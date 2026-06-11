أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت اليوم شركة Robo.ai Inc ‏(NASDAQ: AIIO) عن المشاركة الرسمية لشركتها التابعة والمملوكة بالكامل، Neurovia AI، في قمة الإمارات للبنية التحتية للبيانات والحوسبة السحابية 2026 بصفتها شريكاً رسميّاً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وشكّل الحدث، الذي أُقيم اليوم في أبوظبي، أول ظهور علني للرئيس التنفيذي للعمليات بعد تعيينه حديثاً في الشركة، السيد راشد الغفلي.

وخلال القمة، ألقى السيد راشد كلمة رئيسية بعنوان "تخفيف عبء البيانات وإطلاق قوة الذكاء الاصطناعي"، وقدّم عرضاً حياً لأحدث قدرات منصة التكنولوجيا الأساسية للشركة، NeuroStream™.

وقد نجحت المنصة في تحسين وضغط ملف فيديو أصلي بدقة 4K وبمعدل 60 إطاراً في الثانية، لينتقل من حجم 12.15 غيغابايت، إلى 421 ميغابايت. ومع تحقيق انخفاض بنسبة 96.37% في مساحة التخزين ونقل البيانات، حافظت البنية على معيار جودة بصرية دون فقدان ملحوظ، بما يضمن أن البيانات متعددة الوسائط المضغوطة وعالية القيمة تلبي بالكامل متطلبات الفهرسة والاسترجاع بكفاءة للرؤية الآلية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي اللاحقة. وتخضع البنية التقنية حالياً لتقييم شامل من قبل عدد من الجهات الحكومية وعملاء المؤسسات في مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي جلسة نقاش الخبراء اللاحقة التي حملت عنوان "اتجاهات تبنّي الحوسبة السحابية ومراكز البيانات في القطاعات الرئيسية بدولة الإمارات"، أشار السيد راشد إلى أنه مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات الفيزيائية، مثل الروبوتات والمدن الذكية، ستنتقل البنية التحتية المستقبلية من نموذج يعتمد على سحابة واحدة أو مركز بيانات واحد إلى بنية ذكية متكاملة تمتد عبر السحابة ومراكز البيانات والحوسبة الطرفية.

وفي معرض حديثه عن الضغوط الناتجة عن الكميات الضخمة من البيانات المرئية التي تولدها الآلات، أوضح أن التحدي الأساسي أمام المؤسسات التي تسعى إلى توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لم يعد يقتصر على جمع البيانات، بل انتقل إلى تخزين البيانات ونقلها وإعدادها بكفاءة لعمليات الحوسبة الأساسية.

إن المؤسسات التي تنجح في نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ستحتاج بالضرورة إلى إنشاء أساس قوي للبيانات قبل التوسع في التطبيقات، بما يتيح تحويل البيانات الخام إلى بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي.

وقد صُممت منصة NeuroStream™ لهذا الغرض، إذ تسهم في تخفيف أعباء عرض النطاق الترددي والتخزين واستهلاك الطاقة المرتبطة بالبيانات المرئية، من خلال الضغط الآلي، والتخصيص الذكي لموارد الحوسبة، والتوافق الشامل مع مختلف الصيغ.

واختتم السيد راشد حديثه بالتأكيد على أن المؤسسات التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي على أنه مجرد تطبيق واحد ستواجه قيوداً وتحديات، في حين أن المؤسسات الناجحة هي تلك التي ستتعامل معه بوصفه تحولاً شاملاً في البنية التحتية. وشدد على أن المرحلة المقبلة من صناعة الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تطوير نماذج أكبر حجماً فحسب، بل تشمل أيضاً بناء بنية تحتية أكثر ذكاءً وتدفقات بيانات أكثر نقاءً.

نبذة عن قمة الإمارات للبنية التحتية للبيانات والحوسبة السحابية

تُعد قمة الإمارات للبنية التحتية للبيانات والحوسبة السحابية منتدى رفيع المستوى يتمتع بأهمية محورية في منطقة الشرق الأوسط، ويركز على تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية وتطور المنصات السحابية وتستضيف القمة مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، وتحظى بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث تجمع مسؤولين حكوميين إقليميين، وممثلين عن الجهات التنظيمية، وقيادات تنفيذية في قطاع التكنولوجيا، لبحث الدور الاستراتيجي لمراكز البيانات الحديثة، والبنى السحابية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم الحوكمة الرقمية، وضمان السيادة الرقمية الوطنية، بما يوفر توجهًا واضحًا نحو تحديث البنية التحتية الرقمية في المنطقة وتطويرها بشكل مستدام.

نبذة عن شركة Neurovia AI Limited

Neurovia AI ‏(www.neuroviaai.ae)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة Robo.ai Inc ‏(NASDAQ: AIIO)، شركة متخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات المرئية، وتركز على إحداث تحول في طريقة تخزين المعلومات المرئية وإدارتها واستخدامها في عصر الذكاء الاصطناعي.

وانطلاقاً من رسالتها المتمثلة في: "تخفيف عبء البيانات وإطلاق قوة الذكاء الاصطناعي"، تستفيد الشركة من منصتها المملوكة NeuroStream™ لتقديم حلول بنية تحتية للبيانات المرئية من الجيل التالي، تعالج النمو الهائل في بيانات الفيديو والطلب المتزايد لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

وتدعم تقنيات Neurovia AI قطاعات حيوية تشمل السلامة والأمن، والقيادة الذاتية، والمدن الذكية، والتصنيع الذكي، موفرةً أساساً موثوقاً للإدراك الآلي، والأتمتة الذكية، ونشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

نبذة عن شركة Robo.ai Inc

Robo.ai Inc ‏ (NASDAQ: AIIO) هي شركة تقنية تركز على تطوير منصة لاقتصاد الآلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الدمج المنهجي بين برمجيات الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الذكية، والأصول الذكية، تبني الشركة نظام تشغيل موحداً للذكاء الاصطناعي ومنظومة مُمكَّنة، لتقديم حلول بنية تحتية متكاملة تجمع بين الأجهزة والبرمجيات لعملاء الحكومات والمؤسسات حول العالم.

بيانات مستقبلية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات مستقبلية وفقاً لما هو محدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وقد تختلف النتائج الفعلية عن التوقعات؛ وللحصول على معلومات تفصيلية، يُرجى الرجوع إلى وثائق الإفصاح ذات الصلة التي قدمتها شركة Robo.ai Inc. إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

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