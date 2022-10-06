برنامج أبطال الإنترنت لGoogle يساعد الأطفال على تعلم أساسيات المواطنة الرقمية، والسلامة عبر الإنترنت

حتى يتمكنوا من استكشاف الإنترنت بالثقة المطلوبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت إنجاز العرب، العضو في جونيور أتشيفمنت ورلد وايد، أكبر منظمة غير ربحية لتعليم الأعمال في العالم، بتوسيع شراكتها مع Google لتنفيذ برنامج "أبطال الإنترنت" عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أبطال الإنترنت (g.co/abtalinternet) هو برنامج تدريبي تفاعلي للمواطنة الرقمية والسلامة عبر الإنترنت للطلاب من Google، ويركز على خمسة مبادئ لمساعدتهم على التنقل عبر عالم الإنترنت بثقة. تم تطوير البرنامج بالتعاون مع خبراء متخصصين في الأمان عبر الإنترنت، ويقدم أدوات للآباء والمعلمين لمساعدة الأطفال على أن يكونوا أكثر أمانًا عبر الإنترنت.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال عاكف العقرباوي، الرئيس التنفيذي لإنجاز العرب: "يتم استخدام الموارد عبر الإنترنت بشكل متزايد لتعزيز عملية التعلم، مما يجعلها أكثر أهمية من أي وقت مضى لتمكين أطفالنا وتسليحهم بالمعرفة والمبادئ اللازمة للتنقل بثقة في عالم الإنترنت. نحن فخورون بمواصلة شراكتنا مع جوجل، والتي تتماشى مع التزامنا بتزويد الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأدوات والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي يوجهونها، مع ضمان سلامتهم ورفاههم الرقمي في نفس الوقت ".

وكانت Google قد عملت مع إنجاز العرب على تنفيذ المرحلة الأولى من ابطال الإنترنت في عام 2021، حيث تلقى 319 معلمًا وما مجموعه 27,438 طالبًا التدريب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف المرحلة الثانية إلى زيادة عدد المعلمين المدربين إلى 6,000، والذين بدورهم سيدعمون 20,000 طفلًا في المدارس الابتدائية.

وتعليقًا على أهمية التوسع في هذا البرنامج، قالت زين المصري، مديرة تسويق المنتجات والعلامات التجارية في Google: "نحن نؤمن بأهمية تعليم الطلاب أهمية الأمان عبر الإنترنت بطريقة جذابة حتى يتمكنوا من الحصول فعلًا على تجربة أكثر أمانًا على الإنترنت والتنقل عبر الإنترنت بثقة. ونحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع إنجاز العرب حتى يتمكن المزيد من الطلاب والمعلمين من الاستفادة من برنامج الأمان عبر الإنترنت "ابطال الإنترنت".

إنجاز العرب هي أكبر منظمة غير ربحية مكرسة للتغلب على البطالة في المنطقة وتهدف إلى إلهام ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في مجال الأعمال بين الشباب العربي. وفي إطار شراكتها مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص، مثل Google تعمل إنجاز العرب على تجهيز الشباب العربي لدفع اقتصادات العالم العربي إلى الأمام من خلال التدريب المصمم لإلهامهم لتطوير محو الأمية الرقمية، والطموح، وريادة الأعمال، والمهارات المهنية.

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عن إنجاز العرب

تعمل إنجاز العرب في 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المنظمة غير الربحية الوحيدة في المنطقة التي تسخر إرشاد قادة الأعمال للمساعدة في إلهام ثقافة ريادة الأعمال والابتكار التجاري بين الشباب العربي. بالشراكة مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص، تقوم إنجاز العرب بتجهيز الشباب العربي لدفع اقتصادات العالم العربي إلى الأمام من خلال التدريب المصمم لإلهامهم لتطوير الطموح، وريادة الأعمال، والمهارات المهنية. تم تسمية إنجاز العرب كواحدة من أفضل 100 منظمة غير حكومية في العالم من قبل مستشار المنظمات غير الحكومية لمدة ست سنوات متتالية. وقد تمكنت إنجاز العرب من التأثير على حياة أكثر من 5 ملايين طالب منذ إنشائها في عام 2004. إنجاز العرب هي عضو في مؤسسة جونيور أتشيفمنت، أكبر وأسرع منظمة أعمال شبابية نموًا في العالم مكرسة لتثقيف الطلاب حول جاهزية القوى العاملة، وريادة الأعمال، ومحو الأمية المالية من خلال برامج تجريبية وعملية.

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