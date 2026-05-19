القاهرة: أعلنت شركة چذور ، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر والمنطقة، عن بدء الأعمال الانشائية بمشروعها التجاري نيو (Neo)في قلب القاهرة الجديدة، والذي يستهدف توفير تجربة متكاملة تجمع بين العمل والترفيه والخدمات المتخصصة في مكان واحد.

يقع مشروع نيو (Neo) في موقع استراتيجي، على مساحة تمتد إلى نحو 4.5 فدان، وهو مركز تجاري متعدد الاستخدامات يضم وحدات تجارية وعيادات طبية ومكاتب إدارية، بتصميم معماري حديث يعكس روح الابتكار التي تتبناها چذور في جميع مشروعاتها، حيث تتضمن واجهة المشروع شاشات رقمية تغطي أجزاء من الأسطح الخارجية.

يستهدف المشروع شريحة متنوعة من المستثمرين والأطباء والشركات الباحثة عن مواقع استراتيجية ومساحات أعمال متكاملة. وتأتي الأعمال الإنشائية الحالية ضمن المراحل التنفيذية الأولى للمشروع، وذلك في إطار خطة مدروسة للتطوير تركز على تقديم حلول تجارية وإدارية وسكنية تواكب احتياجات السوق، إلى جانب تبني أحدث تقنيات البناء المستدام والتخطيط الذكي بما يدعم جودة الحياة ويحقق قيمة طويلة الأجل.

قال السيد حسام رضا، الرئيس التنفيذي لشركة چذور: "نحرص على تنفيذ مشروعات تتماشى مع متطلبات السوق وتوفر قيمة حقيقية للمستثمرين والعملاء، ويأتي مشروع نيو (Neo) كأحد المشروعات التي تعكس توجه الشركة نحو تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات بمواقع استراتيجية وتصميمات حديثة."

وأشار إلى أن افتتاح مركز المبيعات الخاص بالمشروع يعد خطوة مهمة للتواصل المباشر مع العملاء وتعريفهم بتفاصيل المشروع وخططه المختلفة، لافتاً إلى أن المشروع شهد إقبالاً ملحوظاً، حيث تم بيع نحو 30% من إجمالي وحداته حتى الآن، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من العملاء.

تعد شركة چذور شريكاً استراتيجياً في بناء المجتمعات العمرانية المتكاملة التي تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة. تصل استثمارات الشركة في مشروعاتها المختلفة إلى نحو 13 مليار جنيهاً، وتهدف الشركة إلى تقديم قيمة مستدامة للعملاء والشركاء، بما يدعم خطط التوسع والنمو.

