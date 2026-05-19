​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة "Lianlian DigiTech" المحدودة ("Lianlian")، الرائدة في مجال خدمات الدفع الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن حصولها على ترخيص خدمات الدفع من سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، ما يتيح لها مباشرة أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز حضور "Lianlian" العالمي، وترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً مرخصاً لها في المنطقة.

ومن خلال تواجدها ضمن المنظومة المالية العالمية المرموقة في مركز دبي المالي العالمي، تعمل "Lianlian" على تعزيز بنيتها التشغيلية في الشرق الأوسط، وتحسين قدراتها في مجال المدفوعات والتسويات العابرة للحدود. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائها المصرفيين المحليين، ستوفر "Lianlian" حلول دفع أكثر كفاءة وملاءمة، بما يعزز سلاسة التدفقات المالية داخل المنطقة وعبر الأسواق الدولية. وتسعى "Lianlian"، من خلال مواصلة تحسين إطار عملها الخاص بالمعاملات والتسويات، إلى تعزيز كفاءة واستقرار وموثوقية الربط المالي العابر للحدود، بما يدعم الشركات التي تقوم بتوسعة أعمالها داخل وخارج الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قالت إميلي تشو، المدير العام في "Lianlian" الإمارات العربية المتحدة: "يُعد الشرق الأوسط بوابة تجارية ومالية حيوية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. ويمثل حصولنا على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالنا من مركز دبي المالي العالمي خطوة أساسية في تعزيز استراتيجية ’Lianlian‘ التوسعية. وسنواصل جهودنا لتعميق التعاون مع المؤسسات المالية المحلية وشركاء المنظومة المالية لبناء شبكة دفع إقليمية أكثر مرونة، وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات الدفع العالمية العابرة للحدود".

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرّنا انضمام ’Lianlian‘ إلى مركز دبي المالي العالمي لتعزيز حضورها في المنطقة وربطها بالأسواق العالمية. ولا شك أن خبرة ’Lianlian‘ في إدارة المعاملات العابرة للحدود ستدعم الشركات التي تعتمد على بنية تحتية تتسم بالكفاءة والمرونة والتوافق مع الأنظمة المالية. ويُسهم هذا الانضمام في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنصّة رائدة للشركات الصينية في المنطقة، ويعزز تصنيفنا ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية في مجال التكنولوجيا المالية في مؤشر المراكز المالية العالمية".

ويأتي إعلان "Lianlian" الأخير بالتوجه نحو أن تصبح نموذجاً للبنية التحتية المالية العالمية القائمة على الذكاء الاصطناعي متماشياً بشكل وثيق مع طموح مركز دبي المالي العالمي في أن يكون أول مركز مالي في العالم قائم على الذكاء الاصطناعي.

تمكّنت "Lianlian" من بناء شبكة تنظيمية عالمية تضم 68 ترخيصاً للدفع والمؤهلات ذات الصلة في أسواق رئيسية، إلى جانب تشغيل بنية تحتية متكاملة للمدفوعات تغطي أكثر من 100 دولة ومنطقة.

ويُسهم تواجدها في مركز دبي المالي العالمي في توسيع نطاق أعمالها الخاضعة للتنظيم، وتعزيز قدراتها في مجال المدفوعات العابرة للحدود عبر منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية. كما يعزز ذلك قدرتها على الربط بشكل سلس بين الصين والشرق الأوسط والأسواق العالمية من خلال بنية تحتية متكاملة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "متحف الفن الرقمي"، أول متحف في المنطقة متخصّص بالفنون الرقمية والتقنيات الحديثة.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

