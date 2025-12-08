أعلن بنك الكويت الوطني وبنك ويـاي عن رعايتهما الرسمية لفعالية “NEXUS 2025” – إحدى أبرز المنصات التي تجمع رواد الابتكار والتكنولوجيا في المنطقة – والتي أٌقيمت تحت رعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري في قاعة الأرينا، 360 مول، بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال التحول الرقمي والخدمات المصرفية المستقبلية.

تأتي هذه الرعاية في إطار التزام بنك الكويت الوطني وبنك ويـاي بدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم في عصر التكنولوجيا، وذلك في إطار تحقيق رؤية الكويت 2035.

وسلط بنك الكويت الوطني الضوء خلال الفعالية على إنجازاته في مجال التحول الرقمي، من خلال تطبيقه المصرفي المتطور والخدمات الذكية التي توفر تجربة مصرفية آمنة وسلسة، بالإضافة إلى حلول الأعمال التي تشمل مدراء حسابات متخصصين لدعم الشركات وحلول التمويل عبر نقاط البيع، إلى جانب توفير منتجات متكاملة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويحرص "الوطني" على تمكين موظفيه من خلال المشاركة في الورش والجلسات النقاشية المتخصصة، بهدف تعزيز مهاراتهم في مجالات الابتكار واستراتيجيات التحول الرقمي، بما ينعكس إيجاباً على تطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة للعملاء. ويركّز على تقديم قيمة مضافة لأصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال من خلال الحوارات المفتوحة والجلسات التفاعلية، التي تهدف إلى تعريفهم بأحدث الاتجاهات الرقمية وتزويدهم بأفكار وحلول عملية لدعم نمو أعمالهم.

من جانبه، شارك بنك ويـاي في الفعالية باعتباره أول بنك رقمي بالكامل في الكويت، حيث يقدّم تجربة مصرفية مبتكرة تعتمد على واجهة تطبيق سهلة الاستخدام وتجربة استثنائية تسهّل إدارة الشؤون المالية للعملاء بطريقة تفاعلية ومميزة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني، محمد العثمان: "إن رعايتنا لفعالية "Nexus 2025" تأتي تأكيداً على التزامنا بدعم التحول الرقمي في الكويت. نحن في الوطني نعمل باستمرار على تطوير حلول مبتكرة وخدمات مصرفية رقمية متقدمة، لتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة وأماناً لعملائنا، وتعزيز مكانتنا الريادية في القطاع المصرفي. كما نحرص من خلال مشاركتنا في هذه الفعالية على تمكين الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، عبر تقديم المعرفة والحلول التي تساعدهم على النمو والابتكار في بيئة رقمية متطورة."

من خلال هذه المشاركة، يسعى "الوطني" و"ويـاي" إلى التأكيد على أن المستقبل هو للتحول الرقمي، وأنهما في طليعة المؤسسات التي تقود هذا التغيير في الكويت، لتقديم تجربة مصرفية أكثر ذكاءً وسلاسةً وأمانًا.

