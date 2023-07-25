دبي، الإمارات العربية المتحدة: عـيّـنت أكاديمية PwC، المختصة بتنمية المواهب والمهارات, و التابعة لشركة PwC الشرق الأوسط ، سمر الصايغ، شريك في PwC, مديرةً لأكاديميتها في الشرق الأوسط. وبخبرة تزيد على 22 عاماً في مجالات قيادة التحول وتطوير المواهب، وبناء القدرات التنظيمية على نطاق واسع، ستقود سمر جهود الأكاديمية نحو النمو المستدام للمواهب في جميع أنحاء المنطقة، وبما يتوافق مع خطط التوطين بها، والاتجاهات الرئيسية العالمية، وأجندات التحول والتطور الرقمي.

ولدى سمر خبرة واسعة في قيادة أجندة تطوير القوى العاملة. وقد أسّست أعمال أكاديمية PwC في السعودية في العام 2014. وفي منصبها الجديد، ستتولى إدارة أعمال الأكاديمية على الصعيد الإقليمي - وهي الأكبر ضمن شبكة PwC العالمية. كما عملت مع العملاء العالميين والشرق الأوسط لصياغة استراتيجية التعلم، والتدريب التنفيذي وتنمية المواهب، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والقيادة التحويلية، وحلول التعلم الرقمي.

وقالت سمر: "تحتل تنمية القوى العاملة صدارة جميع الأولويات الإقليمية، كما أن الارتقاء بالمهارات الشاملة على نطاق واسع يعتبر بمثابة المحرك الرئيسي لمنظومة النمو في المنطقة. أتولى هذه المهام بكل فخر وترقب للإمكانيات التي تنتظرني. لا يوجد وقت أفضل لتسخير خبرتي وتجربتي وشغفي، لمواصلة قيادة الأكاديمية إلى عصر جديد من النمو".

وأضافت: "أنا من المؤّيدين المتحمسين للتعلم مدى الحياة، وألتزم بتعزيز ثقافة التطوير المستمر من خلال تكافؤ الفرص للجميعمن أجل التعلم القائم على المهارات. وبصفتي مسؤولة عن فريق العمل في الأكاديمية، يحفّــزني إنشاء نظام متكامل يرتكز على الرعاية والتعاون والثقة في سبيل مساعدة الأفراد على إطلاق إمكاناتهم، وإحداث تأثير إيجابي على حياتهم".

وتلتزم الأكاديمية بتمكين القوى العاملة للمستقبل، بما يتماشى مع الاستراتيجية العالمية لشركة PwC "نيو إكويشن" التي تركز على إنشاء مجتمع من المحللين يجتمعون معاً لتقديم نتائج مستدامة تُحدث فرقاً.

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نبذة عن أكاديمية PwC

تختص أكاديمية PwC بتنمية المواهب وتطوير المهارات وهي تابعة لشركة PwC. إننا نلتزم بدعم النمو المستدام للمواهب في جميع أنحاء المنطقة. نعمل في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، ونحن جزء من شبكة متنامية لأكاديميات PwC المتواجدة في أكثر من 40 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول أكاديمية PwC، يرجى مراسلتنا عبر الإيميل pwcacademy@mojo-me.com، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.pwcacademy-me.com