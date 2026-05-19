القاهرة: أعلنت شركة PRE Group عن مجموعة من الإنجازات في غرب القاهرة، شملت الانتهاء من تسليم جميع وحدات مشروع "هضبة"في مدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب مواصلة تنفيذ أعمال مشروع “Ivoire West” الذي يمثل أحد مشروعاتها السكنية الحديثة، مع بدء تسليم المرحلة الأولى من “Ivoire West” بنهاية عام 2026 قبل الموعد المخطط له، بما يعكس استمرار الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة في واحدة من أسرع المناطق نموًا في القاهرة الكبرى.

يقع مشروع 'هضبة' في قلب مدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات إجمالية تصل إلى 4 مليار جنية . ويعد المشروع نموذجاً فريداً

للـ Boutique Compounds، حيث يضم 158 فيلا سكنية تتنوع ما بين الفيلات المستقلة، والتوين هاوس، والتاون هاوس، وسط مساحات خضراء شاسعة ومرافق أساسية متكاملة. كما يتفرد المشروع بموقع استثنائي يمنحه إطلالات مباشرة وخلابة على أهرامات الجيزة، مما يوفر للسكان متعة وخصوصية فائقة وقيمة سكنية لا تضاهى.

وفي إطار سعي الشركة لتقديم تجربة ضيافة استثنائية، من المخطط أن يضم المشروع boutique hotel فندق بوتيك وشققاً فندقية فاخرة، وسيتم الإعلان عن الشراكة مع إحدى العلامات الفندقية العالمية الكبرى قريباً. ولتعزيز نمط الحياة الحيوي، يشتمل المشروع على نادٍ اجتماعي يضم ملاعب رياضية متنوعة، وقد تم بالفعل الانتهاء من تسليم كافة الوحدات والحدائق المركزية والمرافق، وفق أعلى معايير التنفيذ العالمية.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل شركة PRE Group تعزيز حضورها في غرب القاهرة من خلال مشروع 'Ivoire West'، الذي يمتد على مساحة 76.72 فدان. يمثل المشروع نموذجاً للحياة العصرية المتكاملة، حيث يضم أكثر من 1000 وحدة سكنية متنوعة تلبي تطلعات العملاء المختلفة، مما يضعه كوجهة رائدة في واحدة من أكثر المناطق الواعدة بغرب القاهرة.

ويقدم 'Ivoire West' تجربة سكنية متوازنة تجمع بين الراحة والرفاهية، من خلال مجموعة من المرافق التي تشمل نادياً اجتماعياً، ومساحات خضراء، ومناطق مفتوحة، إلى جانب مسطحات مائية وحدائق مركزية واسعة تمنح طابعاً من الهدوء وتعزز جودة الحياة. ويكتمل هذا المزيج الفريد بمشروع 'ZIG' التجاري والإداري الممتد على مساحة 75,676 مترًا مربعًا، والذي يوفر بيئة متكاملة للأعمال والتسوق، بما يخدم السكان ويلبي كافة احتياجاتهم اليومية داخل المشروع.

وتعزيزاً لمفهوم الرفاهية المتكاملة، أعلنت الشركة عن تعاونها مع شركة “seven” لتقديم حلول تمويلية مرنة تتيح للعملاء إجراء عمليات التشطيبات وفرش المنازل بالتقسيط. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل تجربة العميل في مشروعات شركة PRE Group ، حيث تمنح العملاء حلولاً فورية لتشطيب وتأثيث منازلهم والتمتع بأسلوب حياة متميز داخل مشروعات الشركة المختلفة، بما يضمن تجربة سكنية مريحة تلبي كافة احتياجاتهم تحت سقف واحد.

وفي هذا السياق، قال السيد وليد زكي، الرئيس التنفيذي لشركة PRE Group :"إن الانتهاء من تسليم مشروع هضبة هو تجسيد حي لقدرتنا على تحويل الرؤى الطموحة إلى مجتمعات سكنية نابضة بالحياة، وفق استراتيجية ترتكز على بناء وجهات عمرانية متكاملة بمعايير عالمية. نحن ملتزمون في المرحلة المقبلة بتسريع وتيرة العمل في كافة مشروعاتنا الممتدة من شرق القاهرة إلى غربها، وصولاً إلى العين السخنة والساحل الشمالي، بما يضمن تلبية تطلعات عملائنا في مختلف المناطق الجغرافية".

وأضاف زكي: 'وفي إطار هذا التوسع الشامل، يأتي تطوير مشروع Ivoire West بموقعه الحيوي في قلب مدينة الشيخ زايد، ليعكس توجهنا نحو تقديم وجهات متعددة الاستخدامات تتجاوز الأنماط السكنية التقليدية، مما يساهم في رسم ملامح جديدة للتطوير العمراني الذي يواكب خطط الدولة في التنمية."

الجدير بالذكر أن PRE Group رسخت مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري منذ تأسيسها عام 2007، مدعومة بخبرة تمتد لأكثر من 120 عاماً. ونجحت المجموعة في تطوير أكثر من 16 مشروعاً متكاملاً تخدم آلاف العائلات، ومن أبرز مشروعاتها في غرب القاهرة Ivoire West وهضبة، إلى جانب مشاريع ناجحة في شرق القاهرة مثل Stone Park وStone Residence وIvoire East وPoint 90، ضافةً إلى مشروعاتها الساحلية المتمثلة في تلال السخنة وتلال الساحل.

نبذة عن Group PRE

انطلقت PRE Group في السوق المصري عام 2007، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الرائدة في التطوير العقاري والمدرجة في البورصة المصرية. نجحت المجموعة في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في تطوير مجتمعات متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الجودة الفائقة، الابتكار المستمر، والموقع الاستراتيجي.

تضم المجموعة شركات تابعة بخبرة إجمالية تتجاوز 120 عامًا في مجالات التطوير والإدارة والاستثمار العقاري، وتمتلك محفظة أراضٍ تتجاوز 12 مليون متر مربع موزعة عبر القاهرة الكبرى، الساحل الشمالي، العين السخنة، الإسكندرية ومرسى علم. من خلال 16 مشروعًا سكنيًا وتجاريًا وساحليًا، تسهم PRE Group في إعادة تعريف مفهوم الحياة المتكاملة في مصر، مستندة إلى رؤية تركز على الاستدامة، والقيمة الاستثمارية المضافة، وتقديم تجارب معيشية رائدة، وقد نجحت حتى الآن في تسليم أكثر من 10,200 وحدة.

