أعلنت IBM Consulting اليوم، في إطار تعاونها مع جامعة الباحة، عن الإطلاق الرسمي لعملياتها في منطقة الباحة. ويأتي ذلك عقب افتتاح أول فرع لها على الإطلاق في المنطقة، في خطوة تعزز حضور الشركة في مختلف أنحاء المملكة وتؤكد التزامها بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسريع وتيرة التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد جرى تصميم الفرع الجديد ليكون مركز تميز متكاملًا يعمل كمحور للابتكار، ويوفر بيئة محفّزة للمواهب الاستشارية وقادة التقنية الناشئين لاكتساب المهارات الأساسية من خلال برامج تدريب متقدمة تربط بسلاسة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، بما يمكّن الجيل القادم من المبتكرين وصنّاع التغيير من بناء مسارات مهنية مستدامة وناجحة.

وإلى جانب دعم وإبراز القدرات التقنية المحلية – بما يتوافق مع الأطر التنظيمية والمعايير الأخلاقية المعتمدة – سيسهم مركز التميز أيضًا في تعزيز الشراكات عبر منظومات الحوسبة السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، اختارت IBM جامعة الباحة للانضمام إلى دفعة 2025 من برنامج IBM Impact Accelerator، المخصص لتحديث سلاسل الإمداد العالمية من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة. وقد جاءت مشاركة الجامعة بعد منافسة قوية ضمن أكثر من 100 جهة تقدمت بمقترحاتها عبر طلب عروض عام. ويُعد برنامج IBM Impact Accelerator، الذي أُطلق في عام 2022، إحدى مبادرات الابتكار الاجتماعي لدى IBM، حيث يوفر منحًا من موارد IBM تشمل تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب منظومة من الخبراء، لدعم وتوسيع مبادرات الجهات الحكومية وغير الربحية وتسريع الأثر الاقتصادي.

ومن خلال هذا البرنامج، ستتعاون IBM وجامعة الباحة على تطوير وتنفيذ نموذج تجريبي لإطار CH-MARL (التعلم المعزز متعدد الوكلاء بهيكلية هرمية مقيدة)، وهو إطار قائم على الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تنسيق عمليات إدارة الأساطيل – مثل شاحنات الشحن ومعدات الموانئ – بشكل شبه فوري. وسيعتمد المشروع التجريبي على منصتي IBM watsonx.ai وIBM Cloud، مع خطط للتكامل مع IBM Maximo وIBM Sustainability Software. ويهدف هذا النموذج إلى تمكين المستخدمين من الانتقال بسلاسة بين بيئات المحاكاة والعمليات التشغيلية الحية، بما يسهم في خفض أوقات التوقف واستهلاك الوقود، وفي الوقت نفسه تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في مراكز الخدمات اللوجستية الرئيسية بالمملكة.

وقال خالد العفيصان، المدير العام والمدير التنفيذي لشركة IBM Consulting في المملكة العربية السعودية:

“نحن ملتزمون التزامًا كاملًا بدورنا في تحقيق طموحات المملكة لتكون مركزًا عالميًا للابتكار والتميّز الرقمي. وتمثل شراكتنا مع جامعة الباحة نموذجًا واضحًا لهذا التوجه، حيث تبني على إرثنا في إطلاق الشراكات المجتمعية والمبادرات التعليمية التي تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة الأفراد وتُسهم في حماية مستقبل الأجيال القادمة. ونسعى معًا إلى ترسيخ مكانة فرعنا الجديد في الباحة كمركز تميز فريد من نوعه، مؤهل لدعم البنية التحتية الرقمية في المملكة وصناعة قادة الاستشارات في المستقبل.”

من جانبه، قال معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، رئيس جامعة الباحة:

“في ظل التأثير المتصاعد للتكنولوجيا على أساليب التعلم ونماذج الأعمال، تبرز أهمية التعاون مع شركاء يقودون مسارات الابتكار لتقديم إرشاد نوعي لأجيال المستقبل بما يعزز جاهزيتهم لسنوات قادمة. وهذا ما يجسده تعاوننا مع IBM. ويسعدنا اليوم أن نرى أن مذكرة التفاهم بيننا باتت تُحدث أثرًا ملموسًا من خلال تمكين الطلبة للانطلاق في مسارات تعليمية ومهنية واعدة تؤهلهم لعالم العمل الحديث. ومع افتتاح فرع IBM الجديد في الباحة وإطلاق مجموعة متنوعة من برامج التدريب، نهدف إلى توفير منصات انطلاق حقيقية لطلبة المنطقة وخارجها لتحقيق إمكاناتهم.”

بدوره، قال سعادة الدكتور منصور سحمي الغامدي، مدير الإدارة العامة للتعاون المحلي والدولي في جامعة الباحة والرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية:

“إن نهجنا في بناء الشراكات العالمية هو ما يجعل IBM، باعتبارها شركة عالمية رائدة، الشريك الاستراتيجي الأنسب لجامعتنا. فنحن نركز على توسيع وتطوير قدرات منطقة الباحة في مجال اكتساب المهارات التقنية المتقدمة بصورة عملية وتطبيقية، بما يحقق أثرًا فوريًا لا يقتصر على المتعلمين فحسب، بل يمتد ليشمل الجهات التي يعملون بها والبيئات الاقتصادية المحلية والوطنية.”

ويأتي هذا الإعلان ليعزّز الشراكة الممتدة بين IBM وجامعة الباحة، استكمالًا للاتفاقية التي وُقعت بين الجانبين في أكتوبر 2024 لإطلاق مركز تميز في عاصمة منطقة الباحة.

كما عملت IBM Consulting بشكل وثيق مع الجامعة على تطوير المناهج الدراسية، ورفع جودة المحتوى التعليمي، إلى جانب تقديم برامج تدريبية شاملة تستهدف رفع كفاءة الطلاب وصقل مهاراتهم.

ويُعد إطلاق هذا الموقع الجديد أحدث خطوة ضمن جهود IBM لبناء منظومة متكاملة من الكفاءات الرقمية الوطنية في المملكة، لدعم قوى العمل المستقبلية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

