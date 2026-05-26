الجونة: أعلنت مدينة الجونة بالبحر الأحمر ، المدينة الساحلية النابضة بالحياة على مدار العام التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن إطلاق مشروع “Marina Island” ضمن مشروع Tuban الجونة، والذي يُعتبر الجزيرة الأكثر تميزًا وفخامة ضمن المشروع. ويقع المشروع في موقع استراتيجي في منتصف منطقة Tuban، حيث يقدم مفهومًا متكاملًا لجزيرة سكنية تضم مرسى بحريًا ساحرًا، في خطوة تمثل محطة جديدة ضمن مسيرة تطور المدينة.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية مصر: " المياه هي جزء أساسي من روح مدينة الجونة؛ فهي ليست مجرد ميزة استثنائية للمدينة، بل تمثل جزءًا أصيلًا من هويتها وطابعها الخاص. وعلى مدار 36 عامًا، وضعت الجونة المعايير القياسية للحياة السكنية على ساحل البحر الأحمر، ويأتي مشروع Marina Island ليجسد هذا المفهوم بأفضل صورة حتى الآن."

وأضاف:" لا يقتصر المشروع على كونه إطلاقًا سكنيًا، بل يمثل وجهة متكاملة نابضة بالحياة تضم مرسى فعّالًا، وتجارب متنوعة للمطاعم، وتصميمات معمارية تعزز الإرث المعماري المميز للمدينة. حرصنا على الاهتمام بكل تفاصيل المشروع، وأكثر ما يميز هذا المشروع بالنسبة لنا هو دوره في استكمال رؤية Tuban كوجهة متكاملة، كما أنه يقدم فصلًا جديدًا بالكامل للجونة."

ويُعيد مشروع "Marina Island" ضمن Tuban تعريف مفهوم الحياة على الجزر، من خلال تقديم مرسى بحري يعمل بكامل طاقته، إلى جانب محلات تجارية ، ومطاعم على الواجهة البحرية، بما يبرز مكانة المشروع كوجهة متكاملة لأسلوب الحياة تتجاوز العروض السكنية التقليدية.

وقد صُمم المشروع بهوية معمارية متميزة تعكس الإرث الممتد لمدينة الجونة على مدار 36 عامًا من التعاون مع نخبة من أبرز المعماريين العالميين والإقليميين، من بينهم Michael Graves ، وAlfredo Freda، وShehab Mazhar، وهو ما أسهم في تشكيل تصاميم فريدة وخالدة تميز المدينة. كما يوفر المشروع إطلالات مباشرة ومفتوحة على البحر عبر البحيرات المائية، ليمنح السكان تجربة حقيقية للحياة على جزيرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على اتصال سلس وحيوي بقلب منطقة Tuban.

وبناءً على نجاح الإطلاقات السابقة مثل "نوبا الجونة" و Fanadir Shores و North Bay ، تواصل المدينة توسيع محفظتها المتنوعة من المشاريع المخصصة لأسلوب الحياة من خلال مجموعة من الإطلاقات المرتقبة، ويعزز هذا التوسع التزام المدينة بتقديم تجارب سكنية راقية وقيمة استثمارية قوية، مع تحقيق عوائد على الاستثمار تصل إلى 20% خلال عامين، إلى جانب عوائد إيجارية تتراوح بين 6% و8%، إلى جانب مفاهيم مميزة للحياة المجتمعية.

وفي إطار تعزيز التجربة السكنية المتكاملة داخل "Marina Island"، توفر الجونة للسكان تجربة سلسة ومتكاملة من خلال ذراعيها المتخصصتين، Orascom Property Management و "الجونة بلس". حيث تساهم Orascom Property Management في تعزيز القيمة طويلة الأجل للمشروع عبر خدماتها المتخصصة في إدارة العقارات والتأجير، بما يساعد الملاك على تعظيم العوائد الإيجارية وتحقيق عائد استثماري مستدام لوحداتهم. وتضيف شركة "الجونة بلس" بُعدًا متكاملًا للتجربة من خلال تقديم حلول التصميم الداخلي والأثاث وأنماط الحياة العصرية، بما يضفي لمسة راقية تنسجم مع الهوية المعمارية المميزة ل"Marina Island"وتجربة الحياة المستوحاة من أجواء الجزر.

الجدير بالذكر أن مشروع "Marina Island" يقع في واحدة من أسرع المناطق نموًا داخل الجونة، ما يجعله فرصة واعدة للمستثمرين والراغبين في امتلاك وحدات سكنية، حيث تجمع بين قيمة استثمارية طويلة الأجل وتجربة معيشية فريدة.

-انتهى-

#بياناتشركات