مساهمة بدورها في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة التطوّر، وقعت شركة Ooredoo الكويت، الرائدة في عالم الاتصالات والحلول الرقمية المبتكرة، اتفاقية تعاون مع شركة OWS Automotive، المزود الرائد لخدمات السيارات، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، والمتخصصة في تقديم حلول نقل مستدامة بتقنيات متقدمة.

وتأتي هذه الشراكة بغرض استكشاف وتطوير حلول مبتكرة تخدم قطاع مشاريع النقل وإدارة الطرق بالمدن الذكية وتطبيق إنترنت الأشياء، مع تسخير جميع الإمكانيات لإطلاق مشاريع مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة بعد دمج نقاط القوى لدى الشركة و شبكة الاتصالات القائمة في Ooredoo الكويت، وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية لتحقيق رؤية "كويت جديدة" بحلول عام 2035.

ويذكر أن شركة OWS قد تأسست منذ 30 عام في الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل في مجال النقل وصيانة أسطول المركبات وتصنيع قطع الغيار، مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص حول العالم، كما عملت في الشرق الأوسط لأكثر من 10 سنوات في هذا المجال.

وبينت Ooredoo الكويت أن الشركة منذ بداية العام تعمل وفق استراتيجية أساسها التعاون والابتكار والاستدامة، مع إيجاد حلول متطورة وغير تقليدية للعملاء لربط الاتصالات بالحياة اليومية، لتصبح Ooredoo الكويت شريك الاتصالات الموثوق لعملائها،

كما أكدت على سعيها لتوظيف كافة الإمكانيات بالشكل الصحيح الذي يعطي العملاء افضل الحلول بطريقة سهل، مضيفةً بأن شراكتها مع شركة OWS ستكون انطلاقة لمشاريع تنموية استثنائية تتماشى مع الرؤى المحلية في الكويت .

و أكدت Ooredoo الكويت بأن العمل مع شركة OWS في قطاع النقل والمركبات بالكويت، والاستفادة من تجاربهم لديها و تطبيقها على أرض الواقع سوف يفتح فرص استثمارية مميزة و أيضا فرص وظيفية بهذا المجال بشكل كبير و هذا الأمر الذي تسعى له دائماً في شركة Ooredoo الكويت، خاصة بعد نقل الخبرات الكبيرة لديهم في الكويت و تجاربهم المطبقة في بعض دول الخليج بوضع حلول الطرق في المدن الذكية و تطبيقات إنترنت الأشياء

و بالختام تبين Ooredoo الكويت أنها ستكون دائماً الشركة الرائدة في إيجاد الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة وغير التقليدية للعملاء، بما يجعل الشركة جزء رئيسي من حياة العميل من خلال ربطه بعالم الاتصالات، و تسخير الإمكانيات للعميل لما يحتاجه في شكل يومي و هذا الأمر لا ينجح إلا وفق تكاتف وجهود العاملين و الشراكة مع ذوي الاختصاص للتسهيل على العميل احتياجاته اليومية و هذه الاستراتيجية المستمرة بها الشركة بشكل الأساسي.

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