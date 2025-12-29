أعلنت اليوم شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، عن نجاحها في الحصول على شهادة LEED Platinum V4.1 O+M لمقرها الرئيسي. ويُعد هذا الإنجاز محطة مهمة في رحلة الشركة نحو الاستدامة، ويعكس التزامها الراسخ بحماية البيئة، وممارسات التشغيل المسؤولة، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وتم منح هذه الشهادة وفقًا لمعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) المعتمدة دوليًا من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)، حيث حصل مقر تنمية الرئيسي على 85 نقطة متميزة، ليصبح واحدًا من ستة مبانٍ فقط في مصر وصلت إلى مستوى البلاتينيوم، ويصنف المبنى كأعلى المباني الحاصلة على شهادة LEED على مستوى الجمهورية.

ويُبرز هذا الإنجاز ريادة تنمية في قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر، ويتماشى مع رؤية مصر 2030، ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة والمناخ، وأفضل الممارسات العالمية للمباني المستدامة والخضراء.

وتعكس شهادة البلاتينيوم منهج تنميه المتكامل في الاستدامة، الذي يمتد إلى ما هو أبعد من البنية التحتية ليشمل التميز التشغيلي، وصحة الموظفين، والأثر المجتمعي. وتشمل أبرز مميزات الاستدامة في مقر الشركة تحسين الأداء الطاقي من خلال أنظمة الإضاءة والمعدات الموفرة للطاقة، وتطبيق إجراءات لترشيد المياه، وتعزيز جودة البيئة الداخلية، واعتماد ممارسات إدارة النفايات المستدامة، واختيار المواد المسؤولة، وتصميم عناصر تركز على راحة وصحة الموظفين. كما يعكس المبنى ثقافة قوية للتنقل الأخضر، مع مبادرات تشجع على استخدام المشاركة في السيارات والدراجات بين الموظفين.

وفي هذا السياق، قال وليد رمّاح، رئيس قطاع العمليات والقائم بأعمال العضو المنتدب لتنميه: "يُعد حصولنا على شهادة LEED Platinum لحظة فخر لشركة تنميه، ودليلًا على التزام فريقنا الدائم بالاستدامة. يعكس هذا الإنجاز اعتقادنا بأن الاستدامة ليست خيارًا أو مبادرة مؤقتة، بل عقلية تشغيلية يومية متجذرة في كل ما نقوم به. نحن فخورون بمساهمتنا الفعّالة في اقتصاد أكثر استدامة وشمولية."

وتُعزز شهادة LEED أيضًا استراتيجية حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة الأوسع لشركة تنميه، التي تركز على تقليل الأثر البيئي، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في الشمول المالي في جميع أنحاء مصر.

ومع تصاعد توقعات الاستدامة في قطاع الخدمات المالية، يأتي هذا الإنجاز في وقت محوري، ليُظهر كيف يمكن للمنظمات التي تركز على الهدف أن تقود بالقدوة، مع تحقيق أثر بيئي واجتماعي ملموس.

نبذة عن شركة تنميه

تُعد تنميه شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال. تأسست تنميه في عام 2009، واستحوذت عليها شركة إي اف چي فاينانس، وهي إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، في عام 2016. تقدم تنميه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتمكين رواد الأعمال في المناطق والمجتمعات المحرومة من الخدمات في جميع أنحاء مصر. تشمل هذه الخدمات حلول التمويل، وخدمات التأمين، وأدوات الدفع الرقمية، التي يتم تقديمها من خلال شبكة فروعها الواسعة ومنصاتها الرقمية، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين، مما يُمكّن العملاء من تنمية وإدارة أعمالهم بفعالية.

ينبع هذا من دور الشركة في دعم الاقتصاد المحلي، ومكافحة الفقر، ورفع مستوى الثقافة المالية، والارتقاء برفاهية المجتمعات التي تنقصها الخدمات.

من خلال التحول الرقمي المستمر وتعزيز المعاملات غير النقدية، تساهم تنميه أيضاً في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الشمول المالي.

منذ تأسيسها، أصدرت تنميه ما يقرب من 3 ملايين تسهيل تمويلي لمشاريع بمختلف الأحجام والقطاعات. وتدير الشركة حاليًا 404 فروعاً في 25 محافظة مصرية، وتخدم أكثر من 30,000 عميل جديد شهرياً، وتدعمها قوة عاملة تقارب 6,000 موظف.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل من خلال:www.tanmeyah.com

-انتهى-

#بياناتشركات