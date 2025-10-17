دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن شراكة استراتيجية مع شركة " نيكست جين إيه آي"، (NextGenAI)، لإطلاق أكبر مجمّع فائق لحوسبة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، في خطوة تُعد قفزة نوعية في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية في المنطقة. وجاء الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات النسخة الــ 45 من معرض "جيتكس جلوبال 2025"، حيث تشارك "دو" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي ليس مستقبلاً فحسب .. معنا هو ما يُشكل خطوتك القادمة"، إذ يُجسّد هذا المشروع التوسعة الأضخم لأكبر مجمّع فائق لوحدات معالجة الرسومات المتطورة (GPU)، من (NVIDIA)، الذي دشنته "دو" في عام 2024، بقدرة تشغيلية بلغت +5 ميجاواط. ويُضاعف هذا الإنجاز اليوم بأكثر من ضعفين عبر منشأة تشغيلية غير مسبوقة بقدرة +13 ميجاواط مزوّدة بوحدات معالجة الرسومات المتطورة (B300)، المتطورة من (NVIDIA)، بالإضافة إلى تقنية التبريد المباشر بالسوائل، وذلك ضمن مركز بيانات "دو" في واحة دبي للسيليكون (DSO).

وتضع هذه المبادرة التحولية "دو" في طليعة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير قدرات حوسبة غير مسبوقة لعملائها عبر مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. كما يمثل أيضا إعادة تعريف جذرية للأسلوب الذي يتم من خلاله مُعالجة أحمال ومهام عمل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، إذ يُتيح للعملاء الوصول إلى موارد حوسبة كانت غير متاحة سابقاً في أسواق الشرق الأوسط، مما يفتح آفاقاً جديدة لتسريع الابتكار وتمكين التطبيقات المُتقدمة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي من "دو": إن "الشراكة مع (نيكست جين إيه آي)، تؤكد مواصلة (دو) التزامها بريادة العصر الرقمي ومستقبل بنية الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط. إذ أن نشر أحدث تقنيات المجمّع الفائق لحوسبة للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، والمُزوّد بوحدات معالجة الرسومات المتطورة (B300)، المتطورة من (NVIDIA)، يُلبي الاحتياجات الحالية في السوق، ويستشرف متطلبات اقتصاد الغد القائم على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذه المنظومة المتطورة، فإن (دو) تُوفر لعملائها قوة حوسبة غير مسبوقة تُمكّنهم من تسريع الابتكار وتعزيز تنافسيتهم."

وتجسّد هذه المبادرة التزام "دو" بالابتكار المستدام من خلال اعتماد تقنية التبريد المباشر بالسوائل (Direct-to-Chip Liquid Cooling)، التي ترفع كفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير وتُحسن أداء وحدات (NVIDIA B300 GPU) لتعمل ضمن أعلى مستويات الكفاءة والاستقرار. كما تُقدَّم "دو" مجمع (GPU) التشغيلي المتكامل الحيّ الذي يمكن العملاء من الوصول إليه مباشرة لتشغيل تطبيقاتهم واختبار قدراته.

وتتيح هذه التقنية الجديدة كثافة حوسبية أعلى وتحكماً حرارياً أكثر كفاءة، ما ينعكس مباشرة إلى قدرات أداء متقدمة لعملاء "دو" من المؤسسات الكبرى الذين يعملون على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة المعقّدة. كما يعتمد تصميم المنشأة على أعلى المعايير العالمية في كفاءة مراكز البيانات والمسؤولية البيئية، ما يجعلها نموذجاً جديداً يحتذى به في الاستدامة التشغيلية والتحوّل الذكي.

وقال محمدطه | نائب الرئيس التنفيذي من "نيكست جين إيه آي"، إن الشراكة مع (دو) تتيح توفير أحدث إمكانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة إلى المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط. فالجمع بين بنية (دو)، التحتية عالمية المستوى وخبراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى ايجاد منظومة مُتكاملة تُمكّن الشركات من توسيع نطاق مشاريعها ومبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بسرعة دون مواجهة القيود التقليدية في البنية التحتية أو التأخير في التنفيذ. وتمثل هذه المنشأة بداية حقبة جديدة لإتاحة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط."

وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية "دو" الأوسع لتطوير خدمات مراكز البيانات والتوسّع في خدمات الاستضافة المتقدمة للبيانات، من خلال تبنّي أحدث التقنيات المتاحة في السوق. وتُتيح القدرة التشغيلية الجديدة البالغة +13 ميجاوات دعماً شاملاً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، ومبادرات البحث العلمي، والمشاريع التجارية التي تتطلب قدرات حوسبة هائلة. كما يُعزّز هذا الاستثمار الكبير في مجال البنية التحتية المكانة المرموقة لــــ "دو" كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، ويوفّر لعملائها الأساس التقني القوي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التنافسية في مختلف القطاعات والاستخدامات

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

