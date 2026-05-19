دبي، الإمارات العربية المتحدة - وسّعت شركة Pam Golding Properties، التي تتخذ من جنوب أفريقيا مقرًا لها، نطاق انتشارها العالمي عبر افتتاح مكتب جديد في دبي بالإمارات العربية المتحدة، لتعزيز موقعها في سوق العقارات السكنية الفاخرة على مستوى العالم.

ويقع المكتب الجديد في أبراج Business Central Towers بمدينة دبي للإنترنت، وهو موقع إستراتيجي يتيح الوصول إلى أهم مراكز الاستثمار وأنماط الحياة الراقية، مثل نخلة جميرا ودبي مارينا.

وأوضح الدكتور أندرو غولدينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Pam Golding Properties، أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة التوسع الدولي للمجموعة.

وأضاف: "إلى جانب وجودنا في عدة دول أفريقية، من بينها موريشيوس وسيشل، بالإضافة إلى مكتبنا في باريس، تشكل دبي محطة رئيسية جديدة في مساعينا لبناء شبكة عالمية من الوجهات الإستراتيجية".

وتابع "تشهد دبي سنويًا ما يقارب 150 ألف صفقة عقارية لمشروعات حديثة، ما يؤكد تحولها إلى سوق عقارية متطورة وقوية". وأشار إلى أن خبرة الشركة تؤهلها للاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية، من العقارات المناسبة للمستثمرين الجدد وحتى المشاريع فائقة الفخامة.

وأضاف الدكتور غولدينغ: "هدفنا النهائي هو توفير علامة موثوقة لعملائنا المستثمرين، ترتكز على خبرات مهنية عالية ومستوى رفيع من النزاهة لدعم خدماتنا في دبي".

دخلت المجموعة في شراكة مع شركة SVN Capital التي تتخذ من دبي مقرًا لها لتقديم فرص استثمارية عقارية مصممة خصيصاً للعملاء الأثرياء.

وأوضح ستيفان تيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SVN Capital، أن تنامي اهتمام العملاء بسوق دبي العقاري كان من أبرز الدوافع وراء التعاون.

وقال: "ظل القطاع العقاري موضوعًا بارزًا بين عملائنا في دولة الإمارات لسنوات، وكنا نبحث عن شريك يتبنى رؤيتنا في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتحقيق نمو مستدام، إلى جانب إيمانه بالمكانة العالمية والقوة المستمرة لسوق دبي. إن الإرث الممتد لخمسين عامًا الذي تتمتع به شركة Pam Golding Properties، إلى جانب سمعتها القائمة على النزاهة وفلسفتها التوسعية الانتقائية، منحانا الثقة بأن هذه الشراكة تستند إلى أسس قوية".

تقود بيلي راوتنباخ عمليات Pam Golding Properties في دبي، وتتمتع بخبرة تزيد على أربعة عقود، بينها 15 عامًا في سوق العقارات السكنية الفاخرة بدبي.

قالت راوتنباخ: "سنبدأ بتقديم خدمات عقارية شاملة للمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب المشترين والبائعين والمطورين والمُلّاك والمستأجرين في القطاع السكني".

وأشارت إلى أن سوق العقارات السكنية في دبي لا تزال قائمة بشكل رئيسي على الشقق السكنية، بينما يشكل الأجانب غالبية ملاك العقارات. وأن الطلب يتزايد بسبب المهنيين ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يتنقلون عالميًا والذين يسعون للحصول على الإقامة وتنويع محافظهم الاستثمارية وفرص تحسين نمط حياتهم.

ولفتت إلى أن "ملكية العقارات في الفئة العليا من السوق، ولا سيما شقق البنتهاوس الفاخرة والمساكن المرتبطة بعلامات تجارية عالمية، تستقطب بدرجة كبيرة أصحاب الثروات الكبيرة والفائقة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط".

ويواصل الشباب من المهنيين والمشترين للمرة الأولى تفضيل المجمعات السكنية القائمة على الشقق في مناطق مثل Jumeirah Village Circle وJumeirah Lake Towers وBusiness Bay وDubai Marina، بينما تتزايد جاذبية مجمعات الفلل للعائلات، ومنها Dubai Hills Estate وArabian Ranches وJumeirah Golf Estates.

وأوضحت بيلي راوتنباخ أن النشاط الاستثماري يتركز بصورة أكبر في مناطق الشقق الناشئة والمناسبة من حيث الأسعار، بفضل استمرار العوائد الإيجارية الجاذبة، في حين يشهد الطلب على التاون هاوس والفلل الاقتصادية نموًا متواصلًا.

وأضافت أن "أسعار العقارات في الفئة الأولية تبدأ عادة من حوالي مليون درهم إماراتي، وصولًا إلى عقارات فائقة الفخامة تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم".

للتواصل:

بيلي راوتنباخ من Pam Golding Properties Dubai

dubai@pamgolding.ae

www.pamgolding.ae

