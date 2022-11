البرنامج يوفر للعملاء حرية إنفاق النقاط بعد الشراء من خلال تجربة استرداد فورية وسلسة

تشير الدراسات إلى أن برامج الولاء تزيد من نسب الإنفاق بنسبة 15 لـ 25٪

القاهرة، مصر: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر عن إطلاق برنامج المكافآت الجديد "Points Plus"، بالشراكة مع نظام المكافآت "Pay with Rewards" من ماستركارد، بهدف التشجيع على استخدام المدفوعات الرقمية في مصر حيث يتيح البرنامج مكافآت غير محدودة، ويُمكًن حاملي بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني – مصر من استخدام النقاط في أي عملية شراء في جميع أنحاء العالم، سواء في المتجر أو عبر الإنترنت.

يتيح نظام ماستركارد "Pay with Rewards" لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر حرية تصميم برامج المكافآت وعروض الاسترداد وفقاً لمتطلباته مما يساهم في تعزيز انتماء العملاء وثقتهم بالبنك. ولسهولة استخدامه من قِبل العملاء، يوفر النظام من تكاليف تشغيل برنامج مكافآت للبنك عن طريق خفض نفقات الكتالوجات ومراكز خدمة العملاء.

ويعد "Pay with Rewards" أحد حلول الاسترداد الرقمية الفريدة من نوعها التي تمنح تجربة استرداد فورية وسلسة توفر لحاملي البطاقات حرية استرداد وإنفاق النقاط بعد الشراء. وستمكن هذه الشراكة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر أن يقدم لعملائه المرونة في استبدال نقاط المكافآت لبرنامج "Points Plus" بخطوة واحدة بسيطة باستخدام موقع بنك الإمارات دبي الوطني- مصر أو تطبيق " Mastercard Pay with Rewards"، دون الحاجة لاستخدام جهاز نقاط البيع.

وقال آدم جونز، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد: " نحن سعداء بدعم بنك الإمارات دبي الوطني - مصر لإطلاق برنامج المكافآت الجديد، خصوصاً كون المستهلكين اليوم أكثر اهتماماً بالخدمات الرقمية من أي وقت مضى. ويوفر برنامج الدفع بالمكافآت للبنوك الفرصة للخروج من نظام المكافآت التقليدي وتلبية احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن تجارب مختلفة وأكثر مرونة في الوصول إليها مما يساهم في تقديم أكثر من مجرد نقاط واسترداد نقدي."

قال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "نحن متحمسون للغاية لإطلاق هذه الخدمة المميزة لعملائنا بالتعاون مع ماستركارد." وأضاف برو: "يأتي ذلك كجزء من التزامنا بتقديم أفضل الخدمات والعروض الحصرية لعملائنا وأيضًا بما يتماشى مع اهتمام البنك بالتوجه نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد بما يتوافق مع توجهات ومبادرات البنك المركزي المصري".

كشفت دراسة أجرتها ماكنزي أن برامج نقاط الولاء بإمكانها أن تعزز القوة الشرائية بنسبة 15-25٪ سنويًا. لذا، تستمر ماستركارد في جهودها الرامية لدعم التحول للمدفوعات الرقمية في مصر، خاصةً وأنها السوق الأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط وأفريقيا لحلول المكافآت من ماستركارد، وثاني أكبر سوق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني - مصر هو البنك الثامن الذي ينضم إلى البرنامج.

ويعد "Pay with Rewards"، أحد حلول Mastercard Rewards، نظام عالمي قابل للتكيف يوفر للبنوك إمكانات شاملة لتحسين برامج المكافآت وتقديم امتيازات حصرية للاسترداد، وقد تم تطويره لبناء علاقات أفضل مع العملاء وتعزيز ثقتهم.

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر

مصر هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، وهي مجموعة مصرفية رائدة في الشرق الأوسط ومساهم رئيسي في الصناعة المصرفية على المستوى الدولي والعالمي. يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر واحدا من أكبر البنوك العاملة في مصر، كما يعد البنك رائداً في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، تدعمه شبكة كبيرة من الفروع تصل الى 66 فرعاً منتشراً بكافة المحافظات، ويمتلك البنك حوالي 335 ماكينة صرف آلي تغطى مختلف أنحاء البلاد.

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر اللاعب الرئيسي في مجال تمويل المشروعات الكبرى الخاصة بالبنية التحتية للدولة، ومبادرات التطوير والإنماء فيها، وهو ما أهله الى حصد العديد من الجوائز، كان في مقدمتها ثلاث من الجوائز الكبرى الممنوحة من أكبر مؤسسة مصرفية في قارة أفريقيا وهي "ذا بانكر أفريقيا". كما حصد البنك جائزة أفضل بنك يقدم خدمات مصرفية إلكترونية في مصر لعام 2017، أفضل تطبيق مصرفي للمحمول في مصر لعام 2018 وأفضل بنك رقمي في مصر لعام 2019 الممنوحة من مجلة "إنترناشيونال فاينانس". كما فاز بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بجائزة أفضل بنك في إدارة التدفقات النقدية لعام 2018 من مؤسسة اجيان بانكر، وجائزتي البنك الأكثر ابتكاراً لعام 2020 في قطاع التمويل التجاري وقطاع التدفقات النقدية وجائزة البنك الأسرع نمواً في قطاع الشركات في مصر لعام 2021 من قِبل مجلة "إنترناشيونال فاينانس"، وجائزة أفضل بنك رقمي لعام 2020-2021 من اتحاد المصارف العربية.