الدوحة، قطر : وقّع بنك دخان مذكرة تفاهم استراتيجية مع "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز"(GIP) التابعة لمجموعة "بلاك روك"، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي القطري. وبصفته أول بنك في قطر يعقد هذه الشراكة رسميًا، يستهدف بنك دخان من خلالها إعادة صياغة آليات الوصول إلى استثمارات الأسواق الخاصة العالمية في القطاع المصرفي.

ترسّخ مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها خلال حفل رسمي في الدوحة، مكانة بنك دخان كموزّع حصري لمنتجات الأسواق الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقدمها شركة "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز" (GIP)، ضمن قطاع الخدمات المصرفية في دولة قطر. يجمع هذا التعاون رؤى مشتركة تتمحور حول توسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية الخاصة عالميًا، لفئة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمستثمرين من الشركات في الدولة، بحيث يسهم في تلبية الإقبال المتزايد من قِبل العملاء في قطر على الاستثمارات المتنوعة وطويلة الأجل.

إضافةً إلى التوزيع، تفتح مذكرة التفاهم مسارات أوسع أمام ابتكار منتجات استثمارية مشتركة، مصممة لتلبية احتياجات السوق القطرية. وبالاستفادة من خبرات شركة "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز" (GIP) في مجالات البنية التحتية العالمية، وتحوّل الطاقة، والاستثمار في أسواق القطاع الخاص، ستقدم الشراكة جيلاً جديدًا من الحلول الاستثمارية وفق احتياجات المستثمرين القطريين المتغيّرة باستمرار.

علاوة على ذلك، تمتد الشراكة أيضًا إلى مجال بناء القدرات وتبادل المعرفة، إذ سيعمل بنك دخان جنبًا إلى جنبٍ مع شركة "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز" (GIP) على إطلاق مجموعة من المبادرات تركّز على التدريب وتطوير المهارات، تصب كل هذه المبادرات في صالح بناء قاعدة أكبر من المستثمرين وتعزيز الثقافة المالية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، عضو مجلس الادارة التنفيذي والعضو المنتدب لبنك دخان:

"تُمثل هذه الاتفاقية إنجازًا هامًا لبنك دخان، إذ تعتبر خطوة محورية تعزّز منتجاتنا الإستثمارية وتجعلها أكثر تنوعًا، وذلك من خلال تقديم حلول استثمارية حصرية ومتوافقة مع أحكام الشريعة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، بالتعاون مع شريك عالمي موثوق كشركة جلوبال إنفراستركشر بارتنرز" (GIP) التابعة لمجموعة "بلاك روك".

ومن جانبه، أضاف السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة:

"تشكّل هذه الشراكة علامة فارقة لمجموعة بنك دخان، إذ تنسجم مع نهجنا الاستباقي، وسعينا الدائم لتقديم أحدث حلول أسواق الخدمات المالية الخاصة لعملائنا، مع الاستثمار في نقل المعرفة وابتكار المنتجات. نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز" (GIP) التابعة لمجموعة "بلاك روك" لفتح آفاق جديدة لمجتمعنا، والمضي قدمًا في قيادة مسيرة نمو الخدمات المصرفية للأفراد في المرحلة القادمة."

وفي السياق ذاته، قال السيّد سايمون تراوتمان، مدير شركة جلوبال إنفراستركشر بارتنرز (GIP) في قطر:

"يسعدنا البناء على علاقتنا الراسخة مع دولة قطر من خلال هذه الشراكة مع بنك دخان. لطالما كانت قطر شريكًا استراتيجيًا لنا على مر السنين. لذا، نتطلع لتعزيز نطاق وصول منتجات "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز " وتبادل الخبرات بما يخدم تطلعات المستثمرين في السوق القطري."

وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار استراتيجية بنك دخان الهادفة إلى تطوير عروضه المصرفية وتعزيز التفاعل مع قاعدة عملائه.

نبذه حول بنك دخان:

تأسس بنك دخان ش.م.ع.ق. في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بسجل تجاري رقم 38012 بتاريخ 28 يناير 2008 ("تاريخ التأسيس"). بدأ بنك دخان ("البنك") أنشطته في 1 فبراير 2009 بموجب ترخيص مصرف قطر المركزي رقم (ر.م/19/2007). يعمل البنك وشركاته التابعة (يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة" ويشار إليهم بشكل فردي بـ "شركات المجموعة") بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تحدده هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقًا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. يتم القيام بالأنشطة الاستثمارية لغرض أصحاب المال وبالنيابة عن العملاء.

يعمل البنك من خلال فرعه الرئيسي الواقع في مدينة لوسيل بالدوحة وفروعه التسعة المنتشرة في دولة قطر. البنك مملوك للجهات التالية: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 24.6٪، وصندوق المعاشات العسكرية (قطر) بنسبة 11.7٪، وشركة قطر القابضة (الذراع الاستثماري والاستراتيجي المباشر لجهاز قطر للاستثمار الذي يمثل صندوق الثروة السيادية لدولة قطر) بنسبة 7.0٪، والأسهم المتبقية مملوكة من قبل عدد من الأفراد والشركات. قام البنك بتغيير علامته التجارية من بنك بروة إلى بنك دخان خلال شهر أكتوبر 2020 بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

في 22 يناير 2023، وبموجب القرار رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، تم تحويل البنك من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وتم الإعلان عن ذلك رسميًا في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي المنعقد في 25 يناير 2023. في 1 فبراير 2023، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهم البنك في بورصة قطر.

بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، بدأ التداول على أسهم البنك في بورصة قطر بتاريخ 21 فبراير 2023. تم إدراج البنك ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 مايو 2023. في 15 سبتمبر 2023، تم إدراج البنك في مؤشر FTSE المتوسط. قامت بورصة قطر بإدراج مؤشر البنك في بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.

نبذة عن جلوبال إنفراستركشر بارتنرز (GIP):

تعتبر جلوبال إنفراستركشر بارتنرز (GIP) إحدى أبرز الشركات الاستثمارية العالمية المتخصصة في قطاع البنية التحتية، حيث تدير اليوم محفظة أصول تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار أمريكي. تركز الشركة، التي تأسست عام 2006، على الاستثمار في شركات البنية التحتية عالية الجودة، وتنتشر استثماراتها على نطاق واسع ضمن قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والنقل، والبنية التحتية الرقمية والبيئية، بهدف تقديم خدمات متنوّعة وتحقيق قيمة طويلة الأجل. تمتد استثمارات الشركة لتشمل المطارات، والموانئ، وتوليد الطاقة، وقطاع الطاقة الوسيطة، والبنية التحتية للبيانات بشتى أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. بعد صفقة استحواذ تاريخية بلغت قيمتها 12.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، أصبحت جلوبال إنفراستركشر بارتنرز جزءًا من شركة "بلاك روك"، لتواصل رحلتها في النمو والتوسّع. ولدعم حضورها المتنامي في المنطقة، أعلنت الشركة مؤخرًا عن افتتاح مكتبها الإقليمي في قطر ليكون مركزًا لعملياتها في الشرق الأوسط.

-انتهى-

#بياناتشركات