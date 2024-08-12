جدة - في خطوة استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق السعودي وتلبية الطلب المتزايد على سيارات نيسان، مناهل العالمية، الموزع المعتمد لعلامة نيسان في المملكة العربية السعودية "احدى شركات محمد يوسف ناغي للسيارات"، توقع اتفاقية جديدة لتوريد اسطول جديد من نيسان "Kicks" الى شركة المفتاح لتأجير السيارات، وذلك بهدف تعزيز خدمات تأجير السيارات في المنطقة وتوفير خيارات متنوعة وعصرية للعملاء.

هذا وتأتي هذه الاتفاقية تجسيداً للشراكة القوية والمستمرة بين مناهل العالمية وشركة المفتاح لتأجير السيارات، والتي تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة في مجال تأجير السيارات، وتعكس هذه الخطوة التزام الطرفين بتلبية احتياجات السوق المحلي وتقديم أفضل الخيارات لعملائهم، مما يعزز مكانتهم الريادية في القطاع، كما تسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف التوسع والنمو لكلا الشركتين، من خلال تقديم أسطول متنوع وعصري يلبي توقعات العملاء ويوفر لهم تجربة قيادة متميزة.

وبهذه المناسبة تحدث عمر بودى المدير التنفيذي في شركة مناهل العالمية – نيسان قائلاً: “نفخر بتعاوننا الناجح مع شركة المفتاح، والتي تعتبر واحدةً من أهم وأكبر الشركات في مجال التأجير للسيارات في المملكة، والتي تتميز بأفضل خدمات التأجير في مدن ومطارات المملكة، إن عملاء شركة المفتاح سوف يستمتعون عند استئجار سيارة نيسان "Kicks" الجديدة كلياً كونها من السيارات المتميزة التي تشكّل كروس أوفر فاخرة وعصريّة بأسلوب مميّز وأداء قويّ، فهي كما قيل تتحدّى المألوف بتصميمها الجديد اللافت وإمكانياتها المعزّزة، إضافة إلى تقنياتها المبتكرة، إذ زودت بأحدث التكنولوجيات في عالم السيارات لتلبّي بذلك جميع احتياجات العملاء” .

من جهته قال خالد بغدادي – الرئيس التنفيذي لشركة المفتاح لتأجير السيارات: “سعيدون جداً بتعاملنا مع شركة مناهل العالمية، التي لطالما وفرت لنا أفضل السيارات التي تلائم أذواق ومتطلبات عملائنا في المملكة ونسعى إن شاء الله إلى شراء المزيد من سيارات نيسان مستقبلاً كونها تتمتع بالموثوقية وجودة التصنيع ومحبوبة جداً من قبل العملاء”.

وبين بغدادي أن شركة المفتاح قد اطلقت عروض خاصة على التأجير اليومي لسيارات نيسان "Kicks" الجديدة كلياً إحتفالا بإنضمامها الى أسطول شركة المفتاح لتأجير السيارات.

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