مسقط: أعلن صحار الإسلامي، نافذة الصيرفة الإسلامية لصحار الدولي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع منصة propGoo (سابقًا GoLands)، في خطوة تُجسّد تطورًا في جهود البنك لتطوير منظومته الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات العقارية المتاحة لزبائنه. وعقب استكمال التكامل التقني بين تطبيقي صحار الدولي وصحار الإسلامي وبين منصة propGoo، سيتمكن الزبائن لاحقًا الاستفادة من خدمات تقييم العقارات عبر القنوات الرقمية بكل سهولة، وذلك من خلال شبكة واسعة من شركات التقييم العقاري المعتمدين لدى صحار الإسلامي وصحار الدولي. وتُعد هذه المبادرة محطة مهمة في دعم نمو منظومة التقنيات العقارية (PropTech) في السلطنة، إذ تجمع بين الابتكار الرقمي في قطاع العقار والخدمات المالية المتكاملة، مؤكدةً التزام صحار الإسلامي بتعزيز التمكين الرقمي، وتقديم تجارب مصرفية أكثر ابتكارًا وكفاءة، والمساهمة في تحقيق أهداف التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في عُمان. وقد قام كل من عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، وفهد سلطان الإسماعيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة propGoo بتوقيع اتفاقية الشراكة في مبنى السّيف بشاطئ القرم.

وفي تعليق له حول هذه الشراكة، قال عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "تعكس شراكتنا مع propGoo التزام صحار الدولي الاستراتيجي بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات زبائننا المتنامية ولتطورات السوق. ويمثل دمج خدمات تقييم العقارات ضمن منصاتنا الرقمية خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا، بما يعزز مستوى السهولة والكفاءة، ويدعم اتخاذ قرارات مدروسة سواء للأفراد أو المؤسسات. وتنسجم هذه الشراكة مع دورنا الأوسع في دعم الابتكار الوطني، وتعزيز تنافسية القطاعين المالي والعقاري، والإسهام في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في السلطنة."

ومن جانبه، قال فهد سلطان الإسماعيلي، مؤسس propGoo : "تمثل شراكتنا مع صحار الإسلامي محطة رئيسية في مسيرة propGoo نحو توسيع حضورها في منظومة التكنولوجيا المالية والعقارية. ومن خلال هذا التكامل، نسعى إلى تبسيط إجراءات التقييم العقاري وتقديم تجربة رقمية سلسة للمستخدمين في مختلف أنحاء السلطنة. ونتطلع إلى العمل مع صحار الإسلامي لتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء."

وتجسد هذه الشراكة مزيجًا من الكفاءة المصرفية والابتكار العقاري، بما يعزز القيمة المقدمة للزبائن وللسوق العقارية في السلطنة. ومن خلال مبادرات كهذه، يواصل صحار الإسلامي دوره في بناء منظومة مالية أكثر ذكاءً ودعم مسار التحول الرقمي في عُمان.

وفي إطار مسيرته نحو التحول الرقمي، يواصل صحار الدولي الاستثمار في تطوير منصاته المصرفية الرقمية—سواء في تطبيق صحار الدولي أو صحار الإسلامي—حيث يعمل على تحديث قدراتها وتعزيز خدماتها لتظل من بين الأكثر تطورًا وأمانًا وسهولة في الاستخدام. ومن خلال التحديثات المستمرة، وتوسيع باقة الخدمات، والشراكات الاستراتيجية مثل التكامل مع propGoo، يؤكد البنك التزامه ببناء منظومة رقمية متكاملة تُسهّل الوصول للخدمات المالية وتُبسّط اتخاذ القرارات وتمنح الزبائن حلولًا شاملة في متناول أيديهم. وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع استراتيجية البنك الرقمية التي تهدف إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات مصرفية متقدمة تدعم رؤية عُمان نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

انتهى

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

