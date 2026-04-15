دبي، الامارات العربية المتحدة : أعلنت Google اليوم عن إطلاق ميزة "الذكاء المخصص" (Personal Intelligence) للمستخدمين في العالم العربي. تقوم هذه الميزة بربط المعلومات بأمان من تطبيقات مثل Gmail و"صور Google" وغيرهامن التطبيقات لجعل Gemini أكثر فائدة بشكل استثنائي؛ حيث يمكن للمستخدمين التحكم بدقة في التطبيقات التي يرغبون في ربطها، مما يعزز تجربة الاستخدام بشكل كبير.

تم تقديم ميزة "الذكاء المخصص" لأول مرة في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وتعتمد على قوتين جوهريتين: القدرة على التحليل والاستنتاج عبر مصادر معقدة، واسترجاع تفاصيل محددة — من رسالة بريد إلكتروني أو صورة مثلاً — للإجابة على الأسئلة. وغالباً ما تجمع الميزة بين هاتين القوتين، حيث تعمل عبر النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتقديم إجابات مخصصة بدقة. وتساعد هذه القدرة في الإجابة على أسئلة متنوعة، مثل اقتراح كتاب جديد للقراءة أو وضع برنامج رحلة سياحية، من خلال صياغة ردود مصممة خصيصاً بناءً على اهتمامات المستخدم وتجاربه السابقة.

وقد صُممت ميزة "الذكاء المخصص" مع وضع الخصوصية في صميم عملها؛ إذ يكون ربط التطبيقات معطلاً بشكل تلقائي، ويمكن للمستخدمين اختيار تفعيله وتحديد التطبيقات المراد ربطها بدقة، مع إمكانية إيقاف الميزة في أي وقت. وعند تفعيلها، يصل Gemini إلى البيانات للإجابة على طلبات محددة وتنفيذ مهام للمستخدمين. وبما أن هذه البيانات موجودة بالفعل ومؤمنة لدى جوجل، فلا يحتاج المستخدمون لإرسال بيانات حساسة إلى أي جهة خارجية لبدء تخصيص تجربتهم.

كما لن يضطر المستخدمون للتخمين بشأن مصدر الإجابة، حيث سيحاول Gemini الإشارة إلى المعلومات التي استخدمها من المصادر المرتبطة أو شرحها حتى يتمكن المستخدم من التحقق منها. والهدف من ذلك هو تحسين تجربة المستخدمين مع الحفاظ على أمن بياناتهم وبقائها تحت سيطرتهم الكاملة.

تتوفر ميزة "الذكاء الشخصي" الآن لجميع المستخدمين في العالم العربي المشتركين في باقات Google AI Plus وPro وUltra، مع خطة لتوفير التجربة للمستخدمين في النسخة المجانية خلال الأسابيع المقبلة. ويتعين على المستخدمين تفعيل الميزة للاستمتاع بالتجربة، وذلك باتباع ثلاث خطوات: افتح تطبيق Gemini واضغط على "الإعدادات" (Settings)، ثم اضغط على "الذكاء المخصص" (Personal Intelligence)، وحدد "التطبيقات المرتبطة" (مثل Gmail، وPhotos، وغيرها).

