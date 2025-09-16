يمكنهم لقاء جامعات مرموقة ومزوّدي برامج المسارات التمهيدية من أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا ودبي في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي وفندق جراند حياة دبي من الساعة 3:00 عصراً حتى 8:00 مساءً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعلن «آي دي بي للتعليم» (IDP Education)، المزود العالمي الرائد لخدمات التعليم الدولي، عن تنظيم معرضها الرئيسي للدراسة في الخارج في دولة الإمارات هذا الشهر، حيث تستضيف 105 مؤسسات في أبوظبي يوم السبت 20 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، و120 مؤسسة في دبي يوم الأحد 21 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي. تُفتح الأبواب من الساعة 3:00 عصراً حتى 8:00 مساءً في اليومين. يتيح المعرض للأسر وصولاً مباشراً إلى إرشادات القبول وتفاصيل البرامج، إضافة إلى معلومات عملية حول حياة الطالب في كل وجهة—بدءاً من الحرم الجامعي والسكن والخدمات الداعمة ووصولاً إلى الفرص المتاحة بعد التخرج.

يتّبع الزوار مساراً واضحاً منذ وصولهم. بعد إنجاز التسجيل، يلتقي الطلاب بمستشاري IDP في منطقة ما قبل الإرشاد لرسم الخيارات وفق الدرجات والميزانية والوجهات المفضلة. بعد ذلك يمكنهم التحدث مباشرةً مع ممثلي الجامعات لتوضيح متطلبات القبول ومواعيد الالتحاق قبل اعتماد الخيارات النهائية، ومع جاهزية المستندات يمكن تقديم الطلبات فوراً في ركن طلبات IDP. صُممت هذه العملية لدمج الاستكشاف والنصيحة واتخاذ القرار ضمن زيارة واحدة.

ستكون التخصصات الأعلى طلباً محور التركيز—خصوصاً الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسوب والطب والقانون. ومع تنامي الإقبال على هذه البرامج، تجمع IDP جامعات متقدمة في التصنيفات من أبرز الوجهات، لمساعدة الطلاب على مقارنة هيكليات البرامج والرسوم، واستكشاف فرص المنح الدراسية، وفهم جداول التقديم قبيل عامهم الأكاديمي 2025/26.

وقالت راشي باتاتشاريا، المديرة الإقليمية لشركة «آي دي بي للتعليم» في الإمارات وعُمان وقطر وتركيا وكازاخستان: «تُعد IDP الخيار الأول للدراسة الدولية لأننا نجمع بين الحجم والخبرة: إرشاد مدفوع بالتقنية ومواءمة ذكية بين الطالب والجامعة، وأداة FastLane التي تُسرّع الحصول على العروض من المؤسسات المشاركة، ودعم فوري لتقديم الطلبات بما يشمل خدمات UCAS وإعفاءات رسوم محددة، إضافة إلى وصول سلس لاختبارات IELTS والإعداد لها. وبعد أن دعمنا أكثر من 900,000 طالب دولي حول العالم، نلتزم في معرض هذا العام بمساعدة طلبة الإمارات على تحويل الطموح إلى فعل. “غيّر السرد، وحوّل عالمك” يعبّر عن النتائج التي نراها عندما يجد الطالب التخصص الصحيح في الدولة المناسبة».

تعزيزاً للصلة المحلية والشراكات، سيتواجد بشكل بارز جناح مخصص لبرنامج حمدان بن محمد للمنح الدراسية (HBM)، حيث يعرّف ممثلو البرنامج الطلبة الإماراتيين المؤهلين بنطاق البرنامج ومزاياه، بما يشمل الدعم للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، ومساعدات المعيشة والسفر، ومسارات تنمية القيادات، وآليات التقديم عبر القنوات المعتمدة. كما سيعرضون معايير الأهلية والجداول الزمنية بما يمكّن الطلاب وذويهم من التخطيط للخطوات التالية خلال المعرض نفسه.

وتقام إلى جانب المعرض جلسات تفاعلية؛ حيث تُعقد جلسة IELTS Masterclass من الساعة 1:30 حتى 2:30 ظهراً قبل فتح الأبواب، لتقديم إرشادات عملية لمتقدمي الاختبار. كما تُنظَّم جلسة مخصّصة للطب من الساعة 5:00 حتى 6:00 مساءً لشرح مسارات كليات الطب والمتطلبات المسبقة. وتعمل الخدمة المميزة من IDP للولايات المتحدة طوال فترة الفعالية لدعم المتقدمين إلى الجامعات الأمريكية.

في موقع الحدث سيجد الطلاب أيضاً جناح الطب حيث تعرض كليات الطب والمستشارون مسارات القبول، ومنطقة الدراسة في دبي للراغبين في خيارات داخل دولة الإمارات، إلى جانب خدمات UCAS الداعمة للطلاب المتجهين إلى المملكة المتحدة. وتُشجَّع العائلات على إحضار كشوف الدرجات وبطاقات الهوية وأي درجات اختبارات متاحة لتسريع القرارات الفورية في الموقع.

تقام فعالية أبوظبي في إنتركونتيننتال أبوظبي يوم السبت 20 سبتمبر من الساعة 3:00 عصراً حتى 8:00 مساءً، وتليها فعالية دبي في جراند حياة دبي يوم الأحد 21 سبتمبر بالتوقيت نفسه. تتوفر معلومات الحدث وخدمة التسجيل المسبق عبر الموقع: idp.com/uae.

نبذة عن «آي دي بي للتعليم»

تُعد IDP Education Ltd شركةً رائدة عالمياً في ابتعاث الطلبة الدوليين ومالكةً مشاركةً لاختبار اللغة الإنجليزية الأكثر انتشاراً للاستخدامات عالية المخاطر (IELTS). وبصفتها شركة أسترالية مُدرجة، تضم IDP فريقاً عالمياً يزيد على 6,500 موظف في 31 دولة، وتجذب مواقعها الإلكترونية 100 مليون زيارة سنوياً. وتشارك IDP مع أكثر من 1,000 جامعة ومؤسسة تعليمية مرموقة عبر أستراليا والمملكة المتحدة وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة. ولدى IDP نحو 2,100 مستشار تعليمي خبير حول العالم مدرّبين لدعم الطلبة الجادّين في تقديم طلبات موثَّقة وعالية الجودة. وتعمل فرقها مع العملاء في كل خطوة—من البحث عن البرنامج وحتى بدء الدراسة أو المسار المهني المنشود. كما تتيح IDP اختبار IELTS في أكثر من 2,000 موقع اختبار إضافةً إلى خيارات عبر الإنترنت، بما في ذلك أكثر من 400 مركز لاختبار IELTS على الحاسوب.

