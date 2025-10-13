القاهرة - أعلنت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري عن مشاركتها للمرة الثانية في فعاليات معرض Nile Property Expo بالرياض، المقرر انعقاده خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2025 بفندق كراون بلازا ضمن دورته السابعة عشرة تحت شعار "Egypt Is Getting Closer". وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي والتواصل المباشر مع المصريين المقيمين بالخارج والمستثمرين العرب، عبر واحدة من أبرز المنصات العقارية المتخصصة في المنطقة.

وتستعرض سكاي أبوظبي خلال المعرض مجموعة من أبرز مشروعاتها السكنية والاستثمارية في مصر، في خطوة تعكس التزامها بتقديم منتجات عقارية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء نحو أسلوب حياة عصري ومستدام. تشمل قائمة مشروعات الشركة مشروع "سكاي نورث" الساحلي في منطقة رأس الحكمة، وهو أحدث مشروعات الشركة ويعيد تعريف التجربة الساحلية الفاخرة. الي جانب مشروع "بلو تري" السكني في القاهرة الجديدة، الذي يقدم مجتمعًا متكاملًا، و "بلو ووك" المجمع التجاري داخل المشروع، والذي يشكل وجهة أعمال و تجربة تجارية عصرية، مما يعزز مكانة سكاي أبوظبي كوجهة رائدة ومبتكرة تتميز بمواقع استراتيجية وتصاميم معمارية عالمية المستوى.

كما تُقدّم الشركة عروضًا حصرية لزوار المعرض تشمل أنظمة سداد مرنة تبدأ بمقدم 5% مع أقساط متساوية تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى خصم استثنائي على مشروع "سكاي نورث" متاح فقط خلال أيام المعرض، على أن يتم الكشف عن تفاصيله داخل جناح الشركة في المعرض. ويعكس ذلك حرص شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري على توفير مزايا استثنائية لعملائها بالخارج وتعزيز تنافسية مشروعاتها في السوق العقاري المصري .

تأتي مشاركة سكاي أبوظبي في Nile Property Expo تأكيدًا على ثقتها في قوة السوق العقاري المصري وفرصه الواعدة، ودعمًا لخططها التوسعية لتعزيز حضورها الإقليمي. وانطلاقًا من التزامها بشعارها "Brighter Life Now"، تضع الشركة تحسين جودة حياة عملائها في صميم استراتيجيتها من خلال تطوير مشروعات متكاملة تتميز بمواقع استراتيجية مختارة بعناية لضمان أعلى قيمة استثمارية، إلى جانب شراكات مع نخبة من الخبراء لتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار في التصميمم و التنفيذ.

و الجدير بالذكر انا شركة سكاي أبوظبي تمتلك محفظة متنوعة وقوية من المشروعات في الساحل الشمالي وشرق القاهرة، وتحديدًا في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مع خطط مدروسة للتوسع مستقبلًا في غرب القاهرة. مما يعكس نهجها الاستراتيجي الطموح في التوسع المدروس داخل السوق المصري، ويعزز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في القطاع بفضل قدرتها على الجمع بين التصميم المبتكر والجودة والخدمات المتكاملة، بما يحقق قيمة مستدامة لعملائها والمستثمرين ويؤكد دورها كشريك رئيسي في دعم نمو القطاع العقاري.

نبذة عن سكاي أبوظبي للتطوير العقاري

شركة "سكاى أبوظبي للتطوير العقارى" هي كيان إماراتي إقليمي رائد في مجال التطوير العقاري والإنشاءات، و تمثل إمتدادًا لمجموعة "دايموند". وبفضل انتهاجها لنموذج عمل شامل يمهد الطريق للعديد من المشروعات التطويرية المتكاملة، تعتبر"سكاى أبوظبي" موطًنً لأشكال مختلفة من الوحدات السكنية، والخدمات، والمرافق، وغير ذلك من المراكز التجارية، ومجمعات الأعمال، والمستشفيات، والمدارس. تزخم محفظة أعمال الشركة باستثمارات تبلغ مليار دولار؛ إذ نفذت أكثر من 17 مشروًعا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمدت إلى توسيع نطاق تأثيرها التطويري والتنموي إلى السوق المصري.

خطت "سكاى أبوظبي" أولى خطواتها في مصر في عام 2021 بتدشينها لمشروع "ريزيدنس 8" على مساحة شاسعة تمتد لـ 23 فدان بمنطقة "أر 8 - R8" بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد حقق المشروع نجاحًا كبيرًا مهّد الطريق لإطلاق مشروعات هامة بنفس الرقعة الجغرافية الاستراتيجية. فأطلقت المجموعة مشروع "كابيتال أفينيو" بما يشغل 21 ألف متر مربع وبما يكفي من تميز ليحصل على جائزة العقارات الإفريقية لعام 2022. دفعت تلك البصمة الواضحة في السوق العقاري المصري إلي إستكمال الرحلة التطويرية، فأطلقت مشروع "بلوتري" في عام 2023 والذي يزين منطقة "جولدن سكوير"بالقاهرة الجديدة.

