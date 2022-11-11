دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ريكاب (RECAPP) عن إطلاق أول منصة رقمية لإعادة التدوير في الإمارات احتفالاً بمرور سنتين على افتتاحها في الدولة. ويمكّن موقع GoRECAPP.com الشركات من نشر صناديق إعادة التدوير في أماكن العمل، ويوفر حلولاً رقمية ملائمة لمتاجر التجزئة والمكاتب والمدارس والمنشآت الرياضية والفنادق والمطاعم ومختلف المؤسسات. وتم الإعلان عن المنصة الجديدة البارحة في فندق 25 ساعة خلال فعالية خاصة حضرها أكثر من 100 شخصية من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع المأكولات والمشروبات، وقادة الاستدامة، وشركات التجزئة، ووسائل الإعلام.

وأطلقت فيوليا الشرق الأدنى والأوسط، الشركة الرائدة في التحول البيئي، خدمة ريكاب في نوفمبر 2020 لتكون أول تطبيق إعادة تدوير في الإمارات، من خلال جمع العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم من المنازل مجاناً. وتشكل ريكاب اليوم حلاً رقمياً شاملاً للأفراد والشركات لإعادة التدوير، وتتعاون مع أطراف خارجية لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصغيرة والتي لا تُدار بشكل جيد.

ويمكن للشركات طلب صندوق إعادة تدوير للاستخدام لمرة واحدة من الموقع الإلكتروني للمنصة أو الاشتراك لجمع هذه النفايات أسبوعياً. وتتوفر صناديق إعادة الاستخدام بعدة خيارات، إذ تستهدف النفايات الصغيرة، مثل العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم والورق وكبسولات القهوة والنفايات الإلكترونية والبطاريات ومصابيح الإضاءة.

كما توفر ريكاب برنامجاً للعلامات التجارية يتيح للشركات نشر صناديق إعادة التدوير في متاجرها الخاصة أو في متاجر شركاء البيع بالتجزئة، بهدف جمع المنتجات منتهية الصلاحية والتي أحضرها العملاء.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال جيروم فيريسيل، المدير العام لتطبيق ريكاب لدى فيوليا الشرق الأدنى والأوسط: "يسرنا إطلاق موقع ريكاب للتجارة الإلكترونية وتوفير كامل خدماتنا للأعمال، في إطار سعينا لتوفير حل رقمي شامل للأفراد والأعمال وشركات إدارة النفايات في الإمارات. وتمكّن خدمتنا الجديدة المؤسسات المحلية من الحفاظ على البيئة من خلال إرسال نفاياتها إلى منشآت الفرز التابعة لـريكاب".

ويحتوي موقع GoRECAPP.com على مدونة تناقش موضوعات مهمة في مجال الاستدامة وتوفر نصائح حول كيفية اتباع نمط حياة أكثر صداقة للبيئة.

ونجحت ريكاب، منذ إطلاقها قبل عامين، في إنشاء مجتمع يضم أكثر من 40 ألف مستعمل مُسجل، وجمعت 500 طن من المواد القابلة لإعادة التدوير وأكثر من 25 مليون عبوة بلاستيكية ومعدنية. ونجحت ريكاب في إنجاز 115 ألف عملية جمع وسطياً حتى اليوم بمعدل 2300 عملية أسبوعياً وبوزن يزيد عن 5.5 كغ لكل منها، مع معدل رفض أقل من 4%.

وتنتشر صناديق ريكاب اليوم في 40 مدرسة، مما يسهم بتوعية جيل الشباب بأهمية إعادة التدوير، كما تتواجد صناديق ريكاب في 50 مكتباً لتشكل حلاً عملياً في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتتعاون ست علامات تجارية مع ريكاب لتشجيع ممارسات إعادة التدوير محلياً، وهي أغذية، ورينبو، ونستله، وشركة كوكا كولا، وبروج، وسبينيس. وتعاونت ريكاب كذلك مع 18 شريكاً للمكافآت، من بينها كارفور والعين ونون، لتتيح للمستعملين استبدال نقاطهم، مما يحفّز السلوك الإيجابي والصديق للبيئة، حيث وفرت أكثر من 25 ألف قسيمة ترويجية حتى اليوم.

وتهدف ريكاب للتعاون مع الجهات المحلية والحكومية مستقبلاً لتوفير أدواتها الرقمية لشركات أخرى في مجال جمع النفايات، مما يتيح توسيع نطاق خدمة ريكاب.

وحصلت الشركة على جائزة الفائز الذهبي في فئة برامج الاستدامة البيئية خلال حفل جوائز الاستدامة الخليجية Gulf Sustainability Awards 2022.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن فيوليا:

تسعى مجموعة فيوليا إلى أن تكون مرجعاً رئيسياً في مساعي التحوّل الإيكولوجي. ومع ما يناهز 220,000 موظّف عالمياً، تعمل المجموعة على تصميم وتقديم حلول رائدة مفيدة وعملية لإدارة المياه والنفايات والطاقة. ومن خلال أنشطتها التجارية التكميلية الثلاثة، تساعد فيوليا على تطوير طرق الوصول إلى الموارد، والحفاظ على الموارد الموجودة وتجديدها. وعام 2021، قامت فيوليا بتزويد 79 مليون شخص بمياه الشرب و61 مليون شخص بخدمات إدارة مياه الصرف الصحي، وأنتجت ما يقارب 48 مليون ميجاوات ساعة من الطاقة وحولت 48 مليون طن متري من النفايات إلى مواد وطاقة جديدة. سجّلت Veolia Environnement (المدرجة في Paris Euronext: VIE) إيرادات موحدة بلغت 28,508 مليار يورو عام 2021. www.veolia.com

للإتّصال:

فيوليا الشرق الأدنى والأوسط

زينب الشودري

مديرة التواصل

zineb.chaoudri@veolia.com