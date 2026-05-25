القاهرة، أعلنت شركة كليڤر (Klivvr)، التطبيق الرقمي المبتكر الذي يمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا في تجربتهم المالية، عن إطلاق أول مساعد مالي تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في تطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر تحت اسم K.ai. وتواصل الشركة، التي أسسها أنسي ساويرس، نيلز بختلر، عمر شريف وباسم يوسف ، ترسيخ رؤيتها نحو إعادة تعريف تجربة إدارة الأموال الشخصية في السوق المصري

ويأتي إطلاق K.ai ليعزز كفاءة تطبيق كليڤر من خلال تقديم مساعد مالي مخصص وتفاعلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين تحكمًا أسهل وأكثر وضوحًا في معلوماتهم المالية عبر أسلوب المحادثة داخل التطبيق، بدلًا من الاكتفاء بعرض الإحصائيات والأرقام فقط. ويوفر K.ai تجربة تفاعلية تساعد المستخدمين على فهم أنماط الإنفاق الخاصة بهم، وتتبع المصروفات والمعاملات الأخيرة بطريقة أكثر بساطة وسلاسة، إلى جانب إمكانية البحث عن أفضل العروض المتاحة على المنتجات المختلفة، وحساب قيمة الأقساط المتوقعة بشكل فوري وذكي.

وقد استثمرت كليڤر أكثر من 10 ملايين دولار في تطوير التكنولوجيا منذ انطلاقها، في إطار رؤيتها لبناء تجربة مالية رقمية أكثر ذكاءً وسهولة للمستخدمين. وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المصري، حيث يعد كليڤر أول تطبيق مالي في مصر يقدم تجربة ذكاء اصطناعي تفاعلية مدمجة داخل تطبيق تجاري للخدمات المالية، بما يعيد صياغة علاقة المستخدم بإدارة شؤونه المالية.

صرح أنسي ساويرس، الشريك المؤسس لشركة كليڤر: "اليوم نفتح فصلًا جديدًا في تاريخ التكنولوجيا المالية في مصر. مع K.ai، نضع بين يدي المستخدم، ولأول مرة داخل تطبيق مالي تجاري في السوق المصري، مساعدًا ماليًا ذكيًا يتحدث لغته، ويفهم حياته اليومية، ويحوّل تجربته مع المال إلى محادثة بسيطة. منذ اليوم الأول، آمنّا بأن المستخدم المصري يستحق تجربة مالية لا تقل تطورًا عن أي تجربة عالمية، واليوم نُثبت ذلك. K.ai ليس مجرد ميزة جديدة، بل بداية مرحلة جديدة في علاقة المصريين بأموالهم."

قال نيلز باختلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليڤر: "الابتكار الحقيقي في التكنولوجيا المالية لا يرتبط فقط بإطلاق مزايا جديدة، بل ببناء منتجات يندمج استخدامها بشكل طبيعي في حياة الناس اليومية. ومع K.ai، نركز على تطوير تجربة تجعل الوصول إلى المعلومات المالية واتخاذ القرارات المرتبطة بالإنفاق والشراء أكثر سهولة وسرعة، بطريقة تتماشى مع أسلوب حياة الجيل الرقمي. هذه الخطوة تعكس توجه كليڤر نحو بناء خدمات مالية أكثر قربًا من المستخدم وأكثر قدرة على التكيّف مع احتياجاته المتغيرة."

ومن جانبه، قال عمر شريف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة كليڤر: "قمنا ببناء كليڤر منذ البداية كشركة قائمة على البيانات لأننا كنا نؤمن دائمًا بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا حقيقيًا في تحسين طريقة إدارة الناس لأموالهم. ومن خلال K.ai، أصبح بإمكان العملاء طرح الأسئلة، وفهم أوضاعهم المالية بشكل أوضح، والحصول على رؤية فورية لكل ما يتعلق بحساباتهم على كليڤر في أي وقت يحتاجون إليه. هدفنا هو تقديم تجربة مصرفية أكثر شخصية وشفافية وفائدة في الحياة اليومية. وفخور جدًا بالفريق وراء K.ai على تطوير تجربة تجسد هذه الرؤية."

وتأسست شركة كليڤر على يد فريق متميز من خبراء التكنولوجيا ورواد الأعمال، بهدف تقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي وتدعم الشمول المالي. وتعمل الشركة باستمرار على تطوير منظومتها التقنية لتوفير أدوات ذكية تمنح المستخدمين سيطرة أكبر على شؤونهم المالية اليومية ببساطة وأمان، مما يعزز مكانتها كلاعب محوري في صياغة مستقبل الخدمات المالية الرقمية.

عن شركة كليڤر للمدفوعات الإلكترونية:

كليڤر هي شركة تكنولوجيا مالية تأسست عام 2021 في مصر، وتقدم حلولًا مالية رقمية متكاملة تشمل خدمات الدفع والإقراض، تهدف إلى منح المستخدمين تحكمًا أكبر في تجربتهم المالية اليومية، من خلال بطاقة دفع مرتبطة بتطبيق ذكي يتيح متابعة المصروفات، وإدارة الميزانيات، والاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المالية الرقمية.

وفي عام 2023، حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي المصري، في خطوة مثّلت محطة محورية في مسيرة نموها وتوسعها داخل السوق المصري.

كما أطلقت كليڤر في عام 2024 خدمة Klivvr Family، كأول منتج للخدمات المصرفية العائلية في مصر، والتي تتيح إدارة المصروفات العائلية من خلال حساب واحد، مع إمكانية إصدار ما يصل إلى 5 بطاقات فردية لأفراد الأسرة، ومتابعة الإنفاق بشكل لحظي، وتحديد حدود استخدام لكل بطاقة، إلى جانب الاستفادة من مضاعفة نقاط المكافآت على المعاملات.

وفي عام 2025، أطلقت كليڤر منتجها للتمويل الاستهلاكي (BNPL)، بإتاحة تمويلات تصل إلى 500 ألف جنيه مصري وفترات سداد تصل إلى 60 شهرًا، بالتعاون مع أكثر من 300 تاجر وشريك داخل السوق المصري.

كما واصلت الشركة خلال عام 2026 توسيع منظومتها الرقمية عبر إطلاق برنامج ولاء متكامل ومنصة تسويق K.Shop داخل التطبيق، بهدف تقديم تجربة مالية أكثر تكاملًا ومرونة للمستخدمين، ونتيجةً لذلك، تجاوز عدد مستخدمي كليڤر 700 ألف مستخدم.

-انتهى-

#بياناتشركات