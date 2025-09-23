هانغتشو، الصين: أبرمتا HONOR وAlibaba رسمياً اتفاقية تعاون استراتيجي تاريخية في مدينة هانغتشو الصينية. وقد شهد التوقيع كلٌّ من جيمس لي، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co., Ltd.، وإيدي وو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Alibaba.

تستند هذه الاتفاقية المحورية للتعاون الاستراتيجي إلى رؤية مشتركة للنمو وأولويات استراتيجية واضحة. ويباشر القائدان في الصناعة تعاوناً شاملاً ومتعدد الأبعاد ومنظماً، يرتكز على مجالات رئيسية تشمل منظومات الذكاء الاصطناعي، النماذج والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخدمات الذكية. وبجهودهما المشتركة، يهدفان إلى بناء منظومة متكاملة وقوية للذكاء الاصطناعي، واستثمار الفرص الضخمة التي يتيحها التحول الصناعي المدفوع بالذكاء الاصطناعي والتكامل بين منظومات الأجهزة الذكية.

في مجال منظومات وكلاء الذكاء الاصطناعي، ستعمل HONOR وAlibaba على الاستفادة من نقاط قوتهما التقنية والبيئية المتميزة في وكلاء الذكاء الاصطناعي، النماذج الضخمة، الخدمات الذكية، وتجارب التطبيقات المبتكرة. وسيترجم ذلك إلى تعاون شامل وعميق يغطي مجموعة واسعة من سيناريوهات الخدمات الأساسية، بما في ذلك الملاحة والسفر، خدمات السياحة، أسلوب الحياة، المكتب المتنقل، التجارة الإلكترونية، والترفيه. كما ستعزز الشراكة تبادل الخبرات التقنية وتقاسم الموارد عبر مختلف المجالات، مع استكشاف مشترك لميزات ثورية جديدة وأنماط تفاعل مبتكرة للأجهزة المحمولة.

فيما يخص النماذج والقدرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، سيركز التعاون على التطوير المشترك استنادًا إلى نموذج Qwen المفتوح المصدر. ويشمل ذلك نماذج التطبيقات العمودية للذكاء الاصطناعي على الجهاز، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وفهم وتوليد البيانات متعددة الوسائط. والهدف النهائي هو الابتكار المشترك لتجربة أجهزة ذكية رائدة عالميًا "متكاملة بين السحابة والجهاز"، تجمع بسلاسة بين قوة نموذج Qwen الكبير وتقنيات HONOR المتقدمة من حيث الأجهزة، وأنظمة التشغيل، وسيناريوهات الاستخدام المتنوعة. كما سيُسهم هذا الجهد المشترك في تسريع تطور تقنيات النماذج الكبيرة، مع التركيز على التحسينات الخاصة بالسيناريوهات والاستخدام على الجهاز، لتقديم خدمات وتجارب ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً، تخصيصًا، أمانًا، وانسيابية لمستخدمي HONOR MagicOS.

علاوة على ذلك، ستعمل الشركتان على تعزيز التعاون في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي كخدمة (MaaS – Model-as-a-Service)، وذلك من خلال تحسين الأداء باستمرار وتكامل قدرات معالجة النصوص والصور والفيديو والبيانات الصوتية. كما سيعملان معًا على استكشاف عمليات تدريب وتعديل نماذج الذكاء الاصطناعي، سواء كانت تعمل على الأجهزة أو في السحابة، سواء استندت إلى نموذج Qwen مفتوح المصدر أو تم تطويرها بالتعاون بين الشركتين. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متطورة على الأجهزة تتمتع بقدرات متطورة وفق أعلى المعايير العالمية (SOTA).

في المستقبل، من المتوقع أن تتوسع هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر. من خلال الاستفادة من النظام البيئي الشامل لخدمات التجارة الإلكترونية لدى Alibaba وباتباع بروتوكول MCP (منصة الحوسبة السحابية المتعددة)، سيتم دمج مجموعة من التطبيقات الذكية المتخصصة، مثل تطبيق Ele.me (خدمة توصيل الطعام) وتطبيق Damai (بيع التذاكر) وتطبيق Taopiaopiao (بيع تذاكر الأفلام) تدريجيًا. سيعزز هذا التكامل نطاق خدمات النظام البيئي ليشمل مجموعة أوسع من التطبيقات، بما في ذلك خدمات توصيل الطعام والترفيه والعمل الجماعي عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، مما يوفر للمستخدمين خدمات أكثر راحة وكفاءة.

ستساهم هذه المبادرة في تعزيز دور تقنية الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية. كما ستقدم سلسلة هواتف HONOR Magic8 القادمة، والتي يُتوقع أن تكون أول هاتف ذكي مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، مجموعة واسعة من تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة HONOR بالتعاون مع شركة علي بابا في الصين.

نبذة عن HONOR

تُعد HONOR شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتلتزم بإحداث ثورة في طرق التفاعل بين الإنسان والجهاز، بهدف ربط منظومة الذكاء الاصطناعي بكافة فئات المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل وما بعده. وتسعى الشركة إلى كسر الحواجز الصناعية من خلال التعاون المفتوح والسلس، لتأسيس منظومة تشاركية قائمة على تبادل القيم مع شركاء القطاع.

ومن خلال محفظة منتجات مبتكرة تشمل هواتف الذكاء الاصطناعي، والحواسيب، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها، تهدف HONOR إلى تمكين كل إنسان من احتضان العالم الذكي الجديد والانطلاق بثقة نحو المستقبل.

-انتهى-

#بياناتشركات