أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك HSBC الإمارات، تهدف إلى التعاون في تطوير ونشر حلول متقدّمة للذكاء الاصطناعي عبر المجالات الأساسية لقطاع الخدمات المالية. وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بالابتكار المسؤول، واستخدام الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتلبية الاحتياجات المتطوّرة في قطاع الخدمات المالية.

وخلال أسبوع أبوظبي المالي ADFW، تمّ توقيع مذكرة التفاهم بهدف تسريع تبنّي الجيل الجديد من قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعزّز تحليلات المخاطر الذكية، وترتقي بالأداء التشغيلي، وتمكّن من الحصول على رؤى أكثر ذكاءً حول العملاء والأعمال. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات الاستراتيجية، يسعى بنك HSBC وبريسايت إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإشراف التنظيمي، وفتح آفاق جديدة أمام تحقيق نموّ مستدام للعملاء.

وبموجب الاتفاقية، ستركّز أولويات الشراكة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدّم في مجالات المخاطر والامتثال ورأس المال البشري والنموّ والعملاء، واكتساب العملاء، والتحليلات الآنية للوحات المعلومات التنفيذية. وتنسجم هذه المسارات مع نقاط القوة لدى الطرفين، وتؤكد طموحهما المشترك نحو تعزيز الابتكار والمرونة ضمن منظومة الخدمات المالية على المدى الطويل.

قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي في دولة الإمارات، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود: "يشهد قطاع الخدمات المصرفية تحولاً كبيراً بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تغيّر أسلوب عمل البنوك وطريقة خدمتها لعملائها. ويعكس تعاوننا مع “بريسايت” دعمنا لطموح دولة الإمارات في تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتزامنا باعتماد تقنيات متقدمة تُسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتمكين موظفينا، وتقديم تجربة أفضل لعملائنا".

وأوضح توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لبريسايت: "يُعدّ HSBC واحدًا من أهم المؤسسات المرموقة في عالم المصارف، ونتشرف بتعاوننا مع البنك لتشكيل مستقبل الخدمات المالية عبر الذكاء الاصطناعي التطبيقي. ومن خلال الجمع بين قدراتنا التكنولوجية وخبرة HSBC العالمية في الأعمال المصرفية، نهدف إلى تعزيز قدرات الإشراف على العمليات، وتطوير الكفاءة، وإطلاق رؤى استراتيجية تدعم النمو المرن والمستدام".

كما يتضمن إطار عمل الشراكة الجديدة آليات منظّمة لتقييم التأثير، وضمان التبنّي المسؤول، والحفاظ على مواءمة الأهداف المشتركة. وسيتم إنشاء فريق عمل مشترك لقيادة التعاون، حيث سيتولى رسم مسارات العمل، ومراجعة التطور المُنجز، وضمان حوكمة متّسقة ترتكز على الشفافية والثقة والابتكار المسؤول.

جدير بالذكر أن محفظة بريسايت المتنامية من الشراكات الاستراتيجية ضمن القطاع المالي تواصل تعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي ودعم البنية التنظيمية وترسيخ الأولويات الوطنية، مثل برنامج تحوّل البنية التحتية المالية في دولة الإمارات. وتؤكد هذه الجهود مكانة بريسايت كمزوّد موثوق لحلول ذكاء اصطناعي بمعايير سيادية تدعم المرونة والكفاءة وتجربة العملاء، كما تعزّز مساهمة الشركة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكارات الذكية القائمة على البيانات.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز، والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أماناً وصحة وسعادة واستدامة. ومن خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام، لتسريع تحقيق الاستراتيجيات والطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

