دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة ماستركارد عن إطلاق Mastercard Threat Intelligence، وهو الحل الاستخباراتي الأول من نوعه في مجال المدفوعات على نطاق عالمي. يجمع هذا الحل بين رؤى ماستركارد حول الاحتيال في المدفوعات مع بيانات التهديدات الإلكترونية المستخلصة من منصة Recorded Future، لتمكين فرق الأمن والاحتيال من تقليل المخاطر وتعزيز القدرة على التصدي للتهديدات.

الاحتيال في المدفوعات لا يبدأ عادة في لحظة المعاملة؛ بل غالباً ما يكون نتيجة لعملية هجوم إلكتروني. وكشفت دراسة أن 60% من قادة مكافحة الاحتيال عالمياً يتم إعلامهم بحدوث خروقات أمنية فقط بعد وقوع الخسائر الناتجة عن الاحتيال. لم يعد الاحتيال مجرد مشكلة مالية بالنسبة لفرق مكافحة الاحتيال، بل أصبح تحدياً أمنياً إلكترونياً يؤثر بشكل مباشر على أرباح الشركات.

من خلال حل Mastercard Threat Intelligence، يمكن لفرق الأمن والاحتيال التعاون بشكل أفضل لمنع الاحتيال قبل حدوثه، مما يعزز استجابة الشركات للأزمات الأمنية بشكل أكثر فاعلية.

وفي تصريح له، قال يوهان غيربر، رئيس حلول الأمان العالمية في ماستركارد: "مع تزايد التداخل بين الجرائم الإلكترونية والمالية، أصبحت الابتكارات ضرورة ملحة. يقدم حل Mastercard Threat Intelligence للعملاء رؤى دقيقة وفي الوقت الفعلي حول المخاطر التي تتيح لهم وقف المعاملات الاحتيالية بشكل أكثر فعالية".

من بين المزايا الرئيسية للحل الجديد:

كشف اختبار البطاقات: تنبيهات فورية ورفض مسبق للمعاملات الاحتيالية، مما يقلل من الاحتيال المستقبلي ويحمي حاملي البطاقات.

معلومات عن القرصنة الرقمية: بيانات تساعد العملاء على قياس تأثير تقنيات السرقة الرقمية ووقف البرمجيات الخبيثة المتعلقة بالبطاقات.

معلومات حول تهديدات التجار: رؤى متخصصة حول تهديدات الاحتيال في المدفوعات لتقييم مخاطر التجار والاستجابة السريعة للحوادث.

معلومات تهديدات النظام البيئي للمدفوعات: تقارير أسبوعية حول التهديدات والضعف في النظام البيئي للمدفوعات.

تقارير استخبارات المدفوعات: دراسات حالة تحليلية حول اتجاهات الاحتيال لمساعدة في تطوير استراتيجيات الدفاع.

تأتي هذه الخطوة بعد أقل من عام من استحواذ ماستركارد على منصة Recorded Future، ما يعكس التزام الشركتين بتقديم حلول مبتكرة تؤمن الاقتصاد الرقمي. وأكدت تريسي غولدبرغ، مديرة الأمن السيبراني في شركة "جافلين ستراتيجي آند ريسيرش"، أن "الأمن السيبراني الفعّال سيعتمد بشكل متزايد على الاستخبارات التي تغطي عدة قطاعات ومناطق. ويجب أن يلعب مزودو البيانات والتحليلات دوراً مهماً في تعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والتجار والمستفيدين في الصناعة".

منذ بدء اختبار الحل، ساعدت بيانات الاستخبارات التي توفرها ماستركارد شركاءها في النظام البيئي على التعرف على وإغلاق المجالات الخبيثة المسؤولة عن سرقة بيانات بطاقات الدفع. وقد أثرت هذه المجالات على حوالي 9500 موقع تجارة إلكترونية، وكانت مرتبطة بخسائر تقديرية بلغت 120 مليون دولار نتيجة للأنشطة الاحتيالية.

وقال إيرفين ساليناس بينيدا، متخصص مكافحة الاحتيال في بنك "بانكو ميركانتيل ديل نورت": "سيعزز حل Mastercard Threat Intelligence من قدرتنا على مواكبة التهديدات والاتجاهات الرئيسية، وهو أمر كان صعباً نظراً لزيادة حجم العمليات في البنك".

حل Mastercard Threat Intelligence متاح الآن للبنوك المصدرة والمرتكبة حول العالم. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لشركة ماستركارد.

