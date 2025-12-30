الظهران، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة Homeostasis الأمريكية الناشئة إتمام شراكة استراتيجية واستثمار مع LAB7، ذراع أرامكو لبناء الشركات التقنية الناشئة، لتطوير تقنية مُبتكرة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى جرافيت اصطناعي يُستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية. وتُمثّل هذه الشراكة خطوة مُهمة نحو تعزيز ممارسات التصنيع الأكثر استدامة ودعم الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون، كما تؤكد دور LAB7 كشريك استراتيجي للشركات الناشئة التي تطوّر حلولًا تقنية رائدة ومؤثرة.



يشهد العالم اليوم تحولًا متسارعًا نحو التحول الكهربائي، مما زاد الحاجة إلى مواد ضرورية، وعلى رأسها الجرافيت الذي يستخدم بكثرة لتصنيع الأنود في بطاريات أيونات الليثيوم. وتسعى Homeostasisإلى تقديم حل لهذا التحدي من خلال تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى جرافيت اصطناعي عالي القيمة، لتوفير مواد ذات بصمة كربونية منخفضة تستخدم في صناعة تخزين الطاقة، وخاصة في قطاع بطاريات المركبات الكهربائية.



كما تملك تقنية Homeostasis القدرة على المساهمة في سد الفجوة بين استخلاص الانبعاثات الكربونية وإنتاج المواد الحيوية، عبر تحويل الانبعاثات المُستخلصة إلى جرافيت الذي يمثل المكون الأساسي في بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال ماكوتو آير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركةHomeostasis : "نرحب بدعم LAB7 في الوقت الذي نفتح فيه آفاق جديدة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى جرافيت، وهي تقنية جديدة تخدم سوق الجرافيت المتنامي. وستوفر Homeostasis القدرة على إنتاج الجرافيت من الأسطول العالمي المتنامي لأصول استخلاص ثاني أكسيد الكربون".

ومن خلال هذا التعاون، يستثمر LAB7 في Homeostasis لتحسين عمليات الإنتاج، وتوسيع نطاق التشغيل، ودعم جاهزية السوق.

وقال الدكتور جوليان لومباردي، المؤسس المشارك والمدير العلمي لشركة Homeostasis الناشئة: "تمثل هذه الشراكة خطوة رئيسية نحو استغلال المزايا الاستراتيجية للاقتصاد الدائري. تقوي تقنيتنا البنية التحتية للطاقة من خلال تحويل النفايات إلى مواد خام مُتاحة على نطاق واسع."

يسعىLAB7 و Homeostasis لإعادة صياغة رؤية الصناعات للانبعاثات الكربونية؛ ليس كمخلفات، بل كمورد يُمكن استخدامه لبناء مستقبل أكثر استدامة.

