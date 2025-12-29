الكويت: في خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية قوامها التحسين المستمر وتعزيز الكفاءة التشغيلية على كافة المستويات، أعلن بنك وربة عن إطلاق " PULSE"، وهي مبادرة شاملة تهدف إلى رفع جودة خدمات البنك من خلال تعزيز ثقافة التحسين المستمر، وذلك عبر الاستثمار في موظفيه وتمكينهم من تطوير قدراتهم وتحليل عملياتهم وتحسينها باستخدام منهجيات Lean Six Sigma وأدوات التحسين العالمية. وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك بالاستثمار في كوادره البشرية وتمكينهم بالأدوات اللازمة لتقديم تجربة مصرفية استثنائية للعملاء، كما تمثل ركيزة أساسية لدعم مرحلة التحول التي يمر بها البنك بعد الاندماج، من خلال توحيد معايير الجودة والكفاءة في جميع عملياته.

وتعليقاً على هذا الإطلاق، صرحت معالي عبد الله الرشيد، رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة: "يمثل إطلاق PULSE أكثر من مجرد برنامج تدريبي؛ إنه استثمار استراتيجي في رؤية البنك وثقافته المستقبلية، ونحن نؤمن بأن الاستثمار في موظفينا هو أفضل استثمار في مستقبل البنك وفي تجربة عملائنا".

وبدورها أكدت ليالي مصطفى الفهد، رئيس مجموعة العمليات في بنك وربة: "من خلال تزويد فرق عملنا بأفضل الممارسات العالمية في الكفاءة والجودة، وتبني ثقافة مؤسسية قوامها الابتكار والتميز والتركيز على العميل، وهذه المبادرة هي محركنا لتمكين الموظفين من تحديد فرص التحسين وقيادة التغيير من داخل فرقهم، مما ينعكس مباشرة على شكل خدمات أسرع وأكثر دقة وموثوقية لعملائنا من الأفراد والشركات، وإننا نؤسس لمنهجية عمل موحدة تجعل من الكفاءة والتحسين المستمر جزءاً لا يتجزأ من هويتنا اليومية".

برنامج متكامل لبناء جيل من خبراء الكفاءة

تقدم PULSE التي يرمز اسمها إلى: Performance • Uplift • Lean • Strategy • Execution، برنامجاً تطويرياً منظماً ومتعدد المستويات، يهدف إلى بناء قدرات الموظفين في منهجيات Lean Six Sigma، من خلال تدريب عملي مكثف وأدوات متقدمة لحل المشكلات ومشاريع تحسين تطبيقية، بحيث سيتمكن الموظفون من خلال هذه البرامج معرفة كيفية تحديد أوجه التحسين في العمليات، وتحليل الأسباب الجذرية للمشكلات، وتصميم حلول مبتكرة، وقياس الأثر لضمان التحسين المستدام. وتتولى إدارة التميز التشغيلي في البنك قيادة هذه المبادرة، بينما تقوم وحدة إدارة Lean بتنفيذ وتقديم برامج التدريب والتطوير وإدارة مشاريع التحسين وتقديم الدعم الفني والإرشاد المستمر للفرق، مما يضمن بناء أسس قوية لثقافة التحسين المستمر كمبدأ عمل أساسي في جميع إدارات البنك.

منهجيات عالمية لخدمة العملاء

ترتكز PULSE على منهجيتين عالميتين، أولهما Lean وهي منهجية تركز على زيادة القيمة للعميل عن طريق إزالة الهدر والأنشطة التي لا تضيف قيمة، مما يؤدي إلى تسريع العمليات وخفض التكاليف. أما Six Sigma، فهي منهجية تعتمد على البيانات والإحصاءات لتحسين جودة العمليات إلى أفضل مستوى ممكن، مما يضمن أعلى مستويات الجودة والموثوقية.

ومن خلال دمج هاتين المنهجيتين، تهدف PULSE إلى تزويد الموظفين بالقدرة على تحقيق التوازن الأمثل بين السرعة والجودة.

تأثير مباشر وملموس على تجربة العميل

تؤكد هذه المبادرة على أن بناء القدرات الداخلية ينعكس بشكل مباشر وملموس على تحسين التجربة المصرفية للعملاء، فمن خلال تدريب الموظفين على منهجيات Lean Six Sigma، سيتمكن بنك وربة من تقديم خدمات أسرع، وتعزيز الموثوقية، وتوفير تجربة عميل أكثر سلاسة وكفاءة. وبالنسبة للشركات، يعني ذلك معاملات أكثر انسيابية ودعماً تشغيلياً أفضل، أما بالنسبة للجمهور العام، فإنها تعكس التزام بنك وربة بالاستثمار في كوادره البشرية، ورفع معايير الخدمة، وبناء بنك أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات عملائه المتغيرة.

خبرة عالمية لضمان أفضل الممارسات

ولضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية، يستعين البنك بخبرات أبرز الخبراء العالميين المعتمدين في منهجية Lean Six Sigma (بدرجة Executive Master Black Belt)، الذين يقدمون توجيهاً متقدماً ومتخصصاً، وهذه الاستعانة بالخبرات الدولية تضمن أن تكون PULSE منصة تطويرية على أعلى مستوى، توازي أفضل برامج بناء القدرات في المؤسسات المالية العالمية الرائدة، وتزود المشاركين برؤى عملية وتطبيقية من واقع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويمثل إطلاق PULSE التزاماً طويل الأمد من بنك وربة بالاستثمار في موظفيه، وتعزيز الأداء، والارتقاء بثقافة التميز التي يتبناها البنك، بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية ورؤيته "لنملك الغد".

ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات