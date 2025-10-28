من بين الشركاء الموقرين المشاركين، وزارة الاستثمار السعودية، شركة بي إن واي (BNY)، وكالة فيتش للتصنيف، الشركة السعودية للاستثمار الجريء(SVC)، شركة الأهلي المالية، سيمونز آند سيمونز و بنك ستاندرد تشارترد

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة فرانكلين تمبلتون المالية، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول العالمية،عن برنامج "هيد ستارت" (HeadStart) المبتكر بفخر بالشراكة مع جهات محلية وعالمية على هامش فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. وتُمثّل هذه المبادرة الرائدة، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتهدف إلى تمكين الطالبات في المملكة العربية السعودية من خلال تزويدهن المعرفة النظرية والتطبيقية في قطاع الخدمات المالية. وقد حضر حفل الإطلاق مجموعة من ممثلي المؤسسات القيادية والوزارات التي تفخر الشركة بمشاركتهم، منهم من بين الشركاء الموقرين المشاركين، وزارة الاستثمار السعودية، شركة بي إن واي (BNY)، وكالة فيتش للتصنيف، الشركة السعودية للاستثمار الجريء(SVC)، شركة الأهلي المالية، سيمونز آند سيمونز و بنك ستاندرد تشارترد.

برنامج "هيد ستارت" عبارة عن مبادرة تعليمية من مرحلتين مصممة خصيصًا للطالبات في السنة الدراسية الأخيرة من مرحلة البكالوريوس في التخصصات المالية والاقتصادية. تتضمن المرحلة الأولى التعلّم عبر الإنترنت من خلال أكاديمية فرانكلين تمبلتون، التي تتناول فيها الطالبات موضوعات رئيسية في الاستثمار، مثل مقدمة تعريفية إلى فئات الأصول، وإنشاء المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، والجوانب القانونية والامتثال. أما المرحلة الثانية، فتتضمن برنامج تدريب تعاوني داخل مقرات المؤسسات الشريكة لمدة أربعة أشهر، بهدف إكساب الطالبات خبرة عملية في مجالات إدارة الأصول والخدمات المالية.

وفي هذا السياق، أعربت جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون، عن حماسها تجاه البرنامج بقولها: "لطالما آمنت منذ فترة طويلة بأن قطاع الخدمات المالية يُعد من الخيارات الأمثل للمسار المهني؛ فخدماتنا تُسهم في مساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على بلوغ أهم الأهداف المالية في حياتهم". وأضافت: "تسهم المرأة بدور محوري وتمثل أحد العوامل الرئيسية لدفع عجلة النمو المستمر لهذا القطاع. ومن هذا المنطلق، يسرنا ويسعدنا تقديم برنامج "هيد ستارت" من فرانكلين تمبلتون الذي يمثل خطوة أولى لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في مسيرتهن نحو عالم إدارة الاستثمارات".

يحرص البرنامج على تمكين المرأة السعودية في قطاع الخدمات المالية، مما يجسّد حرص فرانكلين تمبلتون وتفانيها في تنشئة جيل جديد من القيادات النسائية في هذا القطاع. ستحصل المشاركات بعد إكمال البرنامج على شهادة اعتماد تُوثّق المهارات والمعارف التي اكتسبنها، مع إمكانية حصولهن على فرص عمل لدى بعض الشركات التي أتممن فيها تدريبهن التعاوني.

ومن جانبها، قالت منيرة الدوسري، الرئيس التنفيذي لدى فرانكلين تمبلتون السعودية: "إن إطلاق برنامج "هيد ستارت" يمثل تجسيدًا قويًا لمفهوم التعاون، إذ أنه يجمع بين المؤسسات المحلية والعالمية وبين مواهب المستقبل. ونحن نُدرك الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الشباب السعودي، لا سيما السيدات الموهوبات، باعتبارهم العنصر الأهم في مسيرة نمونا المستقبلي". وأضافت قائلةً: "هذه المبادرة تجسد التزامنا المشترك نحو تمكين هذا الجيل وتسريع اندماجه في القطاع المالي الذي يتوسع يومًا بعد يوم، وسوف يرسخ بعد ذلك إرثًا مستدامًا من التمكين والإنجاز".

شهدت الفعالية تكريم الشركاء تقديرًا لالتزامهم تجاه البرنامج، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة صنع بيئة مالية أكثر تنوعًا. وإنه لمن دواعي فخر فرانكلين تمبلتون أن تقود تنفيذ هذه المبادرة التي تتسق مع قيمها الراسخة في تمكين الشباب وتعزيز دور المرأة في القطاع المالي. وتُدرك الشركة أن إحداث أثر مستدام وقابل للتوسع يتطلب تعاونًا وثيقًا مع شركاء محليين وعالميين، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومة المالية المحلية.

عن فرانكلين تمبلتون

شركة فرانكلين ريسورسز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BEN ، هي مؤسسة عالمية لإدارة الاستثمار لها شركات تابعة تعمل تحت اسم العلامة التجارية " فرانكلين تمبلتون" مقدّمةً مجموعة من الخدمات في أكثر من 150 دولة. تتمثل مهمة فرانكلين تمبلتون في مساعدة العملاء على تحقيق نتائج أفضل من خلال الخبرة في إدارة الاستثمار وإدارة الثروات والحلول التقنية. تتمتع الشركة بخبرة دولية تستند إلى كفاءات مديري الاستثمار المتخصصين، ما يتيح لها تقديم خدمات رائدة في مجال الدخل الثابت والأسهم والبدائل والحلول متعددة الأصول. مع أكثر من 1500 متخصص في الاستثمار ومكاتب في الأسواق المالية الكبرى حول العالم، تتمتع الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بأكثر من 75 عامًا من الخبرة الاستثمارية وأكثر من 1.66 تريليون دولار من الأصول المُدارة بحسب آخر تقرير في 0 3 سبتمبر 2025.

فرانكلين تمبلتون المالية هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، برأس مال مدفوع قدره 30 مليون ريال سعودي. مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 23265-22. الأنشطة المرخصة: "إدارة الاستثمارات و تشغيل صناديق " و"تقديم المشورة". الرقم الموحد: 7036955537. عنوان المكتب: وحدة 209، روبين بلازا،

الطريق الدائري الشمالي، حي حطين 13512، الرياض، المملكة العربية السعودية.

