صرّح الأستاذ حاتم سمير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية: "أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية مهمة في مسيرة المجموعة نحو تعزيز قدراتها التوسعية في مجالي التأجير التمويلي والتمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الشراكة مع QNB مصر تعكس الثقة المتبادلة في قوة المركز المالي للمجموعة واستراتيجيتها المستقبلية.

وأضاف سمير أن مجموعة جلوبال كورب تستهدف من خلال هذا التعاون دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية الطلب المتنامي على الحلول التمويلية المبتكرة، مع التركيز على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

وفي ختام البيان، أكدت مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية التزامها بمواصلة تطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري، وتعزز من دورها كشريك استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، مع التوسع في تقديم خدمات مالية غير مصرفية متكاملة تواكب أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين القطاع المصرفي وشركات التمويل غير المصرفي، بما يسهم في خلق منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة. كما يدعم هذا التعاون خطط الدولة لتحقيق النمو المستدام وزيادة معدلات التشغيل.

نبذة عن QNB مصر:

QNB مصر، هو شركة تابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط. تتمحور رؤية البنك نحو تعزيز مكانته كخيار مصرفي مفضل للعملاء في السوق المصري بفضل ما يقدمه من خدمات مالية ذات مستوى عالمي وخدمة عالية الجودة لعملائه من الشركات والأفراد، في الوقت الذي يلتزم فيه بمسؤوليته تجاه المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أعلى العوائد لمساهميه.

يقدم البنك خدماته لأكثر من 1,961,694 عميلاً يخدمهم أكثر من 7,680 مصرفي متخصص من خلال شبكه فروع تغطى جميع محافظات مصر. وتغطي شبكته أكثر من 239 فرعاً، و 920 جهاز صراف آلي وأكثر من 38,960 نقطة بيع لخدمة العملاء.، إلى جانب مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.

نبذة عن مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية:

تُعد مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصري، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية، تشمل التأجير التمويلي والتمويل العقاري من خلال ذراعها المتخصصة "أولين". وتسعى الشركة إلى دعم مختلف القطاعات الاقتصادية عبر توفير حلول تمويل مبتكرة ومرنة، بما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات عملائها والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات