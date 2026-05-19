الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: حصل مشروع تطبيق My FarmWell على جائزة الدورة الرابعة من جائزة التميز والإبداع الهندسي التي تقدمها جمعية المهندسين الإماراتية ضمن فئة المشروع الهندسي الريادي، حيث نال المشروع لقب "أفضل مشروع صغير" تقديراً لإسهاماته في الإدارة المستدامة للمياه، والزراعة الذكية، والحلول الهندسية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لوصف الجائزة، يُعرَّف المشروع الصغير بأنه المشروع الذي لا تتجاوز قيمته 50 مليون درهم إماراتي وتم إنجازه خلال السنوات الثلاث الماضية. ومنذ إطلاق الجائزة، تم اختيار 79 فائزاً من أصل 1,268 مشاركة ضمن مختلف الفئات الهندسية، ما يعكس الطبيعة التنافسية العالية للبرنامج والنمو المتسارع لمنظومة الابتكار في القطاع الهندسي بدولة الإمارات. تأسست جمعية المهندسين الإماراتية عام 1979 بموجب القرار الوزاري رقم 33، وتُعد اليوم واحدة من أكبر الهيئات المهنية الهندسية في المنطقة، حيث تضم أكثر من 40 ألف عضو. وتكرّم الجائزة المشاريع التي تُظهر التميز الهندسي والابتكار والاستدامة والأثر المجتمعي الملموس.

وقد تم تطوير تطبيق My FarmWell لدعم المزارعين وتعزيز استدامة المياه الجوفية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والرصد البيئي وأنظمة الدعم الرقمي لاتخاذ القرار. وتجمع المنصة بين مراقبة مستويات مياه الآبار، وأدوات إدارة الري، ونصائح الزراعة المستدامة، وروبوت دردشة لتقديم ردود متخصصة وفورية على الاستفسارات، وروابط للوائح المياه وأسعار المحاصيل، ومعلومات تفصيلية عن الطقس، إضافة إلى تحليلات قائمة على البيانات لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات مدروسة في مجالي الزراعة وإدارة المياه في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتوفر التطبيق للتحميل عبر متجري App Store وGoogle Play.

ويعكس المشروع جهداً تعاونياً مشتركاً ضم جامعة الشارقة، وشركة IBM وجامعة خليفة، إلى جانب مساهمات من جهات حكومية وباحثين وفرق تقنية. كما تنسجم المبادرة مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة في مجالي الزراعة والإدارة البيئية.

قاد المشروع الدكتور أديوالي جيوا، الأستاذ المساعد في جامعة الشارقة، والذي تركز أبحاثه على استدامة المياه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال مبادرة My FarmWell، عمل الدكتور جيوا وفريق البحث على تطوير حلول رقمية عملية قادرة على دعم المزارعين في مجالات مراقبة المياه الجوفية، وإدارة الري، وتعزيز الوعي بالاستدامة. كما لعبت شركة IBM دوراً رئيسياً في دعم المشروع من خلال التعاون والمشاركة القائمة على الابتكار ضمن مبادرة IBM Impact Accelerator. وأسهمت هذه الشراكة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات الرقمية داخل المنصة لتحسين إدارة المياه الجوفية ودعم الممارسات الزراعية المستدامة.

ويبرز تكريم مشروع My FarmWell الأهمية المتزايدة للحلول الهندسية متعددة التخصصات التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والابتكار المرتكز على الاستدامة. ومن خلال التصدي للتحديات المرتبطة باستنزاف المياه الجوفية، واستخدام المياه في الزراعة، والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، يوضح المشروع كيف يمكن للتقنيات الرقمية أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية طويلة الأمد وتطوير ممارسات أكثر ذكاءً لإدارة الموارد. وتمثل هذه الجائزة محطة مهمة في مسيرة المشروع، كما تعزز دور الأبحاث الهندسية القائمة على الابتكار في دعم أهداف التنمية المستدامة داخل دولة الإمارات وخارجها.

