الدوحة، قطر: أعلنت شركة "جوجل كلاود" ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر عن التجديد الرسمي لاتفاقية الإطار الرئيسية التي تجمع الطرفين. وجرت مراسم التوقيع خلال المؤتمر العالمي للجوال في الدوحة (MWC)، بما يرسّخ استمرار الشراكة طويلة الأمد ويعزز الأساس السحابي الآمن والبنية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، الداعمة لخطط تسريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وبفضل الدور التمكيني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهودها المتواصلة لتوطين التقنيات المتقدمة، تُعزز هذه الشراكة المستدامة التقدمَ الملموس الذي تحقق منذ إطلاق المنطقة السحابية لجوجل كلاود في الدوحة، والتي تمثل منصةٌ ساهمت في دعم وتمكين الوزارات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى خلال فترة وجيزة. وتضمن الاتفاقية الموسعة أيضاً استمرار الهيئات الحكومية في الاستفادة من خدمات سحابية آمنة ومبتكرة وقابلة للتوسع، مع تركيز خاص على تقديم خدمات عامة جاهزة للمستقبل عبر توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي وحلول البيانات المتقدمة.

هذا وتم تجديد الاتفاقية خلال حفل توقيع رفيع المستوى أقيم على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال في الدوحة. وعقب مراسم التوقيع، أعلن غسان كوستا، المدير العام الإقليمي لـدى "جوجل كلاود" في قطر وسلطنة عُمان والبحرين والعراق، عن هذا الالتزام خلال كلمة رئيسة ألقاها أمام نخبة من قيادات القطاع. ويعكس هذا الإعلان مكانة الاتفاقية باعتبارها ركيزة استراتيجية لدعم الجهات الحكومية في الاستفادة من بنية سحابية متقدمة، وتمكين تنفيذ برامج رقمية واسعة النطاق تُحدث أثراً ملموساً على منظومة الخدمات الحكومية.

وكان التنفيذ الناجح للاتفاقية السابقة قد أسفر بالفعل عن إنجازات هامة في جميع أنحاء القطاع العام القطري، مما يدل على رغبة قوية في التحول القائم على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تجديد هذه الاتفاقية الاستراتيجية، تعزز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجوجل كلاود التزامهما بتمكين قطر عبر توفير أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليلات البيانات، ودعم انتقال البلاد بشكل مباشر نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وفي هذا الصدد، صرح السيد سامي محمد الشمري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "لقد كان لتعزيز تعاوننا مع جوجل كلاود دور محوري في تطوير المشهد الرقمي في دولة قطر. ويسعدني اليوم الإعلان عن تجديد هذه الاتفاقية الإطارية المهمة خلال المؤتمر العالمي للجوال في الدوحة، في خطوة تعكس بوضوح نجاح شراكتنا والمساهمات الملموسة والمستمرة التي تقدمها جوجل كلاود في دعم التقدم التكنولوجي الوطني. ومن خلال توفير حلول سحابية متطورة وآمنة، وتعزيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، نبني شراكات تسهم في تمكين الجهات الحكومية من تحسين الخدمات، ورفع الكفاءة، وتسريع وتيرة التطور في مختلف القطاعات. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر، بما يعزز مستقبل قطر الرقمي ويُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030."

بدوره، قال غسان كوستا، المدير العام الإقليمي لدى "جوجل كلاود" في قطر وعمان والبحرين والعراق: "يمثل تجديد اتفاقية الإطار الرئيسية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محطة مهمة لنا تعكس التزامنا الاستراتيجي بتوطيد سبل التعاون مع الحكومة القطرية. ويعد الإعلان عن هذا التحالف الممتد خلال المؤتمر العالمي للجوال في الدوحة خطوة تؤكد متانة الشراكة وتوجهاتها المستقبلية. إن استمرار ثقة الوزارة في خدمات "جوجل كلاود"، المقدّمة عبر منطقة الدوحة، يعزز مكانة بنيتنا السحابية الذكية وقدرتها على تلبية احتياجات التحول الرقمي. ومن خلال الاستمرار في توفير أحدث تقنياتنا، من حلول الذكاء الاصطناعي إلى منظومات الأمن الرقمي المتقدمة، نحرص على مواصلة دورنا كشريك موثوق في تسريع المسار الرقمي لدولة قطر، وتمكين تطوير الخدمات الحكومية، ودعم نمو اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية".

-انتهى-

#بياناتشركات