دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بروف بوينت، الشركة العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني والامتثال، عن الإكمال الرسمي لاستحواذها على مجموعة Hornetsecurity، المزود الأوروبي الرائد لحلول حماية Microsoft 365 المعززة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النسخ الاحتياطي والامتثال والتوعية الأمنية الموجهة لمزودي الخدمات المُدارة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

يمثل هذا الإعلان محطة مفصلية في استراتيجية بروف بوينت لتوسيع منصتها للأمن المرتكز على الأفراد والوكلاء الرقميين، وتقديم قدرات مصممة خصيصًا لقناة مزودي الخدمات المُدارة. كما تتيح الصفقة لبروف بوينت تعزيز حضورها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر قاعدة Hornetsecurity التي تضم أكثر من 125 ألف عميل يخدمهم أكثر من 12 ألف شريك وقناة توزيع.

وقال سُميت دهاوان، الرئيس التنفيذي لبروف بوينت:" نرحب بانضمام Hornetsecurity إلى بروف بوينت ونتقدم خطوة جديدة في مهمتنا لحماية مساحة العمل التوكيلي للعملاء بمختلف أحجامهم. قدراتنا المشتركة ستعزز أمن الأفراد والوكلاء الرقميين والبيانات، وتدعم انتشارنا في الأسواق التي تعتمد على مزودي الخدمات المُدارة والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة Hornetsecurity المعروفة بكفاءتها وقدرتها على التوسع. التهديدات تتطور بشكل متسارع، وتعاوننا سيعزز الابتكار ويرفع جاهزية المؤسسات حول العالم."

تُعد منصة 365 Total Protection أبرز حلول Hornetsecurity، إذ توفر منظومة متكاملة لحماية بيئات Microsoft 365 تشمل أمن البريد الإلكتروني، النسخ الاحتياطي، الامتثال، التدريب الأمني، والتحكم بالوصول. وتتيح المنصة لمزودي الخدمات المُدارة إدارة عمليات الحماية لعملائهم عبر لوحة تحكم موحدة تُغنيهم عن استخدام حلول متعددة متفرقة.

وقال دانيال هوفمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Hornetsecurity:" انضمامنا إلى بروف بوينت يشكل بداية مرحلة جديدة وأكثر تأثيرًا في رحلتنا. معًا سنقدم أفضل حلول أمن وحماية Microsoft 365 لمزودي الخدمات حول العالم. وسنواصل البناء على نهجنا الداعم لشركائنا عبر الجمع بين خبراتنا، وذكاءنا التهديدي، ورؤيتنا المشتركة لابتكار حلول تضيف قيمة حقيقية لعملائنا عالميًا."

وبموجب الصفقة، ستعمل Hornetsecurity كوحدة أعمال مستقلة داخل بروف بوينت، يقودها دانيال هوفمان بصفته نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للوحدة. وسيستمر فريق القيادة التنفيذي في تطوير المنتجات، واستراتيجية السوق، ودعم الشركاء. ويمكن للعملاء والشركاء توقع استمرار مستوى الخدمة والدعم مع الاستفادة من موارد بروف بوينت العالمية وخبراتها وعملياتها البحثية.

وبحسب الاتفاق، ستستحوذ بروف بوينت على Hornetsecurity مقابل 1.8 مليار دولار. وتحقق Hornetsecurity إيرادات سنوية متكررة تقارب 200 مليون دولار مع نمو سنوي يبلغ 20%، ما يعكس قوة أعمالها. وتعزز هذه الخطوة التزام بروف بوينت بالسوق الأوروبية وحرصها على تقديم حلول أمنية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لجميع المؤسسات بغض النظر عن حجمها أو موقعها.

نبذة عن بروف بوينت:

شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال تحمي أكبر أصول المؤسسات وأكبر المخاطر ألا وهي الأفراد. ومن خلال مجموعة متكاملة من الحلول المستندة إلى السحابة، تساعد بروف بوينت الشركات حول العالم على إيقاف التهديدات المستهدفة وحماية بياناتها وجعل مستخدميها أكثر مرونة ضد الهجمات الإلكترونية. تعتمد المؤسسات الرائدة من جميع الأحجام، بما في ذلك 75 % الشركات المدرجة في مجلة Fortune 100. وتعمل الشركة على إبجاد حلول الأمان والامتثال التي تركز على الأفراد والتي تخفف من المخاطر الأكثر أهمية عبر البريد الإلكتروني، والسحابة، والوسائط الاجتماعية، والويب.

لمعرفة المزيد عن الشركة يرجى الضغط على الرابط التالي www.proofpoint.com.

حول مجموعة Hornetsecurity

تعد Hornetsecurity من أبرز المزودين العالميين لحلول الأمن السحابي المتقدمة، بما يشمل حماية البيانات، الامتثال، النسخ الاحتياطي، وبرامج التوعية الأمنية المصممة لدعم الشركات والمؤسسات بكافة أحجامها حول العالم. ويعد منتجها الرئيسي 365 Total Protection أكثر الحلول شمولًا لحماية بيئات Microsoft 365، إذ يوفر منظومة أمنية متكاملة تغطي مختلف جوانب الحماية السحابية.

وتستند الشركة إلى منهج قائم على الابتكار والتميز في الأمن السيبراني، وتعمل على بناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا وتعزيز ثقافة أمنية مستدامة عبر محفظتها الحائزة على جوائز دولية. وتقدم Hornetsecurity خدماتها في أكثر من 120 دولة من خلال شبكة توزيع تضم أكثر من 12 ألف شريك وقناة خدمة. كما يعتمد أكثر من 125 ألف عميل على حلولها المتقدمة.

للمزيد من المعلومات: www.hornetsecurity.com

