القاهرة: استضافت مؤسسة ساويرس فريقًا مكونًا من ستة طلاب من كلية هارفارد للأعمال لمدة أسبوع في القاهرة، وذلك ضمن مقرر دراسي إلزامي يُعرف باسم "FIELD Global Capstone" كواحدة من 156 شريكًا عالميًا للمشروع موزعين على 14 مدينة في 14 دولة. حيث استضاف هؤلاء الشركاء معًا أكثر من 900 طالب من كلية هارفارد للأعمال حول العالم.

يهدف برنامج "FIELD Global Capstone" إلى تعزيز وتطوير قدرة الطلاب على الإدارة والعمل بفاعلية في سياقات أعمال متنوعة. وقد عملت قيادات مؤسسة ساويرس مع الفريق عن بُعد خلال الأشهر التي سبقت وصولهم إلى القاهرة بالتركيز على مشروع المؤسسة لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مصر. وخلال فترة تواجدهم، قدم الطلاب أفكارهم لفريق المؤسسة، وأجروا أبحاثًا ميدانية مع المستفيدين من المشروع، كما عرضوا توصياتهم النهائية على الإدارة. وقد حضر كل من الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، والأستاذة ميس أبو حجاب، نائبة المديرة التنفيذية، مرحلة العرض النهائي، حيث تناقشتا بشكل مباشر توصيات الطلاب ومخرجات المشروع.

كما يهدف هذا البرنامج التفاعلي إلى منح الطلاب فرصة "التعلم من خلال الممارسة" عبر تطوير منتج أو خدمة أو تجربة جديدة للعميل لصالح الجهة الشريكة، بما يعزز أيضًا مهارات فهم السياق المحلي والعمل الجماعي في بيئة غير مألوفة مع تقديم قيمة حقيقية.

تعكس هذه الشراكة التزام مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية المستمر بتعزيز التعلم التجريبي، وتبادل المعرفة عالميًا، ودعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مصر. كما تأتي امتدادًا لجهود المؤسسة في إطار برنامج بناء قدرات المنظمات غير الحكومية في مصر، والذي تضمن محطات رئيسية مثل إنشاء خمس مراكز تدريبية متخصصة في العمل الأهلي وكذلك تدشين "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" الذي عُقد في أبريل الماضي تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى تدريب 2,203 من العاملين في مجال التنمية، 62% منهم من النساء، مما يعزز قدراتهم الفنية ويزيد من مشاركتهم الفعالة في جهود التنمية المجتمعية.

وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس:" نحن سعداء بالتعاون مع كلية هارفارد للأعمال من خلال برنامج "FIELD Global Capstone"، لما يتيحه من مساحة حقيقية للتبادل المعرفي والتعلم المشترك بين الطلاب والمؤسسات العاملة على أرض الواقع. بالنسبة لنا، لا تقتصر أهمية هذه التجربة على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد لتفتح حوارًا أوسع حول التحديات التنموية المحلية وكيفية التعامل معها من خلال حلول عملية وقابلة للتطبيق. ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من إيمان مؤسسة ساويرس بأهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية ودعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الأثر التنموي."

وأكدت كلية هارفارد للأعمال أن هذه التجربة التعليمية المهمة لم تكن ممكنة دون الشركاء من المؤسسات المشاركة.

فمن جانبه، قال البروفيسور جو فولر، رئيس هيئة التدريس لبرنامج "FIELD Global Capstone": "نحن ممتنون للغاية لمؤسسة ساويرس وجميع الشركاء الذين يساهمون في إنجاح هذا البرنامج من أجل طلابنا. يستفيد الطلاب بشكل كبير من هذه التجربة، ونأمل أن تحقق الفائدة أيضًا للمؤسسات الشريكة."

يعكس هذا الجهد الاستثماري الاستراتيجي في رأس المال البشري والمؤسسي المصري إيمان المؤسسة بأن تمكين الأفراد وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني يعدان عنصرين أساسيين لتحقيق تغيير مستدام وفعّال. وبناءً على إرث يمتد لأكثر من 25 عامًا، تواصل مؤسسة ساويرس التزامها بدعم المبادرات التي تعزز المرونة والشمول والتأثير الاجتماعي طويل الأمد في مختلف المجتمعات المصرية.

