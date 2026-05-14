​​​​​​أمستردام، هولندا / دبي، الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتسريع مسار التحول الرقمي، كشفت اليوم MTU Maintenance Lease Services B.V.، (المشار إليها في ما يلي بـ"MLS")، الذراع المتخصّصة في تأجير المحركات وإدارة الأصول التابعة لشركة MTU Maintenance، عن قيامها بمساهمة استثمارية استراتيجية بحصة أقلية في منصة TRecs (trecs.aero). تعدّ TRecs منصة رقمية متقدمة، تُعنى بتحديث آليات إدارة وتتبع قائمة العناصر المفتوحة (Open Item List - OIL) عبر مختلف مراحل دورة حياة المحرك، من خلال حلول رقمية تشمل الفحوصات الفنية الأولية، وعمليات الانتقال وزيارات الصيانة الدورية، والمراحل التشغيلية اللاحقة. هذا ولم تُفصح الشركتان عن القيمة المالية للصفقة أو تفاصيلها.

من خلال اعتمادها لمنصة TRecs، تمضي MLS بترسيخ دورها الريادي في توجيه قطاع تأجير المحركات نحو الانتقال إلى نموذج تشغيل سحابي متكامل قائم على التعاون، مصمم خصيصاً لدعم احتياجات عملاء التأجير وإدارة الأصول. وستقوم MLS باستخدام المنصة عبر مختلف مراحل دورة حياة المحرك، بدءًا من الفحوصات الفنية الأولية للمحركات المكتسبة أو المؤجرة، مرورًا بتوثيق مهام نهاية عقود الإيجار، وتتبع العمليات المتعلقة بإعادة المحركات المؤجرة، وزيارات ورش الصيانة، وصولاً إلى عمليات انتقال الأصول بين الأطراف المعنية، وذلك ضمن بيئة رقمية موحّدة وفورية تضمن الشفافية وتتيح الوصول لجميع أصحاب المصلحة. يساهم هذا النهج في تقليص ملموس في زمن التنسيق، إلى جانب توفير سجل موحد وموثوق وقابل للتدقيق لكافة البيانات التشغيلية المتعلقة بالأصول الخاضعة للإدارة. كما يساهم استثمار MLS في منصة TRecs بتعزيز التوافق الاستراتيجي بين الشركتين، نحو تحقيق رؤيتهما المشتركة المتمثّلة في دفع مسار التحول الرقمي في منظومة تأجير المحركات على نطاق أوسع.

تصريحات من كبار المسؤولين في القطاع

"يمثل استثمارنا في منصة TRecs تجسيدًا لقناعتنا الراسخة بأن مواصلة تعزيز التحول الرقمي لعمليات انتقال المحركات تشكّل عاملاً أساسياً في تبسيط التعقيدات التشغيلية أمام مختلف الأطراف المعنية، من مؤجرين وعملاء على حد سواء. توفر منصة TRecs حلاً مبتكراً، وهو مصمّم بعناية لتلبية احتياجات القطاع، ونحن نفخر بدعم مسيرة تطوير هذه المنصة كمستخدم وشريك مساهم في الوقت عينه."

ريمكو بروينسما، المدير الإداري، MTU Maintenance Lease Services B.V.

"يشكّل انضمام شركة MLS إلينا كمستخدم للمنصة وشريك مساهم في الوقت نفسه، شهادة ثقة قوية في منصتنا، ويثبت جدوى رؤيتنا المتمثّلة في تطوير معيار رقمي متكامل لإدارة انتقال المحركات يخدم منظومة قطاع التأجير بأكملها. بالتالي، فإن وجود شريك مساهم بهذا المستوى إلى جانبنا خلال مرحلة التوسع والنمو يمثّل النموذج المثالي للشراكة التي نطمح إلى تحقيقها."

فيليب مينتشين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك، TRecs

"يمثل استثمار شركة MLS محطة هامة في مسيرة منصة TRecs ودليلاً واضحاً على الحاجة المتنامية في القطاع إلى حلول رقمية مبسطة وفعّالة. وعلى الرغم من أهمية الأطر التنظيمية في قطاع الطيران، إلا أن المعايير التشغيلية غالبًا ما تتشكل من خلال الممارسة العملية قبل أن يتم ترسيخها لاحقاً ضمن الأطر التنظيمية. وفي هذا السياق، يبرز الدور المحوري الذي تضطلع به منصة TRecs: بوصفها منصة مصمّمة لتكون سهلة الاعتماد على نطاق واسع في مجال إدارة انتقالات المحركات، وقابلة للتوسع لتشمل دورة حياة المحرك بالكامل."

مارك برونيلوو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك، TRecs

الأهمية الاستراتيجية للخطوة

تخدم منصة TRecs طيفاً واسعاً من الجهات في قطاع تأجير المحركات، من مؤجرين، ومقدمي خدمات صيانة وإصلاح وتجديد المحركات (MRO)، والبنوك، والجهات المالية، وشركات الطيران. وتوفر المنصة لهذه الأطراف حلاً موحداً وموثوقاً للبيانات الخاصة بكل عنصر من العناصر المفتوحة، سواء تمّ الحصول عليها خلال الفحوصات الفنية، أو عمليات إعادة المحركات المؤجرة، أو زيارات ورش الصيانة. ومن خلال استبدال قنوات التواصل المتفرقة ببيئة رقمية متكاملة، منظّمة وقابلة للتدقيق، تمكّن المنصة الجهات الفاعلة في منظومة تأجير المحركات من تحقيق تقليص ملحوظ في زمن المعالجة والإنجاز التشغيلي، إلى جانب الحدّ من النزاعات التشغيلية، وتحسين جودة التوثيق على امتداد دورة حياة المحرك. هذا ويعكس قرار MLS باعتماد منصة TRecs في عملياتها التشغيلية ودعمها كمساهم في الشركة، التزامها الراسخ بالتميّز التشغيلي وتأكيداً على توجهها الاستراتيجي نحو مواصلة تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي.

المصدر: ايتوس واير

