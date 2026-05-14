أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن إطلاق حساب "Payit Universal"، الرقمي الذي يستخدم عبر الهاتف المتحرك، بهدف توسيع فرص وصول أصحاب الدخل المحدود في مختلف أنحاء الدولة إلى الخدمات المالية الأساسية، وذلك تماشياً مع مبادرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز الشمول المالي.

ويأتي إطلاق حساب "Payit Universal" ضمن إطار الحسابات الشاملة المعتمد من قبل مصرف الإمارات المركزي، ما يتيح للأفراد الذين لا تنطبق عليهم شروط المنتجات المصرفية التقليدية، بمن فيهم أصحاب الدخل الذي لا يتعدّى 5,000 درهم شهرياً، الاستفادة من خدمات مصرفية وحلول دفع مبسطة ومنظّمة، عبر تجربة رقمية متكاملة.

وقد صُمّم حساب "Payit Universal" لتلبية الاستخدامات اليومية بأعلى مستويات الأمان، وهو يوفر تجربة فتح حساب رقمية بالكامل دون اشتراط حدّ أدنى للرصيد. كما يتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل التحويلات المالية المحلية والدولية، وسداد الفواتير، والمدفوعات لدى المتاجر، بالإضافة إلى السحب والإيداع النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك أبوظبي الأول.

كما يمكن للعملاء الذين يختارون تحويل رواتبهم عبر "Payit" الاستفادة من مزايا إضافية، تشمل حلول التمويل، وبرامج المكافآت، وخدمات مصرفية يومية مطوّرة، بما يدعم احتياجاتهم المالية بشكل أكبر.

ويعدّ حساب "Payit Universal" وسيلة أحدث وأكثر سهولة لأصحاب العمل لإدارة صرف الرواتب ضمن إطار متوافق بالكامل مع أنظمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومتطلبات نظام حماية الأجور. ومن خلال تحويل الرواتب مباشرة إلى حساب رقمي منظّم مزود برقم IBAN، يمكن للشركات الاستغناء عن بطاقات الرواتب التقليدية، ما يسهم في تقليل المخاطر التشغيلية والأعباء الإدارية وتعقيدات إدارة الرواتب.

ويوفّر هذا الحلّ آلية سلسة لتحويل الرواتب رقمياً، ما يعزّز كفاءة إدارة الرواتب وشفافيتها وقابليتها للتدقيق، مع الالتزام بمتطلبات الشمول المالي. وبالنسبة للموظفين، تصبح الرواتب متاحة بشكل فوري عبر حساب آمن لا يتطلب حدّاً أدنى للرصيد، ويدعم المدفوعات اليومية والتحويلات المالية واستخدام البطاقات، ما يسهم في تعزيز رضا الموظفين وأمانهم واستقرارهم المالي.

ويرسّخ هذا الإطلاق دور بنك أبوظبي الأول في دعم أجندة الشمول المالي في دولة الإمارات، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المنظّمة. وعبر طرح حساب "Payit Universal" والاستفادة من منظومة "Payit" الرقمية الراسخة، يسهم البنك في ردم الفجوة بين الخدمات المالية الأساسية والخدمات المصرفية المتكاملة، ما يتيح لشريحة أوسع من الأفراد الانضمام إلى المنظومة المالية الرسمية.

ويواصل تعزيز الشمول المالي تصدّر أولويات القطاع المالي في دولة الإمارات، حيث يوفّر إطار "الحسابات الشاملة" مساراً منظماً لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المنظمة على نطاق واسع. ومن خلال "Payit"، يدعم بنك أبوظبي الأول هذا التوجه عبر حلّ رقمي يوسع فرص الوصول إلى الخدمات المالية، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والأمان وثقة العملاء.

وقد تمّ تطوير "Payit" لتقديم حلول مالية سهلة الاستخدام ومتاحة لشريحة واسعة من العملاء، لتلبية احتياجاتهم المالية المتغيرة. ويُوسّع حساب "Universal" هذه الإمكانات لتشمل فئات أوسع من المجتمع، عبر تجربة رقمية سلسة تدعم عدة لغات وتوفر باقة متكاملة من الخدمات المالية اليومية، ما يعزّز دور "Payit" في دعم الخدمات المصرفية الرقمية الشاملة في دولة الإمارات.

ويتوفر الحساب عبر تطبيق "Payit" ويدعم عدة لغات تشمل الإنجليزية والعربية والهندية والأوردو، ما يضمن سهولة وصول قاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء إلى الخدمات. كما ينسجم إطلاق الحساب مع التوجهات الوطنية الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.49 تريليون درهم (406 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2026، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تشمل الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة (Aa3/ AA-/ AA-) من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات (MSCI)، وهو يتبوّأ المركز الأول بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يصنّف ضمن الفئة العليا للبنوك العالمية وفقاً لمؤشرات الاستدامة الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، المعروفة سابقاً بتصنيفات "ريفينيتف" للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما حصل البنك على أفضل فئة تصنيف مخاطر للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين البنوك العالمية، مع مستوى منخفض للمخاطر.

نبذة عن محفظة "Payit" الرقمية:

تُعدّ "Payit" منصة مالية رقمية متعددة الخدمات، صُمّمت لمساعدة العملاء على التحويل والإنفاق والادخار والاقتراض عبر تطبيق واحد بسيط وآمن.

ترتكز المنصة على تلبية الاحتياجات المالية اليومية، حيث تتيح للمستخدمين تحويل الأموال محلياً ودولياً، وسداد الفواتير، والتسوق الإلكتروني وفي المتاجر، واستخدام حلول الدفع الرقمية، واستلام الرواتب، والاستفادة من المكافآت، إضافة إلى خدمات التمويل الفوري والتمويل متناهي الصغر.

وتوفر "Payit" مجموعة متنوعة من الحسابات، تشمل حساب "Payit Universal" وحساب الرواتب "Payit Plus"، ما يتيح تجارب رقمية سهلة ومرنة تناسب احتياجات العملاء وأنماط حياتهم المختلفة.

ومن خلال دعمها لعدة لغات، وسهولة فتح الحساب رقمياً، وبرامج المكافآت، والمنظومة المتنامية من الخدمات المالية اليومية، تواصل "Payit" توسيع نطاق الوصول إلى التجارب المصرفية الرقمية ودعم الشمول المالي الرقمي في دولة الإمارات.

