النصف: فخورون بأن نتيح لعملائنا فرصة أن يكونوا جزءاً من هذه التجربة التي تجمع الملايين من مختلف أنحاء العالم

الباقات تتضمن حضور المباريات والسفر على درجة رجال الأعمال وإقامة في فنادق فاخرة وهدايا مميزة للفائزين ومرافقيهم

أعلن بنك الكويت الوطني عن أسماء أول ستة فائزين في حملته الحصرية بالتعاون مع شركة فيزا، والتي تمنح عملاء البنك فرصة لا تتكرر لحضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، المقرر إقامتها في المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

تأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك على تقديم مكافآت استثنائية وتجارب عالمية لعملائه، بما يعكس التزامه الدائم بتوفير أفضل الخدمات المصرفية والعروض الحصرية التي تتماشى مع اهتماماتهم وأنماط حياتهم.

وتتيح الحملة لـ 12 فائزًا يرافق كل منهم شخص من اختياره، حضور مباريات البطولة من خلال باقات حصرية تشمل حضور حفل الافتتاح في المكسيك، المباراة النهائية في نيويورك، إلى جانب مباريات الدور نصف النهائي، الدور ربع النهائي، ومباريات دور الـ32.

وتشمل الجوائز تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال مع الخطوط الجوية القطرية، وإقامة في فنادق فاخرة، وتذاكر المباريات، بالإضافة إلى هدايا ترحيبية مميزة مقدمة من "فيزا"، لتمنح الفائزين ومرافقيهم تجربة لا تُنسى في واحدة من أبرز الأحداث الرياضية على مستوى العالم.

وضمت قائمة أول ستة فائزين في الحملة فهد عبدالعزيز خالد العبدالرزاق الذي حصل على أول باقة مميزة لحضور حفل الافتتاح في المكسيك، فيما حصل كل من بدر مثال حميدي الصانع، عيسى عبداللطيف عبدالله العوضي، أحمد عباس محمود ابو سماره، بدر ناصر بدر الدبوس، وطلال عبداللطيف عبدالرحمن الدعيج على باقات لحضور مباريات دور الـ32، ليبدأوا العد التنازلي نحو تجربة كروية عالمية لا مثيل لها.

وسيتم الإعلان عن الفائزين الستة الآخرين في فبراير المقبل، حيث سيحصلون على باقات مميزة لحضور مباريات الدور ربع النهائي، الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية، لتكتمل بذلك تجربة عالمية استثنائية لـ 12 فائزًا ومرافقيهم.

ولا تزال الفرصة متاحة أمام العملاء للتأهل للفوز بإحدى الباقات المتبقية من خلال التسجيل عبر الصفحة المخصصة وإنفاق ما لا يقل عن 250 دينارًا كويتيًا شهريًا باستخدام بطاقات فيزا الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة خلال فترة الحملة، سواء داخل الكويت أو خارجها أو عبر الإنترنت. وكل دينار يُنفق محليًا يمنح العميل 10 نقاط، وكل دينار يُنفق دوليًا يمنحه 20 نقطة، وأي بطاقة يتم إصدارها خلال فترة الحملة تمنح العميل 50 نقطة إضافية.

وتتوفر خلال فترة الحملة بطاقة247 كاش باك كأس العالم FIFA 2026™ الوطني فيزا مسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وإضافتها مباشرة إلى المحفظة الإلكترونية لاستخدامها فورًا، لتمنح العملاء تجربة مصرفية مميزة ذات طابع رياضي عالمي.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، السيد/ هشام النصف: "نحرص في بنك الكويت الوطني دائمًا على تقديم تجارب استثنائية لعملائنا، وهذه الحملة بالتعاون مع شركة فيزا تجسد هذا الالتزام بشكل واضح. بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™ليست مجرد حدث رياضي، بل هي تجربة عالمية تجمع ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم، ونحن فخورون بأن نتيح لعملائنا فرصة أن يكونوا جزءًا من هذه اللحظات التاريخية".

ولفت إلى أن الباقات المقدمة للفائزين بالحملة لا تقتصر على حضور المباريات فحسب، بل تشمل تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال، إقامة في فنادق فاخرة، وهدايا مميزة، لتكون تجربة متكاملة لا تُنسى للفائز ومرافقه.

ودعا النصف جميع عملاء بنك الكويت الوطني إلى اغتنام فرصة استمرار الحملة حتى نهاية شهر يناير والمشاركة في هذه التجربة الفريدة من نوعها.

وتؤكد هذه الحملة نهج بنك الكويت الوطني في تقديم أفضل الخدمات والمكافآت لعملائه، تقديرًا لدعمهم وولائهم المستمر، بما يعكس مكانته الريادية في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً.

-انتهى-

#بياناتشركات