مبادرة رائدة لتسريع الطبّ الدقيق تُمكن الأطباء من الاستفادة من التحليل الدوائي الجينومي عند نقطة الرعاية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم، عن تعاونها مع " Oracle Health " ، لتمكين إنشاء سجلات موحّدة وطويلة الأمد للمرضى يمكن الوصول إليها في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مفهوم الرعاية الصحية المخصّصة والمبنية على البيانات من خلال دمج بيانات برنامج الجينوم الإماراتي1 مباشرة في السجل الصحي الإلكتروني (EHR)، بما يتيح للأطباء الحصول على توصيات دوائية جينومية دقيقة عند نقطة الرعاية، ودعم ممارسات الطب الدقيق والوقاية الصحية.

واستنادًا إلى منظومة " Oracle Health "، ستعمل الشركتان على تحسين أساليب تقديم الخدمات الصحية، بما يركّز على الوقاية من الأمراض، وتعزيز الحياة الصحية المديدة، ودعم جودة الحياة.

وقال ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42: "سيسهم هذا البرنامج في تمكين الأطباء والمرضى عبر تزويدهم برؤى دقيقة قابلة للتنفيذ، كما سيتيح لمزوّدي الرعاية الصحية تقديم رعاية استباقية وشخصية، بما يسهم في بناء مستقبل صحي أفضل لمجتمعات دولة الإمارات. وبالتعاون مع Oracle، نمهّد الطريق لمستقبل يكون فيه الطبّ تنبؤيًا وشخصيًا ومتاحًا للجميع."

وبدوره، قال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصّة الحلول الصحية المتكاملة في M42: "إن القدرة على إعلام الطبيب عند وصف الدواء بشأن مستوى التوافق الجيني الذي لدى المريض مع دواء معيّن يزيد من احتمالية وصف العلاج الأنسب من المرة الأولى، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة العلاج والتعافي.."

تمّ الاتفاق على هذه الشراكة خلال مراسم توقيع بين M42 و" Oracle Health "، بهدف إحداث تحوّل في تقديم الرعاية الصحية عبر المجتمعات والحدود. وستعمل الجهتان معًا على دفع مسيرة التحوّل في الرعاية الصحية من خلال:

رعاية صحية استباقية: الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للانتقال من الرعاية التفاعلية نحو الرعاية الوقائية، وتعزيز جودة الحياة والعمر الصحي المديد.

الطبّ الدقيق على نطاق واسع: دمج البيانات الجينية المستخلصة من برنامج الجينوم الإماراتي لتقديم علاجات وتدخّلات مخصّصة، ودعم ريادة دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية الشخصية .

وصول شامل على مستوى الدولة : توفير بوابة مرضى آمنة وقابلة للتوسّع تتيح الوصول السلس إلى السجلات الصحية، وتعزّز تنسيق الرعاية وتفاعل المرضى في مختلف أنحاء الدولة .

ومن جانبها، قالت سيما فيرما، نائب الرئيس التنفيذي والمديرة العامة في Oracle Health and Life Sciences: "إن توفير علم الصيدلة الجيني في نقاط تقديم الرعاية الصحية سيسهم في تمكين الأطباء من تقديم رعاية أفضل من حيث التخصيص، ووصف أدوية مصممة بما يتناسب مع التركيبة الجينية لكل مريض. ويساعد ذلك على تعزيز فعالية العلاج، وتحسين أساليب الرعاية الوقائية، والحد من الهدر الناتج عن الوصفات الطبية غير الفعّالة. ويعكس تعاوننا مع M42 التزامنا المشترك بدعم الصحة والرفاه لسكان دولة الإمارات على المدى الطويل، كما تنسجم هذه المبادرة مع رؤية الدولة الريادية في الابتكار الصحي وتقديم رعاية استثنائية تتمحور حول المريض."

يُعد برنامج الجينوم الإماراتي واحدًا من أكبر مبادرات الجينوم السكانية في العالم، ويهدف إلى تعزيز الوقاية من الأمراض، والتشخيص المبكر، وتقديم علاجات شخصية مصمَّمة وفق التركيب الجيني المحلي .

