• يضم هذا التعاون هوم سنتر إلى برنامج «المنزل» من بنك الكويت الوطني، دعماً للعملاء الراغبين في تجديد منازلهم أو تأثيثها أو توسعتها

• يحصل عملاء بنك الكويت الوطني المحالون والمؤهلون على خصم يصل إلى 20% على المنتجات غير المخفّضة لدى هوم سنتر

• يشمل العرض خصماً إضافياً بنسبة 10% على المنتجات المخفّضة مسبقاً، وفق حد أدنى لقيمة الفاتورة

الكويت، أعلن هوم سنتر الكويت، الرائد في قطاع الأثاث ومستلزمات المنزل وإحدى علامات مجموعة لاند مارك، عن عن شراكة استراتيجية مع بنك الكويت الوطني لتقديم مزايا حصرية للعملاء عبر برنامج «المنزل» من بنك الكويت الوطني، وهو حل تمويلي متخصص صُمم لمساعدة العملاء على بناء منازلهم أو تجديدها أو تأثيثها أو توسعتها.

تنسجم هذه الشراكة مع برنامج عروض القروض السكنية لدى بنك الكويت الوطني، وهو برنامج صُمّم لتقديم قيمة حقيقية للعملاء من خلال مزايا عملية تنطلق من احتياجاتهم. ومن خلال إدراج هوم سنتر ضمن شبكة شركاء البرنامج، تتيح هذه الشراكة أسعاراً تفضيلية لعملاء البنك المؤهلين، بما يعزز التزام هوم سنتر بتقديم الجودة والقيمة المضافة، وترسيخ تجربة تسوق منزلية راقية ومتكاملة في دولة الكويت. وبموجب هذا التعاون، تُطبق شرائح خصومات حصرية على العملاء المحالين من بنك الكويت الوطني عند حد أدنى لقيمة الفاتورة يبلغ 800 دينار كويتي أو أكثر. ويقدم برنامج «المنزل» من بنك الكويت الوطني حلولاً تمويلية مصممة لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالمنزل، حيث يوفر قروضاً تصل إلى 95,000 دينار كويتي، مع فترات سداد تمتد حتى 15 عاماً، إضافة إلى خيارات مرنة تشمل فترات سماح. ومن خلال إضافة مزايا هوم سنتر داخل المتاجر إلى شبكة شركاء البرنامج، يهدف هذا التعاون إلى جعل قرارات تحسين المنازل أكثر سهولة وبتكلفة أقل، مع إتاحة خيارات أوسع للعملاء في مجال التأثيث والتجديد.

وبهذه المناسبة، قال روهيت ناندا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الدولة في الكويت لدى مجموعة «لاند مارك»: "يُعد المنزل أحد أهم الاستثمارات التي تقوم بها العائلات، ويتمثل دورنا في جعل هذه الرحلة أسهل وأكثر ذكاءً وأكثر قيمة. ومن خلال تعاوننا مع بنك الكويت الوطني ضمن برنامج «المنزل»، نُقدم مزايا حصرية تساعد عملاء القروض السكنية على تأثيث منازلهم وتجديدها وتطويرها بثقة، مدعومة بوعد هوم سنتر بتقديم الجودة والأسعار المناسبة وتجربة تسوق راقية في الكويت".

ومن خلال هذه الشراكة، يعزز هوم سنتر وبنك الكويت الوطني تركيزهما المشترك على تقديم قيمة ملموسة للعملاء، عبر الجمع بين الحلول التمويلية والمزايا العملية المتعلقة بالمنزل. وتدعم هذه المبادرة العملاء في كل مرحلة من رحلتهم المنزلية، بدءاً من التخطيط للتجديد وصولاً إلى التأثيث واللمسات النهائية.

نبذة عن هوم سنتر

يُعدّ هوم سنتر متجر المفروشات متعدد القطاعات الأكبر من نوعه في مجال البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية. يوفرهوم سنتر قيمة فريدة من نوعها ومنتجات عالية الجودة وتجربة تسوق استثنائية.

تأسس هوم سنتر في عام 1995 بافتتاح أول فرع له في دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أصبح يضم شبكة واسعة تشمل أكثر من 160 متجراً موزعة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. يقدم هوم سنتر حلولاً شاملة لتأثيث المنازل تحت سقف واحد، مدعومة بمنصة تجارة إلكترونية مبتكرة تتيح للعملاء استكشاف واختيار ما يناسبهم من بين أكثر من 14,000 منتج بسهولة وسلاسة عبر الإنترنت.

يلتزم هوم سنتر بأعلى المعايير العالمية، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات المستوردة من أكثر من ٥٠ دولة. يستوحي فريق المصممين والمشترين الداخليين إلهامهم من آخر الصيحات العالمية لتقديم أثاث أنيق ومبتكر يتناسب بشكل مثالي مع الأذواق المحلية. www.homecentre.com | Instagram | Facebook | YouTube

لمحة عن مجموعة لاندمارك

تأسست مجموعة لاندمارك في عام 1973 في البحرين، وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها منذ عام 1990. وعلى مدار العقود الماضية، نمت المجموعة لتصبح واحدة من أكبر وأنجح المجموعات متعددة القنوات في مجال البيع بالتجزئة والضيافة على مستوى المنطقة، حيث تتواجد في أكثر من 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تملك المجموعة وتدير 21 علامة تجارية محلية عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 2,250 متجراً، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تصل إلى 33 مليون قدم مربع. إضافة إلى منصات تجارة إلكترونية متعددة، محققةً إيرادات سنوية تتجاوز 7 مليارات دولار أمريكي.

ويستند نمو المجموعة المستدام إلى قوة محفظتها المتنوعة من علامات التجزئة المحلية التي تقدم مجموعة شاملة من المنتجات تشمل الموضة، واللوازم المنزلية، والمواد الغذائية، والإلكترونيات. وتشمل هذه العلامات: سنتربوينت، ماكس فاشن، هوم سنتر، بيبي شوب، سبلاش، شو مارت، لايف ستايل، فيفا، إي ماكس، هوم بوكس، ستايلي، شو إكسبريس، سبار، وإيزي باي.

وإلى جانب قطاع التجزئة، وسّعت مجموعة لاندمارك أعمالها لتشمل مجالات الترفيه واللياقة البدنية والضيافة من خلال علامات رائدة مثل فيتنس فيرست، سيتي ماكس، فن سيتي، فن فيل، زعفران، وكارلوتشيوز.

تتميز المجموعة بقدرات لوجستية لا مثيل لها، حيث تمتلك أكبر مركز توزيع مملوك للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - "أوميغا لوجيستيكس" و"لوجستيك"، التي تقدم خدمات لوجستية متطورة للغير.

تضع مجموعة لاندمارك تركيزاً كبيراً على تقديم قيمة استثنائية وتحقيق رضا العملاء من خلال مجموعتها الشاملة من المنتجات. يعمل لدى الشركة أكثر من 53,500 موظف، وتستمر في الحصول على شهادة "أفضل بيئة للعمل" (Great Place to Work®) منذ عام 2017.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو متابعتنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على لينكدإن فيسبوك وإنستاجرام.

