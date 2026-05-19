القاهرة، مصر: أعلن QNB مصر، ش.م.م، الشركة التابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نجاحه في ترتيب وتوقيع تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، وذلك بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب. ويهدف هذا التحالف المصرفي، الذي يضم 12 بنكاً، إلى تمويل مشروع استراتيجي لتطوير البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد.

ويعكس هذا التمويل استراتيجية QNB مصرالرامية إلى ترسيخ مكانته كأحد أهم المؤسسات المالية المساهمة في دعم الخطط التوسعية للمشاريع الاستراتيجية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة التي تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لمجموعة QNB وبما يعود بفائدة طويلة الأجل على المنطقة.

ويضم التحالف كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الكويت الوطني – مصر كمرتبين رئيسيين أوليين ومسوقي التمويل ، وبيت التمويل الكويتي - مصر، وبنك البركة - مصر، وميد بنك كمرتبين رئيسيين، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية كمرتبين.

وتتولى شركة قاصد خير تنفيذ المشروع، الذي يشمل إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال تصل إلى 6050 مترًا، وبعمق غاطس يبلغ 22 مترًا، وتطويرها، بما يعزّز كفاءة الميناء ويرفع قدرته التشغيلية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا التمويل في إطار دعم جهود تطوير قطاع النقل البحري والبنية التحتية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما يعكس قوة التعاون بين المؤسسات المصرفية وقدرتها على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب الخبرات التي يمتلكها QNB مصر في هيكلة وإدارة التمويلات المشتركة بما يلبي احتياجات مختلف الأطراف.

ويمثل المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية للموانئ المصرية، من خلال دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز الربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، في إطار مواصلة QNB مصر تقديم حلول تمويلية متكاملة تدعم خطط التنمية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الأستاذ / محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNBمصر: "يعكس هذا التمويل دور QNB مصر في ترتيب الصفقات التمويلية الاستراتيجية وتنفيذها لتمكين القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع النقل والبنية التحتية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم قدرته على تحقيق النمو المستدام".

ومن جانبه، قال السيد النائب / سعيد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير: "يمثل هذا التمويل خطوة محورية في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، ويعكس ثقة المؤسسات المصرفية في جدوى المشروع وأهميته الاستراتيجية. ونسعى، من خلال هذا التعاون، إلى تسريع وتيرة التنفيذ ودعم تطوير البنية التحتية للموانئ، بما يدعم مكانة مصر باعتبارها مركزًا لوجستيًا إقليميًا."

وصرّح الأستاذ/ هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، "بأن مشاركة البنك في هذا التمويل بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل من خلال المساهمة بمبلغ 2.25 مليار جنيه مصري من إجمالي قيمة التمويل، تأتي استمرارًا لدوره الريادي في دعم التحالفات المصرفية الموجهة للمشروعات الحيوية. وأضاف عكاشة أن المشروع يُسهم في تطوير البنية التحتية البحرية وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة، والذي يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مؤكدًا أن الكفاءات المصرفية المدربة تمثل ركيزة أساسية لنجاح تلك العمليات التمويلية."

و في هذا السياق، صرح الأستاذ/ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بان مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي انطلاقا من دوره الوطني الرائد في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية و التنموية، و التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مضيفا ان البنك الأهلي المصري يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، خاصة المرتبطة بتطوير البنية التحتية و قطاع النقل و الخدمات اللوجستية، لما لها من تأثير مباشر علي دعم الاقتصاد القومي و تحفيز الاستثمارات و تعزيز حركة التجارة الدولية، كما يأتي هذا التمويل تأكيدا علي الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية الكبرى، بما يتماشى مع توجيهات الدولة و خططها الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.

وأكد الأستاذ/ الأتربي أن تطوير الموانئ المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة شرق المتوسط، لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز على مدخل قناة السويس، وهو ما يعزز من قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وزيادة معدلات التداول البحري. وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يحرص دائما على المشاركة الفعالة في تمويل المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعكس التزامه بدوره التنموي ومسؤوليته الوطنية في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا على أن البنك يمتلك خبرات واسعة وإمكانات تمويلية قوية تؤهله للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

أكد الأستاذ/ بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن مشاركة البنك في ترتيب هذا التمويل المشترك تأتي في إطار تعزيز دوره في دعم وتمويل المشروعات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي البنية التحتية والنقل البحري، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي، موضحا أن مشروع إنشاء الرصيف البحري الجديد بميناء شرق بورسعيد يعد من المشروعات الحيوية التي تعزز حركة التجارة وتدعم ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية. وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تمثل امتدادا لعلاقته الممتدة مع شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات منذ عام 2022، حيث قام بتمويل عدد من مشروعاتها بشكل مباشر، وهو ما يعكس الثقة في قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة عالية.

وصرّح السيد داريو جراساني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي لبنك الإسكندرية، قائلًا: "تأتي مساهمة بنك الإسكندرية في هذا التمويل المشترك انطلاقًا من التزامنا المستمر بدعم المشروعات القومية والاستراتيجية التي تُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع جهود التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو. ويُعد قطاع النقل البحري والبنية التحتية من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لما له من دور محوري في دعم حركة التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وزيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية".

كما أعرب عن تقديره لجميع الأطراف المشاركة في هذا التمويل، مشيدًا بروح التعاون والتنسيق التي أسهمت في إتمام الاتفاق بنجاح، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي على دعم المشروعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي.

وصرح الاستاذ /أحمد الشال - رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ببنك الكويت الوطني - مصر، أن مشاركة مصرفنا في هذا التمويل يعكس استراتيجيتنا والتزامنا بدعم مشروعات البنية التحتية التي تعزز من النمو الاقتصادي للدولة وتحقق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون مع بنك قطر الوطني وشركة قاصد خير يؤكد ثقتنا في الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وأضاف أن مشاركتنا في تمويل مثل تلك المشروعات ليس هو الأول من نوعه، إذ سبق للبنك المشاركة في تمويل عدد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات كالموانئ والكهرباء والطرق والطاقة وغيرها، فضلاً عن وجود العديد من المشروعات الكبرى الأخرى قيد الدراسة.

وصرحت الأستاذة/ هاله صادق - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي - مصر يحرص بنك بيت التمويل الكويتي - مصر دائماً على المساهمة في تمويل المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز مكانة مصر في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل البحري وتطوير كفاءة الموانئ المصرية، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو دفع عجله التنمية الاقتصادية ، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة العالمية فضلا عن زياده موارد الدولة من العملة الأجنبية ونحن في بنك بيت التمويل الكويتي - مصر نفخر بدورنا في دعم التنمية في مصر، ونؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في نمو الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس لتنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة - مصر، قائلًا: "يعكس قيام بنك البركة مصر بدور المرتب الرئيسي للتسهيل الائتماني المشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة "قاصد خير"، التزامنا الراسخ بدعم المشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ونعتز بمشاركتنا في تمويل اعمال انشاء أرصفة بحرية بميناء شرق بورسعيد، كونه أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات." وأضاف حجازي، "إن إسهامنا في تنمية البنية التحتية والموانئ هو جزء أصيل من دورنا في دعم التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية. كما يعكس نجاح هذا التحالف، بالتعاون مع نخبة من البنوك الرائدة، قدرة القطاع المصرفي على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبري، بما يضمن استمرارية معدلات النمو وترسيخ رؤية مصر التنموية المستقبلية."

أعربت الأستاذة / إيمان أبوزيد، رئيس قطاع الائتمان بميدبنك، عن سعادة البنك بالمشاركة في التحالف المصرفي لتمويل شركة قاصد خير لمقاولات، مؤكدة " تعكس مساهمتنا في تمويل أعمال تطوير رصيف ميناء شرق بورسعيد التزام ميدبنك بدعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية وسلاسل الإمداد في مصر. ويستهدف هذا التمويل رفع كفاءة الموانئ وزيادة قدرتها التشغيلية، بما يدعم حركة التجارة والنقل البحري في ظل التطوير المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي."

ومن جانبه، صرّح الأستاذ/ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست: " تعكس مشاركتنا في هذا التمويل المشترك أهمية التعاون بين المؤسسات المصرفية في دعم المشروعات الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المباشر. ويُعد مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في رفع كفاءة البنية اللوجستية وتعزيز تنافسية قطاع النقل البحري في مصر. ونواصل في بنك نكست التزامنا بالمشاركة في التمويلات الاستراتيجية التي تدعم خطط التنمية وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري "

أكد الأستاذ/ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية (IDB)، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك لتمويل مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد تأتي تأكيدًا لدوره كشريك تمويلي فاعل في دعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في قطاع الموانئ والبنية التحتية، لما لها من أثر مباشر على تعزيز كفاءة منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأوضح رفاعي أن هذه المشاركة تعكس التزام البنك بدعم جهود الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، من خلال المساهمة في تحالفات مصرفية تستهدف تمويلاً مستدامًا يدعم النمو الاقتصادي ويرفع من كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية".

نبذة عن QNB مصر:

QNB مصر هو شركة تابعة لمجموعةQNB ، المؤسسة المالية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط. تتمحور رؤية البنك نحو تعزيز مكانته كخيار مصرفي مفضل للعملاء في السوق المصري بفضل ما يقدمه من خدمات مالية ذات مستوى عالمي وخدمة عالية الجودة لعملائه من الشركات والأفراد، في الوقت الذي يلتزم فيه بمسؤوليته تجاه المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أعلى العوائد لمساهميه.

يقدم البنك خدماته لأكثر من 1,961,694 عميلاً يخدمهم أكثر من 7,680 مصرفي متخصص من خلال شبكه فروع تغطى جميع محافظات مصر. وتغطي شبكته أكثر من 239 فرعًا، و920 جهاز صراف آلي وأكثر من 38,960 نقطة بيع لخدمة العملاء. إلى جانب مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.

نبذة عن شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات:

تأسست قاصد خير في عام ١٩٩١ بواسطة السيد النائب سعيد جمال كشركة فردية مقرها في الإسكندرية لتقديم خدمات الإنشاءات المدنية والبحرية والتوريدات العمومية ومن ثم تدرجت في سبتمبر ٢٠٠٣ لتصبح شركة مساهمة مصرية.

حجم أعمال الشركة امتد لجميع أعمال المقاولات وحصلت من الاتحاد المصري للتشييد والبناء على درجة الفئة الأولي بجميع أقسامها الانشائية والمعمارية والاعمال المتكاملة والاعمال البحرية والطرق والكباري وأعمال البنية التحتية والشبكات بكافة أنواعها ومواصفتها وأعمال الكهروميكانيكية والأعمال المتخصصة وذلك استنادا لما قامت به من أعمال على مدار أكثر من ثلاثون عاماً.

قاصد خير هي إحدى شركات المقاولات الرئيسية في جمهورية مصر العربية التي تتمتع بالمؤهلات اللازمة لتنفيذ المشروعات للعديد من الجهات وفقًا للمعايير المحلية والدولية.