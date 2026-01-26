الخُبر، المملكة العربية السعودية--(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Open World Ltd. (Open World)، المتخصصة في مجال بنية سلاسل الكتل التحتية، والتي تتمتع بخبرة ثرية في دعم مبادرات الأصول الرقمية واسعة النطاق، عن إنشاء أول مركز تميز في المملكة العربية السعودية لترميز الأصول الحقيقية (RWA). يأتي هذا الإعلان عقب إعلان Open World في 5 يناير 2026 عن خططها للاندماج مع VerifyMe, Inc.‎ (بورصة ناسداك: VRME) (VerifyMe)، ما يهيئ الكيان الموحد للمشاركة في الأسواق العامة كمزود رائد لخدمات البنية التحتية في قطاع الأصول الرقمية والترميز.

سيمارس مركز التميز للأصول الحقيقية أعماله ككيان مرخص بالكامل وفقًا للوائح المحددة، ومقره داخل المملكة، مصمم لتسريع وتيرة الابتكار في الأصول الرقمية المتوافقة مع اللوائح للمؤسسات السيادية والشركات والعملاء المؤسسيين في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع. وستدعم هذه المبادرة برنامج تطوير القطاع المالي تحت إطار رؤية المملكة 2030 دعمًا شاملاً، والذي يهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز مالي واستثماري منافس على الساحة العالمية.

مع استمرار تطور الأطر التنظيمية السعودية، يتيح مركز التميز للأصول الحقيقية ترميز الأصول الحقيقية المتوافقة مع اللوائح، بما في ذلك بنية الطاقة التحتية، وأرصدة خفض الكربون المرمزة، والعقارات، والسندات السيادية، ومع مرور الوقت، العملات المستقرة المنظمة. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّه سيتم إطلاق هذه المبادرات على بنية ترميز الأصول السيادية الوطنية التحتية الخاصة بشركة Open World، والتي تم تقديمها في ديسمبر 2025 تحت مظلة شراكتها مع Abstract، ومن شأن ذلك إتاحة مسارات جديدة للشركات والمؤسسات الحكومية السعودية للوصول إلى الأسواق المالية العالمية، في ظل الحفاظ على الامتثال الكامل لمتطلبات البنك المركزي السعودي (SAMA) وهيئة السوق المالية (CMA).

صرح Matt Shaw، أحد مؤسسي شركة Open World ومديرها التنفيذي، قائلاً: "تدير المملكة العربية السعودية دفة الحوار العالمي الدائر بشأن كيفية استخدام الأصول الرقمية لدعم الأولويات الاقتصادية الوطنية." "وعن طريق إنشاء مركز التميز الخاص بنا في الخُبر، فإننا نؤكد التزامنا الطويل الأمد بالبناء جنبًا إلى جنب مع الشركاء السعوديين، وفق اللوائح السعودية، وبالاعتماد على بنية تحتية تلبي المتطلبات السيادية للمملكة على صعيد البيانات والأمن. أما هدفنا، فإنه يتمثل في المساعدة على تحويل قاعدة الأصول الحقيقية الضخمة في المملكة العربية السعودية إلى أدوات رقمية متوافقة مع اللوائح وقابلة للوصول عالميًا، تجذب الاستثمار الدولي مع ضمان استفادة المملكة من قيمتها الاقتصادية".

تشمل مجالات التركيز الأولية في مركز التميز ترميز أنواع معينة من أصول الطاقة، وتمويل تطوير العقارات، والتحقق من أرصدة خفض الكربون وتخزينها على سلسلة الكتل. وقد تمت هيكلة المركز لتلبية معايير التنفيذ ذات المستوى السيادي، مع التركيز القوي على توطين البيانات، وضوابط الأمن المحلية، والاعتبارات الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع أهداف المملكة المتعلقة بالتوطين.

صرح الدكتور سلمان سالم الخالدي، عضو لجنة الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، قائلاً: "إنَّ الترحيب بشركة Open World في الخُبر يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لمنطقتنا." "تضم المنطقة الشرقية Saudi Aramco، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وDhahran Techno Valley، وأكبر تجمع لأصول الطاقة في المملكة، ما يجعلها الموقع المثالي المؤهل لتصدر مشهد ترميز الأصول الحقيقية. وإنني أود أن أشير إلى أنَّ هذه المبادرة تتوافق توافقًا مثاليًا مع هدف رؤية 2030 لتطوير القطاع المالي وتنويع اقتصادنا بما يتجاوز صادرات الطاقة التقليدية."

من المتوقع أن يبدأ مركز التميز للأصول الحقيقية في العمل بكامل طاقته في 2026، مع إطلاق المشروعات التجريبية الأولية في منتصف العام. ويجدر هنا ذكر أنَّ Open World قد أسست البنية التحتية القانونية والترخيصية والتجارية والتقنية اللازمة للعمل مباشرة ضمن البيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية.

لدعم التبني المؤسسي المتزايد في المملكة العربية السعودية، أفادت شركة Open World بأنها تخطط للتعاون مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية والجهات التنظيمية لتطوير أطر لحماية المستثمرين، وتوضيح اللوائح، ووضع ممارسات معيارية للترميز، ومن المتوقع الإعلان عن شراكات إستراتيجية على مدار عام 2026.

نبذة عن Open World Ltd.‎

لقد كانت Open World قوة دافعة رئيسية وراء العديد من أبرز المشروعات في مجال سلاسل الكتل، وانطلاقًا من خبرتها الثرية، تعمل Open World الآن على توسيع نطاق خدماتها لتشمل قطاع التمويل التقليدي. إضافةً إلى ذلك، ساعدت Open World في تأسيس وتنمية أكثر من 20 شركة منذ 2023، وأسهمت في إطلاق شبكات تجاوزت قيمتها الإجمالية 65 مليار دولار أمريكي منذ ذلك الحين (بناءً على ذروة القيمة السوقية المخففة بالكامل (FDV)). ثم إنَّ Open World تقدم خدماتها الاستشارية لفرق التأسيس في أثناء تعاملهم مع أكثر الجوانب تعقيدًا في الأنظمة المالية، واقتصاد الرموز الرقمية، والأسواق العامة، وإستراتيجية البورصات، وهيكلة الحوكمة. كما تتعاون الفرق التي تقدم لها Open World خدماتها الاستشارية مع أبرز شركات رأس المال الاستثماري، بما في ذلك a16z وMulticoin Capital وDragonfly وFounders Fund. هذا، وتشمل مجموعة خدمات الشركة الاستشارات المتعلقة بإطلاق الرموز الرقمية، وإستراتيجيات الأصول الرقمية والتمويل التقليدي، وترميز الأصول الحقيقية (RWA)، وإصدار العملات المستقرة، بالإضافة إلى كسب التأييد للسياسات وتقديم الاستشارات الإستراتيجية. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة https://www.openworld.dev.

نبذة عن VerifyMe, Inc.‎

تقدّم VerifyMe خدمات لوجستية متخصصة للمنتجات الحساسة للوقت ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى حلول لحماية العلامة التجارية وتعزيزها. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة https://www.verifyme.com/.

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الخاصة لعام 1995، والكلمات "نصبح" و"متوقع" و"نخطط" و"عند" و"سوف" والتعبيرات المماثلة، عند استخدامها في سياق Open World وVerifyMe، تهدف إلى تمييز البيانات التطلعية. لقد استندنا في هذه البيانات التطلعية بشكل كبير إلى توقعاتنا وتصوراتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية والاتجاهات المالية التي نعتقد أنها قد تؤثر على مركزنا المالي، ونتائج العمليات، وإستراتيجية الأعمال، والاحتياجات المالية. أما العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المذكورة في البيانات التطلعية، فإنها تشمل، عدم اليقين بشأن ما إذا كانت Open World وVerifyMe ستبرمان اتفاقية دمج، وبشأن عدم ضمان إتمام عملية الدمج، في حال إبرامها. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تتحقق الفوائد المتوقعة من عملية الدمج. هذا، وتشمل هذه العوامل والشكوك تلك الموضحة بشكل كامل في التقرير السنوي والتقارير الفصلية الصادرة عن شركة VerifyMe المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بما في ذلك المخاطر المدرجة تحت عنوان "عوامل الخطر". إذا تحقّق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أنَّ أيًا من الافتراضات الأساسية لدينا غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة حاليًا. كما يُرجى العلم بأنَّ أي بيان تطلعي لا يصبح فاعلاً إلا اعتبارًا من تاريخ الإصدار، وقد تظهر من حين لآخر عوامل أو أحداث يمكن أن تؤدي إلى اختلاف نتائجنا الفعلية، ولا يمكننا التنبؤ بها كلها. ويجدر هنا ذكر أننا لا نلتزم بتحديث أي بيان تطلعي علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يقتضيه القانون.

معلومات إضافية عن الصفقة المقترحة وأماكن الاطلاع عليها

يحتوي هذا المستند على مناقشة بشأن الصفقة المقترحة بين Open World وVerifyMe. وفيما يتعلّق بالصفقة المقترحة، إذا أبرم الطرفان اتفاقية دمج، تعتزم شركة VerifyMe تقديم بيان وكالة، وإذا نصّت اتفاقية الدمج النهائية على ذلك، يتم تقديم بيان تسجيل وفقًا للنموذج S-4 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بخصوص الصفقة المقترحة، وبعد الانتهاء من مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وإعلان سريان مفعول بيان التسجيل، إن وُجد، ستعمد شركة VerifyMe إلى إرسال بيان الوكالة النهائي، ونشرة الاكتتاب، عند الاقتضاء، إلى مساهميها عبر البريد. كما ستعمد VerifyMe إلى تقديم مستندات أخرى تتعلق بالصفقة المقترحة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

نحث المستثمرين وحاملي الأوراق المالية على قراءة بيان الوكالة وأي نشرة اكتتاب، وكذلك المستندات الأخرى ذات الصلة المقدَّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بعناية عند توفرها، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة عن شركتي Open World وVerifyMe، والصفقة المقترحة.

ستتوفر نسخ من بيان الوكالة وأي نشرة اكتتاب، وكل المستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على يد VerifyMe مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الإلكتروني على https://www.sec.gov وعلى موقع VerifyMe الإلكتروني على https://vrmeinvestor.com/ أو عن طريق تقديم طلب كتابي موجه إلى VerifyMe، بعنوان "شركة VerifyMe, Inc.‎، موجه إلى: أمين سر الشركة"، ‎801 International Parkway, Fifth Floor, Lake Mary, Florida 32746.

المشاركون في طلب التوكيلات

قد يُعدّ كل من شركتي Open World وVerifyMe، وكذلك المديرين والرؤساء التنفيذيين المعنيين، وفقًا لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مشاركين في عملية طلب التوكيلات من مساهمي VerifyMe فيما يخص صفقة الدمج المقترحة. وإذا أبرم الطرفان اتفاقية الدمج، فسيتم إدراج قائمة بأسماء أعضاء المديرين والرؤساء التنفيذيين لشركة VerifyMe، ومعلومات تتعلق بمصالحهم في صفقة الدمج المقترحة، ضمن بيان الوكالة وأي نشرة اكتتاب عند توفرهما. هذا، وسيتضمن بيان الوكالة وأي نشرة اكتتاب لصفقة الدمج المقترحة، معلومات إضافية بشأن مصالح الأشخاص الذين قد يُعتبرون وفقًا لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مشاركين في طلب التوكيلات من مساهمي VerifyMe فيما يخص صفقة الدمج المقترحة، بما في ذلك أسماء ومصالح المديرين والرؤساء التنفيذيين في Open World. ومن المتوقع أن تقدم كل من Open World وVerifyMe هذه المستندات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بعد إبرام الطرفان اتفاقية الدمج.

لا يُعدّ هذا المستند عرضًا أو التماسًا

لا يشكل هذا البيان عرضًا للبيع أو التماسًا لشراء أي أوراق مالية، كما لا يجوز إجراء أي عملية بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

جهات الاتصال

جهة الاتصال الإعلامية

الشركة: Open World Ltd.

البريد الإلكتروني: openworld@wachsman.com

الشركة: VerifyMe, Inc.

البريد الإلكتروني: IR@verifyme.com

-انتهى-

#بياناتشركات