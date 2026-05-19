دبي، الإمارات العربية المتحدة — أعلنت مجموعة GII، المجموعة العالمية الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، اليوم عن إتمام استثمارها في حصة أقلية من أسهم شركة Hotpack Global Holding Ltd (هوت باك)، إحدى أكبر الشركات المُصنّعة لحلول تغليف المواد الغذائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.



ومن المُقرر توجيه عوائد هذا الاستثمار بصورة رئيسية لدعم مسيرة النمو المتواصلة لشركة «هوت باك»، بما يشمل توسيع طاقتها الإنتاجية التي دخلت الخدمة مؤخراً، فضلاً عن دعم استراتيجيتها التوسعية على الصعيد الدولي.

وتُرسّخ هذه الصفقة مكانة GII بوصفها من أبرز اللاعبين النشطين في قطاع الأسهم الخاصة على مستوى المنطقة، إذ تُمثّل توسعاً استراتيجياً نحو قطاع التصنيع يُكمّل سلسلة الصفقات النوعية التي أبرمتها الشركة مؤخراً في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمستودعات العقارية.

ومن خلال استثمارها في شركة تصنيعية رائدة يقع مقرها الرئيسي في دبي وتُدير 25 منشأةً تصنيعية وتخدم عملاءها في أكثر من 100 دولة، تُقدّم GII دعماً مباشراً لاستراتيجية «مشروع الـ300 مليار» التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وتُسهم هذه الشراكة في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، ودفع عجلة صادرات «صُنع في الإمارات»، وإيجاد فرص عمل نوعية ضمن المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.

ومن أبرز المحطات الرئيسية المُرتقبة على المدى القريب، تشغيل المنشأة التصنيعية الجديدة لشركة «هوت باك» في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية، والتي تُعدّ من أكبر المشاريع المتخصصة في تغليف المواد الغذائية في المملكة حتى تاريخه، والمدعومة باتفاقيات توريد طويلة الأمد مع نخبة من كبار العملاء المرموقين، ومن المتوقع أن تُسهم بشكل ملموس في توسيع الطاقة الإنتاجية للشركة داخل المملكة.

كما يأتي التوسع السعودي منسجماً مع أولويات «رؤية المملكة 2030»، إذ يُسهم في دفع أجندة التصنيع المحلي المتقدم، وتوطين إنتاج السلع الاستهلاكية الأساسية، فضلاً عن تعزيز مرونة سلاسل التوريد الوطنية ودعم فرص التوظيف الصناعي المتخصص.

وفي تعليقهما على الصفقة، صرّح الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لـ GII، السيد محمد الحسن والسيد بانكاج جوبتا، قائلَين: «يُمثّل إتمام استثمار GII في هوت باك أحدث صفقاتنا، في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة شركاتنا بمرور اثني عشر عاماً على مسيرتها الحافلة بالاستثمارات الناجحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وما يتجاوزها. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع زملائنا أعضاء مجلس إدارة هوت باك لقيادة مسيرة توسعها ونجاحها التجاري المتواصل».



ومن جانبه، علّق السيد عبد الجبار، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «هوت باك» العالمية، قائلاً: «تُمثّل هذه الشراكة محطةً بالغة الأهمية في مسيرة هوت باك. فـ على مدى العقود الثلاثة الماضية، عملنا على بناء شركة راسخة الجذور في هذه المنطقة، ومتنامية الحضور على المستوى العالمي. ويمنحنا استثمار GII الزخم اللازم لتسريع مرحلتنا التوسعية المقبلة، عبر توسيع طاقتنا الإنتاجية، ودخول أسواق جديدة، ومواصلة تحولنا نحو حلول التغليف المستدامة. ونعتزّ بوجود GII شريكاً يُشاركنا رؤيتنا بعيدة المدى».

نبذة عن «هوت باك»

تأسست شركة «هوت باك» في عام 1995، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعدّ من الشركات الرائدة في تصنيع وتوزيع حلول تغليف المواد الغذائية، إذ تعمل في 12 دولة، وتمتلك محفظة منتجات تشمل المواد البلاستيكية والورقية والألمنيوم، إلى جانب البدائل المستدامة. وتخدم الشركة أكثر من 25,000 عميل في ما يزيد على 100 دولة حول العالم، من خلال شبكة تضم 25 منشأة تصنيعية، و47 مستودعاً، و35 مركزاً للمبيعات على المستوى الدولي.

نبذة عن GII

مجموعة GII وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمارات البديلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تُدير أصولاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار دولار. ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل تحت قيادة فريق إداري ملتزم، ويدعمها كبار المساهمين من منطقة الخليج العربي. وتُوظّف GII رؤوس الأموال الخاصة عبر فئات متنوعة من الأصول البديلة، تشمل الأسهم الخاصة، والعقارات، والدَّيْن الخاص، والائتمان الخاص. وتضم شبكة عملاء GII كبار الملاءة المالية، والمكاتب العائلية، والبنوك، والمؤسسات، وصناديق الثروة السيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

