دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة IBM (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول IBM) وشركة ديلويت الشرق الأوسط اليوم عن توقيع اتفاقية تهدف إلى تعزيز اعتماد الجيل الجديد من التقنيات في الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر.

وأُبرمت الاتفاقية في اليوم الثاني من معرض «جيتكس 2025»، بحضور سعد توما، المدير العام لشركة IBM في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس مهند تيّم، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع التكنولوجيا والتحوّل لدى ديلويت الشرق الأوسط. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون IBM وديلويت لتقديم خدمات متقدّمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يُسهم في تمكين المؤسسات العاملة في قطاعات المصارف والخدمات المالية، والحكومة، والنفط والغاز، والطاقة والمرافق من استكشاف فرص جديدة للابتكار وتحقيق النمو.

في إطار هذا التعاون الاستراتيجي، ستُركّز الشركتان على مجالات الذكاء الاصطناعي، والعمليات المالية (FinOps)، والأمن السيبراني، بهدف دفع عجلة الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الكفاءة المالية، وتحصين المؤسسات بوجه التهديدات الرقمية المتزايدة، من خلال الجاهزية الكميّة وتعزيز قدرات مراكز العمليات الأمنية. وتشمل الخطط المُعلنة عزم الطرفين تأسيس مركز تميّز لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يجمع بين خبرات ديلويت الاستشارية ومنصة watsonx.governance التابعة لشركة IBM، بهدف مساعدة العملاء على تطبيق حلول موثوقة ومسؤولة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع.

وبهذه المناسبة، قال سعد توما، مدير عام شركة IBM في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يرسم الذكاء الاصطناعي معالم العصر من الناحية التكنولوجية، وتُسارع المؤسسات في الشرق الأوسط إلى الانتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة تطبيقه على نطاق واسع ضمن عملياتها المختلفة. وبفضل هذا التعاون مع ديلويت، سنُساعد العملاء على اعتماد حلول مفتوحة وآمنة قائمة على الذكاء اصطناعي، ومصمّمة لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس، بما يُسرّع وتيرة التحوّل الرقمي ويُعزّز قدرتهم التنافسية في اقتصاد رقمي سريع التطوّر".

من جهتها، قالت كاثي كادوش، الرئيسة التجارية العالمية لتحالف IBM والشراكات في ديلويت: "نلمس اعتماد المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط للتقنيات المتقدّمة بهدف دفع الأجندات الرقمية الوطنية، وتقديم قيمة أكبر لمختلف الجهات المعنية. ومن خلال دمج الخبرات الاستشارية التي تنفرد بها ديلويت مع منصّات IBM الموثوقة، يُمكننا مساعدة العملاء على الانتقال من المشاريع التجريبية إلى اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني على نطاق واسع، بما يُسهم في بناء مؤسسات أكثر مرونةً وأمانًا وتنافسيةً لمواكبة متطلّبات المستقبل".

بدوره، قال المهندس مهند تيّم، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع التكنولوجيا والتحوّل لدى ديلويت الشرق الأوسط: "تشهد المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تحوّلات معقّدة تتطلّب سرعةً في التنفيذ، إلى جانب الوضوح الاستراتيجي. ومن خلال دمج منصّات IBM المتقدّمة مع خبرة ديلويت الواسعة في مجال الاستشارات والتحوّل، سنعمل على تمكين العملاء من توسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، والتعامل بفعالية مع التحوّلات المتسارعة، وتحقيق نمو مستدام يُعزّز الاقتصادات الرقمية على الصعيدَين الوطني والإقليمي".

وبموجب هذه الاتفاقية، تُجدّد شركتا IBM وديلويت التزامهما بدعم المؤسّسات والحكومات لرسم رؤى جديدة للمستقبل. ويهدف الطرفان إلى تقديم حلول تقنية وخدمات متقدّمة تُسهم في تحقيق تقدّم مُستدام اقتصاديًا ورقميًا في المنطقة.

