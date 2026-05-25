احتفى معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" بتخريج دفعة جديدة من طلبة برنامج الشهادة التأسيسية الدولية في علوم الأحجار الكريمة المعتمدة من جمعية الأحجار الكريمة في بريطانيا العظمى. وقد جرى تكريم الطلبة الذين أكملوا متطلبات الشهادة التأسيسية في علوم الأحجار الكريمة من Gem-A، إلى جانب خريجي دبلومة علوم الأحجار الكريمة، حيث يحصل خريجو الدبلومة على زمالة جمعية علوم الأحجار الكريمة في بريطانيا العظمى FGA، وهي من أبرز المؤهلات المهنية المرموقة والمعترف بها على نطاق واسع في مجال علوم الأحجار الكريمة.

وجاء هذا التكريم تقديراً لنجاح الخريجين في اجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي تشرف عليها Gem-A، بما يعكس ما اكتسبوه خلال البرامج من معرفة علمية ومهارات تطبيقية متخصصة. وبصفته أول مركز تعليمي معتمد من Gem-A في منطقة الشرق الأوسط، يواصل "دانات" دوره في إعداد كوادر مؤهلة وفق معايير دولية، في وقت يبرز فيه هذا الإنجاز أهمية سد الفجوة في الكفاءات المتخصصة القادرة على دعم نمو قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة وتطويره.

ويأتي تخريج هذه الدفعة في وقت تواصل فيه مملكة البحرين تعزيز مكانتها في مجالات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، في ظل تنامي الحاجة إلى مختصين مؤهلين قادرين على العمل وفق أعلى المعايير المهنية في الفحص والتقييم والتصنيف. كما يسلط هذا الإنجاز الضوء على أهمية البرامج التعليمية المتخصصة في إعداد كوادر قادرة على مواكبة تطور القطاع، ودعم نموه، وترسيخ مبادئ الشفافية والثقة في أسواق الأحجار الكريمة والمجوهرات.

وتقدم برامج Gem-A التي يقدمها فرها "دانات"، وهي من أعرق البرامج العالمية المتخصصة في تعليم علوم الأحجار الكريمة بخبرة تمتد لأكثر من 110 سنوات، منهجاً علمياً متكاملاً يعرّف المشاركين بخصائص الأحجار الكريمة، وطرق العناية بها، واستخداماتها التجارية، والعوامل المؤثرة في قيمتها وأسعارها. كما يتناول البرنامج أسس التعامل الاحترافي مع الأحجار الكريمة بمختلف أنواعها وأشكالها، والتعرف على المواد العضوية والاصطناعية والمقلدة المستخدمة في تجارة الأحجار، إلى جانب التدريب على استخدام أدوات علم الأحجار الكريمة وإجراء الاختبارات بدقة. ويمنح البرنامج المشاركين كذلك فهماً شاملاً لمراحل إنتاج الأحجار الكريمة، بدءاً من التعدين وصولاً إلى البيع، مع تمكينهم من التمييز بين الأحجار الطبيعية والمعالجة والاصطناعية وفق منهجية علمية ومهنية معتمدة.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات": "نفخر في دانات بالاحتفاء بتخريج الطلبة الذين أتموا مرحلة هامة في مسيرتهم التعليمية والمهنية، سواء من خلال الشهادة التأسيسية أو الدبلوم الكامل في علوم الأحجار الكريمة. ويمثل هذا الحفل مناسبة للاعتزاز بما حققه الخريجون من تقدم معرفي ومهني، وخطوة نحو توسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة والمعتمدة دولياً في قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة".

وأضافت جمشير: "من خلال شراكتنا الأكاديمية مع Gem-A، نحرص في دانات على توفير برامج رفيعة المستوى تُمكّن المشاركين من تطوير مهاراتهم وبناء مسارات مهنية واعدة في قطاع يشهد نمواً متسارعاً ويتطلب مستويات متقدمة من الخبرة والاحترافية. وندعو الراغبين في تطوير معارفهم في علوم الأحجار الكريمة إلى التسجيل في الدفعة المقبلة من برامج Gem-A، والمقرر انطلاقها في سبتمبر، والاستفادة من فرصة مميزة لاكتساب مؤهلات معترف بها دولياً ضمن بيئة تعليمية متخصصة تجمع بين الأسس العلمية والتطبيق العملي ، كما نؤكد مواصلة توسيع نطاق برامجنا التعليمية والتدريبية المتخصصة بما يسهم في سد الفجوة في عدد المختصين المعتمدين في علوم الأحجار الكريمة، وربط الإرث العريق لمملكة البحرين في اللؤلؤ الطبيعي بالمعرفة العلمية الحديثة، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي رائد في هذا المجال."

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

