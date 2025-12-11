الحل الجديد يتيح للموظفين دخولًا آمنًا وسلسًا عبر المصادقة ببصمة الإصبع ودون كلمات مرور

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة "إتش آي دي"، المتخصصة عالميًّا بتوفير حلول بطاقات الهويات الموثوقة والتقنيات البيومترية، عن توقيع شراكة جديدة مع "سيريبرا" السعودية، المتخصّصة في أمن المعلومات المتقدّم، لتطوير منصة "mPass" للمصادقة الرقمية المعتمدة على نظام الدخول الموحّد والمزوّدة بقارئات بصمة الأصابع المتطورة من "إتش آي دي". وذلك لتمكين المؤسسات في المملكة من توفير وصول آمن وسلس للموظفين إلى الأنظمة والتطبيقات عبر بصمة الأصبع، ودون الاعتماد على كلمات المرور، الأمر الذي يخفّف الأعباء التشغيلية المرتبطة بإدارة بيانات الدخول ويوفّر طبقة حماية إضافية. ويتم تنفيذ المنصة بالتعاون مع "شركة تقنية اليم"، الشريك المحلي المعتمد لدى "إتش آي دي"، والتي تتولى عمليات الدمج والتركيب داخل بيئات العمل المختلفة على نحو يضمن تنفيذًا احترافيًا يستند إلى خبرات ميدانية متخصّصة.

وتعتمد "mPass" على تقنيات المصادقة البيومترية التي توفرها قارئات"HID DigitalPersona 4500" و"HID DigitalPersona 5300"و"HID EikonTouch TC510"، المعروفة بدقتها في التحقّق من الهوية، والتي تُعدّ منظومة متكاملة تمكّن المؤسسات من مواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة والامتثال للمتطلبات التنظيمية الوطنية، مع تعزيز حماية البيانات الحسّاسة وضمان جاهزية الأنظمة الحيوية.

وبهذا الصدد، أكّد ريتشارد بشعلاني، المدير الإقليمي لمبيعات تقنيات الهوية البيومترية في "إتش آي دي"، أن المؤسسات في السعودية باتت تتجه نحو الحلول التي تتجاوز الأنظمة الأمنية التقليدية، مع الالتزام بقوانين حماية البيانات والخصوصية التي تفرضها التشريعات الوطنية. وقال: "في "إتش آي دي"، نلتزم بتطوير تقنيات متقدمة للتحقق من الهوية تلبي الاحتياجات الإقليمية المتخصصة، ويعد تعاوننا مع "سيريبرا" و"شركة تقنية اليم" تجسيدًا لهذا الالتزام، حيث تعكس منصة "mPass" دورنا في تمكين المؤسسات من بناء منظومة هوية رقمية قائمة على مبدأ "الثقة الصفرية"، بما يضمن التحقق الدقيق من هويات المستخدمين".

فيما أوضح بسّام سيف، مدير منتجات الأمن السيبراني في "سيريبرا"، أن كلمات المرور التقليدية باتت تمثّل الحلقة الأضعف في بيئة رقمية تتزايد فيها الهجمات الإلكترونية تعقيدًا. وقال: " لقد أسهم التعاون مع "إتش آي دي" في تطوير منصة "mPass" كحلّ متقدّم للمصادقة البيومترية، يجمع بين دقّة التحقق وسلاسة تجربة الدخول، بما يعزّز متانة البيئة الرقمية للمؤسسات ويرفع كفاءتها التشغيلية". وأكّد أن هذه الشراكة تجسّد التزام الطرفين بتوفير حلول مصادقة مؤسسية مصمّمة للمهام الحسّاسة وأنظمة العمل التي لا تحتمل التوقف.

خطوة مستقبلية للمصادقة الرقمية دون كلمات المرور

وفي إطار التحولات الرقمية التي تشهدها الجهات الحكومية في المملكة، شرعت إحدى المؤسسات الوطنية في تنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الوصول الآمن للأنظمة والتطبيقات الحيوية المستخدمة يوميًا. غير أن عمليات التقييم التقني كشفت أن الاعتماد على كلمات المرور يشكّل نقطة ضعف تُستغل في هجمات التصيّد وسرقة بيانات الدخول، فضلًا عن كونها نمط مصادقة لا يتوافق مع متطلبات "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني".

وللتغلّب على هذه التحديات، وقع الاختيار على منصة "mPass" التي وفّرت منظومة مصادقة بيومترية متعددة الطبقات بديلًا عن كلمات المرور، بما يضمن التحقق من هوية المستخدم وفق أعلى معايير الأمان، ولاسيما للمستخدمين ذوي الصلاحيات الواسعة داخل الأنظمة الحيوية. كما قدمت المنصة سياسات تكيفية تفرض مستويات أشدّ من التحقق للحسابات والبيانات الحسّاسة، مما يعزّز حماية البنية التقنية ويرفع مستويات الامتثال في بيئات العمل.

وبعد نجاح المرحلة التجريبية والتفعيل الكامل للمنصة، حقّق الحل نتائج لافتة تمثّلت في القضاء على إعادة استخدام كلمات المرور، ما أسهم في خفض حوادث سرقة بيانات الدخول بأكثر من 90%. كما جرى تحسين إدارة الهوية الرقمية بما يتوافق مع متطلبات "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني"، فيما ساعدت آلية الدخول بلمسة واحدة على تبسيط وصول الموظفين إلى التطبيقات اليومية، مما خفّض طلبات إعادة تعيين كلمات المرور بنسبة تجاوزت 70%.

من جانبه، أعرب يحيى العيدروس، المدير التنفيذي لشركة "ألتقنية اليم"، عن اعتزازه بالشراكة مع "سيريبرا" و"إتش آي دي"، مؤكدًا أن هذا التكامل يجمع بين الابتكار العالمي والخبرة المحلية لضمان تطبيق الحلول التقنية المتقدمة داخل مؤسسات المملكة بصورة آمنة وفعّالة. وقال: "إن دعمنا لمنصة "mPass" يتيح للجهات المختلفة الانتقال إلى منظومة مصادقة خالية من كلمات المرور بما يعزّز مستوى الأمان، ويُسهل اعتماد الحل داخل الجهة، ويضمن توافقه مع المتطلبات التقنية والتشريعية في البيئة المحلية.

وتتجه الشركات الثلاث خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق اعتماد منصة "mPass" داخل المملكة، بعد نجاحها في الجهات الحكومية، ليشمل مؤسسات جديدة في القطاعات الخاضعة للرقابة، دعمًا لجهود تعزيز أمن الهوية الرقمية، وانسجامًا مع "رؤية السعودية 2030" الهادفة إلى بناء منظومة رقمية متقدمة ترتقي بجودة الخدمات وترفع مستويات الحماية.

نبذه عن شركة " سيريبرا"

"سيريبرا" هي شركة متخصّصة في تصميم وتطوير منتجات برمجية متقدمة في مجال الأمن السيبراني، ويقع مقرّها الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتسعى الشركة إلى تقليل الاعتماد على التقنيات الأجنبية المستوردة وتحقيق استقلالية تكنولوجية في مجال الأمن السيبراني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الانتقال بالمنطقة من مجرد مستهلك للتقنيات السيبرانية إلى منتج فعّال قادر على تطوير حلول مستقبلية، بما يسهم في حماية البنية الرقمية من التهديدات والهجمات الإلكترونية الحديثة.

نبذة عن شركة "تقنية اليم"

" تقنية اليم" هي شركة سعودية متخصّصة تعمل حصريًا في مجالات الأمن والمختبرات العلمية والحلول الطبية وتكنولوجيا المعلومات، حيث توفّر معدات متخصّصة وأجهزة متقدمة وخدمات رقمية لعملائها داخل المملكة وخارجها دون قيود جغرافية. وتمتلك الشركة خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في خدمة الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع التزام راسخ بتطبيق سياسات الجودة ورضا العملاء.

لمحة عن شركة HID "إتش آي دي"

شركة HID متخصصة في حلول الهوِّيات الموثوقة للأفراد والأماكن والأشياء حول العالم، حيث تعمل على تسهيل دخول الأفراد بأمان إلى المواقع الملموسة أو الرقمية، وذلك بعد التحقق الدقيق. نمكن الأشخاص من إنجاز المعاملات بأمان والعمل والتنقل بأريحية تامة. يستخدم ملايين الناس حول العالم منتجات HID في حياتهم اليومية، وقد تعاونت الشركة مع العديد من المؤسسات الكبيرة، مثل الحكومات، والمدارس، والمستشفيات، والبنوك.

تحتضن مدينة أوستن بولاية تكساس المقر الرئيسي لشركة HID، حيث يعمل بداخلها أكثر من 4500 موظف. تمتلك الشركة عدة مكاتب في أكثر من 100 دولة لتقديم خدماتها بشكل فعّال على مستوى عالمي، وهي جزء من مجموعة ASSA ABLOY .

