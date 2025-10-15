دبي/لندن: أعلنت شركة ذا فيرست جروب للضيافة، بالتعاون مع منصة Inntelo AI (إنتيلو الذكاء الاصطناعي) المتخصصة في تطوير تجارب الضيوف وإدارة العمليات، عن ابرام اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة النزلاء عبر محفظتها الفندقية المتنامية.

وعقب نجاح التجربة الأولية في فندق تريب باي ويندام دبي، تعتزم ذا فيرست جروب للضيافة تطبيق نظام Inntelo AI (إنتيلو الذكاء الاصطناعي) في جميع فنادقها، ومنها فندق سيل دبي مارينا، أحد فنادق مجموعة فينيَت كوليكشن التابعة لفنادق ومنتجعات IHG، والمقرر أن يصبح أطول فندق في العالم عند افتتاحه قريباً.

توفر منصة Inntelo AI (إنتيلو الذكاء الاصطناعي) تجربة كونسييرج سلسة وقائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية الربط بين طلبات النزلاء والخدمات المقدّمة والاحتياجات الخاصة في كل مرحلة من مراحل إقامة الضيوف. ويتسنى للنزلاء استخدام هواتفهم المحمولة لطلب مستلزمات إضافية، وطلب خدمة الغرف، وحجز المطاعم، وحجز الجولات المحلية، وذلك عبر تقنيات المحادثة ووكلاء الذكاء الاصطناعي. كما يتسنى للضيوف الوصول إلى هذه الخدمات عبر المكالمات الصوتية، والأوامر الصوتية وتطبيق واتساب بأكثر من 40 لغة مختلفة.

تعكس اتفاقية الشراكة المُبرمة مع Inntelo AI (إنتيلو الذكاء الاصطناعي) استراتيجية ذا فيرست جروب للضيافة الرامية إلى التوسع في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها. وباعتبارها مشغلاً مستقلاً للفنادق، تعتمد الشركة على الذكاء الاصطناعي في دعم العديد من مجالات عملها مثل التنبؤ بالإيرادات، وتحسين الأسعار، وإدارة حجوزات المطاعم، ومتابعة معدلات رضاء العملاء وجدولة فرق العمل. وتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في خارطة طريق الابتكار التي تتبناها الشركة عبر ربط الذكاء الاصطناعي الموجّه للنزلاء بالذكاء التشغيلي الفوري وعمليات اتخاذ القرار القائمة على البيانات.

وقال توم ستيفنز، نائب الرئيس الأول للعمليات الفندقية في ذا فيرست جروب للضيافة: "لطالما كانت ذا فيرست جروب في طليعة الشركات التي تتبنى الابتكار من خلال دراسة أحدث الحلول وتطبيقها بعناية. بفضل تعاوننا مع Inntelo AI (إنتيلو الذكاء الاصطناعي) على مدار الأشهر الماضية، أصبحنا متحمسين لرؤية نتائج هذه التكنولوجيا المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي وما ستقدمه لنا في مجال إدارة الفنادق. ستضمن هذه الشراكة أن تكون جميع تفاعلات الضيوف معزّزة بالذكاء والكفاءة والتخصيص منذ لحظة وصولهم حتى المغادرة".

من جانبه، قال آصف أليدينا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Inntelo AI (إنتيلو الذكاء الاصطناعي): "نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع فريق ذا فيرست جروب للضيافة الذي يدرك تماماً قيمة أن تكون من المبادرين في تبنّي منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي. يعزّز هذا المشروع من مرونة عملياتهم مستقبلاً ويمكّنهم من تحقيق استفادة سريعة من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر محفظة فنادقهم قبل الكثير من منافسيهم. لا تكتفي منصتنا بتحسين الخدمة فقط، بل تُحدث تحولاً جذرياً في طريقة عمل الفنادق ورؤيتها ونموها. تسلّط تقنياتنا الضوء على دور الابتكار في إعادة تعريف الخدمات الفندقية، وتمكين الفرق التشغيلية وإرساء معايير جديدة للضيافة الذكية."

نبذة عن ذا فيرست جروب للضيافة

تُعد ذا فيرست جروب للضيافة واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع إدارة الضيافة، حيث تضع معايير جديدة للتميّز من خلال تقديم تجارب متكاملة واستثنائية في كل نقطة تواصل مع الضيوف. ومن خلال محفظتها المتنامية من الفنادق الفاخرة الحائزة على جوائز، والمطاعم المميزة، ومفاهيم الترفيه الفريدة، تواصل المجموعة ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن الجودة والتميّز. يضم فريق ذا فيرست جروب للضيافة نخبة من الخبراء المحترفين الذين يمتلكون خبرات واسعة في إدارة علامات فندقية مرموقة، ومعرفة عميقة بديناميكيات السوق في دبي ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. وبفضل بنيتنا التحتية المتكاملة التي تغطي مختلف جوانب إدارة الفنادق، نوفّر حلولاً مُصمّمة خصيصًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات، وتحسين تجربة الضيوف. وتؤمن ذا فيرست جروب للضيافة بأهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، مستندة في ذلك إلى رؤيتها العالمية، وخبرتها الإقليمية، وأسسها التشغيلية المتينة. ومن خلال إدارة دقيقة وشاملة لكل التفاصيل، تلتزم المجموعة بتحقيق أداءٍ متميّز، وتعزيز العوائد، ودعم النمو المستدام لممتلكات شركائها في القطاع.

نبذة عن Inntelo AI (إنتيلو الذكاء الاصطناعي)

تُعد Inntelo AI (إنتيلو الذكاء الاصطناعي) أول منصة قائمة كلياً على الذكاء الاصطناعي تجمع بين تجربة النزلاء والعمليات والتخصيص الفوري في نظام واحد متكامل لقطاعي الضيافة والعقارات. تمكّن المنصة الفنادق من تعزيز الكفاءة، وزيادة الإيرادات، وتقديم خدمات سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تجمع Inntelo AI (إنتيلو الذكاء الاصطناعي) بين الاتصال الذكي، وأتمتة المهام، والتخصيص، والذكاء التنبؤي في منظومة واحدة، ما يمكّن الفرق من تفادي المشكلات قبل حدوثها وتحسين عمليات التفاعل. وبالنسبة للنزلاء، توفر المنصة استجابات أسرع، وتواصلاً أكثر سلاسة، وتوصيات مخصصة طوال فترة الإقامة. أما لمالكي الفنادق والمشغلين، تفتح المنصة آفاقاً جديدة للكفاءة والفرص والإيرادات، وتمنحهم رؤى تشغيلية تدعم الأرباح وتعزّز قيمة الأصول. صُممت المنصة للفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية التابعة لعلامات تجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، وتهدف إلى إحداث تحول جذري في الأداء مع إبقاء العنصر البشري في قلب التجربة.

تحظى Inntelo AI (إنتيلو الذكاء الاصطناعي) بدعم عدد من أبرز صناديق رأس المال المخاطر، ومنها Antler، Haatch، Look AI Ventures وBritish Business Bank.

-انتهى-

#بياناتشركات