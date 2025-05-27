بإجمالي استثمارات يقارب مليار دولار أمريكي على مساحة 20 فدانًا

القاهرة، مصر: مشروع شارك تانك بيزنس بارك، والذي يعد أول في العالم مستوحى من البرنامج العالمي الشهير "شارك تانك"، تم إطلاقه رسميًا في فعالية مبهرة في تاج سيتي. وقد تم تطوير المشروع بواسطة مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع شركة Sony Pictures Entertainment وInnovative Media Productions (IMP). ويقع المشروع على مساحة 20 فدانًا في تاج سيتي، حيث يعيد تعريف أسلوب حياة رواد الأعمال من خلال دمج العمل والترفيه في وجهة واحدة لا تُنسى.

تم تصميم مجمع شارك تانك للأعمال ليعكس أحدث توجهات العمارة العصرية، حيث يجمع بين الوظيفة والإلهام في بيئة تلبي احتياجات رواد الأعمال. يضم المجمع تراسات مميزة، وكبائن مخصصة للألعاب، ومناطق مبتكرة لتبادل الأفكار والمبادرات، تقع جميعها وسط مساحات خضراء نابضة بالحياة. كما يشمل المشروع مساحات مكتبية من الجيل الجديد، وساحات ثقافية، ومناطق للعمل المشترك صُممت لتعزيز التفاعل والإبداع.

وشهد الحدث الكشف عن أول منحوتة فنية تجارية مستوحاة من برنامج "شـارك تانك" على مستوى العالم، والتي أنتجتها شركة NotToys ، أول شركة متخصصة في الألعاب الفنية في الشرق الأوسط. وتُعرض هذه القطعة الفنية في قلب المشروع، لتعكس الروح الريادية الجريئة التي تجسدها شـارك تانك بيزنس بارك لمجتمع ريادة للأعمال، مما يعد علامة فارقة في ساحة الابتكار المصري.

منذ انطلاقه عام 2001 تحت اسم "Money Tigers" على قناة نيبون تي في في اليابان، وانتشاره عالميًا بعناوين مثل "Dragon’s Den" و"Shark Tank" و"Lion’s Den"، أصبحت هذه الصيغة التليفزيونية، المملوكة لشركة “Sony Pictures Television”، تجربة تعد الأولي عالميًا في فئة البرامج الخاصة بالأعمال من حيث عدد الدول التي تم إنتاجه فيها.

هذا ويتم إنتاج البرنامج في دول من مختلف القارات، حيث يقدم رواد الأعمال الطموحون أفكارهم في محاولة للحصول على استثمارات من كبار رجال الأعمال والمستثمرين حول العالم.

وقد صرّح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً:

"يُعد مشروع شـارك تانك بيزنس بارك الأول من نوعه على مستوى العالم. واستلهمنا فكرته من النجاح العالمي لبرنامج شـارك تانك، ليعكس رؤيتنا في إنشاء مساحات تتجاوز المفهوم التقليدي للوظيفة. هذا المشروع لا يقدم مجرد مكاتب، بل نظام متكامل ومترابط، يتميز بتصميم معماري ومساحات خضراء مدروسة بعناية لتحفيز الإبداع والإنتاجية والرفاهية داخل مجتمع أعمال نابض بالحياة."

وقد صرّح روبرت هيرجافيك، نجم النسخة الأمريكية من برنامج "شارك تانك" والرئيس التنفيذي لشركة Cyderes، قائلاً :"شارك تانك بيزنس بارك توفّر للمستثمرين ورواد الأعمال مجتمعًا يشجعهم علي الابتكار. لا أصدق أن تلك الفكرة لم يسبق لها التنفيذ مسبقاً. أنا على يقين بأننا سنشهد نماذج مشابهة لهذا الصرح تُقام في مختلف أنحاء العالم لأن مثل تلك التجارب الناجحة يجب أن يتم تكرارها".

ويمتد المشروع على مساحة 20 فدانًا ويضم 16 مبنى، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى منه بحلول عام 2029، بإجمالي استثمارات مليار دولار أمريكي.

أبرز فعاليات الإطلاق

شهد حفل الإطلاق نجاحاً مدوياً، حيث حضر الحفل أكثر من 900 ضيف من كبار الشخصيات، من بينهم قادة قطاع الأعمال المصري، ومسؤولون حكوميون، ومستثمرون من دول الخليج، إلى جانب ممثلين عن وسائل إعلام دولية. ومن أبرز الشخصيات التي حضرت:

• روبرت هيرجافيك – نجم النسخة الأمريكية من برنامج "شارك تانك" والرئيس التنفيذي لشركة Cyderes

• آرتش دايسون – المستشار الأول للإنتاج في شركة Sony Pictures Entertainment

• عبدالله سلام –الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر

• أحمد طارق خليل – رئيس مجلس إدارة شركة Allianz الشرق الأوسط

• أحمد السويدي – الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك

• محمد فاروق – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mobica

• أيمن عباس – الرئيس التنفيذي لشركة ADES International Holding

• دينا غبور –عضو مجلس إداره مجموعة غبور، والرئيس التنفيذي لمؤسسة غبور للتنمية.

• هيلدا لوقا – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيراتس ميتشا

-انتهى-

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